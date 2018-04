Co je dobré znát, abyste měli dobrou životní pojistku za rozumnou cenu

Ale podmínky bývají tak složité a prodejci umějí šikovně říkat jen ty líbivé věci, že člověk zahlcený informacemi mnohdy koupí něco, co vlastně ani nechce.

Nebezpečí, proti kterým se lze pojistit, je nepřeberně. Novým trendem je, že některé pojišťovny zvýšily pojistné plnění pro případ smrti či úrazu při dopravní nehodě. Ale ptejte se, jestli stačí být účastníkem dopravní nehody, nebo musíte být v autě (tedy ne chodec). Pojistku nabízejí například Pojišťovna ČSOB, Kooperativa, Wüstenrot, MetLife či Česká pojišťovna.

Když dojde řeč na denní dávku v případě nemoci, nestačí, abyste věděli, že to je například 300 korun. Důležité je, od kolikátého dne pracovní neschopnosti bude pojišťovna platit. Obvyklé je spoléhat první měsíc na vlastní rezervy a dávku si nechat posílat až od 28. dne. Když zvolíte kratší dobu, pojistku to prodraží.

Připravte se na podrobnou zdravotní lustraci

Zdravotní dotazník, který vás čeká při vyplňování smlouvy, je dost podrobný, nelekněte se toho. Budete uvádět i svou výšku a váhu, jestli kouříte nebo jaké berete léky. Vše hraje roli při výpočtu ceny, ale není dobré nic zamlčovat. Kdyby pojišťovna později přišla na nějaké nesrovnalosti, mohla by snížit, či dokonce odmítnout vyplatit pojistné plnění.

Ne vždy jsou pojišťovny striktní. Například Aegon motivuje klienty k lepšímu životnímu stylu. Když do dvou let od uzavření smlouvy silní lidé zhubnou 6 až 7 kilogramů, nezapočte se jim přirážka za zvýšené BMI (index tělesné hmotnosti). U smluv s vysokou pojistnou částkou nebude stačit vyplnění formuláře, ale pojišťovna vás pošle na prohlídku ke svému lékaři. Hranice je u každé pojišťovny jiná, někde vyžadují vyšetření již od dvou milionů korun a přísnější podmínky často platí pro klienty nad 45 let.

Cenu ovlivňují i povolání a sportovní aktivity. Problém nebývá u rekreačního sportu, ale registrovaní sportovci si už mnohde připlatí. A pozor, jestliže se pojišťujete teď a časem změníte profesi, třeba z úředníka na vyhazovače v nočním klubu, musíte to pojišťovně nahlásit. Pak je samozřejmě možné, že vám zvýší pojistné. Platí to však i naopak.

Pojistné nemůže být pár korun

Kdybyste chtěli pojistit jen denní odškodné v případě úrazu, abyste překonali výpadek příjmů, a stačilo by vám pojistit se za 48 korun měsíčně, s velkou pravděpodobností neuspějete. Pojišťovny totiž stanovují minimální pojistné, které bývá obvykle okolo 500 korun. Takže vám nabídnou další typy připojištění.

Nejnižší limit na pojistné má Komerční pojišťovna, tam stačí posílat 100 korun měsíčně. Hodně však záleží na typu pojištění. Milan Káňa z Kooperativy vysvětluje: „Výše závisí na druhu daného produktu. U pojištění Perspektiva je to 400 korun měsíčně, ale u dalších i podstatně méně.“

Příklady cen pojištění 30letý muž, chce pojistit do 60 let. Pojištění pro případ smrti na 500 tisíc korun: 45 Kč

Úrazové pojištění pro případ smrti následkem úrazu s pojistnou částkou 500 tisíc korun: 40 Kč

Úrazové pojištění pro případ trvalých následků úrazu se čtyřnásobným progresivním plněním od 0,1 % a pojistnou částkou milion korun: 200 Kč

Úrazové pojištění pro případ denního odškodného za následky úrazu s karenční dobou sedm dnů a pojistnou částkou 200 korun: 130 Kč zdroj: Kooperativa, platba za měsíc

Prozkoumejte modelový propočet

Nedílnou součástí pojistné smlouvy by měl být modelový propočet. Nenechte se odbýt papírem s mnoha čísly a žádejte, ať vám vše vysvětlí. Dokument by kromě částek, které zaplatíte a které vyděláte, měl obsahovat i podrobný rozpis poplatků a odkupného v jednotlivých letech.

Odkupné je cifra, kterou byste u spořicích a investičních typů pojištění dostali, kdybyste smlouvu vypověděli předčasně. Počítejte s tím, že první dva až tři roky jdou veškeré vaše platby na poplatky a nespoříte vůbec nic. Jako příklad lze vzít smlouvu, kde je platba za rizikové pojištění pět tisíc korun ročně. Vy za tři roky zaplatíte na pojistném i se spořicí složkou celkem 54 tisíc korun. Pak jste třeba z finančních důvodů nuceni smlouvu ukončit. Ačkoli si myslíte, že jste za krytí rizik zaplatili celkem 15 tisíc korun, ostatní peníze se spořily a vy je nyní dostanete i se zhodnocením, pravda je jiná.

Podle propočtu, který nám pojišťovny zaslaly k uvedenému příkladu, vyplatí odkupné od 800 do 33 tisíc korun. Rozdíl dost velký na to, aby se mnozí klienti mohli cítit ošizeni. A to je právě věc, kterou můžete z modelového propočtu vyčíst. Pokud je nesrozumitelný (a to často bývá), nechte si vše důkladně vysvětlit. Hodnotu odkupného se můžete od pojišťovny dozvědět i v průběhu trvání smlouvy. Požádat o její sdělení lze na internetu i telefonicky, pojišťovny ji obvykle pošlou do několika dnů písemně. Allianz, Uniqa a Pojišťovna ČSOB mají zabezpečenou internetovou aplikaci, kde se zákazník částku dozví ihned.

Když nezměníte pojišťovnu, dostanete odměnu

Pojišťovny v poslední době přistupují na novou taktiku. Nelákají klienty na mimořádné slevy při sjednávání pojištění, ale slibují bonusy za věrnost. Zákazník tak platí standardní pojistné a když nevypoví smlouvu, získá po čase bonus. Někdy za každý uplynulý rok, jindy po několika letech, či až na konci pojistné doby.