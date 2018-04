Jak mít na kontě částku s šesti nulami?

Jistě, zaručená cesta, jak se stát milionářem, neexistuje. Na mnoha místech vás budou přesvědčovat, že můžete získat vysoké částky během jednoho týdne či měsíce, jinde vám předestřou, že pravidelným spořením mizivé sumy získáte za několik let (30 až 50) obrovské bohatství. Jak tedy na to?

Jak poznáte milionáře

Thomas J. Stanley, autor knihy Myšlení milionáře, provedl průzkum mezi více než tisíci milionáři. Jeho výsledky mohou kdekoho překvapit. Jsou dva typy milionářů. Ti, co zbohatli pomalu, vlastní prací a pílí a ti, co zbohatli rychle. Zajímavý je podíl těchto dvou skupin. Osmdesát procent milionářů došlo ke svým šestimístným kontům během svého života postupným, pomalým zvyšováním svého majetku, kdy postupovali podle jednoduchého kréda: utratit méně než vydělávám a zbytek investovat. Více než polovina z milionářů také nikdy v životě nic nezdědila nebo například nesází v loteriích.

Ačkoli čtyři milionáři z pěti mají vysokoškolské vzdělání, většina z nich nepatřila ve škole mezi premianty. Naopak, byli průměrnými žáky a místo akademických vědomostí získali vzděláním a dalšími aktivitami (např. sportem) dovednosti ve vedení a řízení. Od jiných se odlišují především inovativním myšlením a velkou sebedůvěrou.

Dalším typickým znakem milionáře je stálá manželka, která svého muže podporuje a zodpovědně se stará o věci spojené s domácností, přičemž hospodárnost je na prvním místě. (Samozřejmě nezavrhujeme, že milionářem může být i žena.)

Jak se dostat k milionu

Nejsnazší cestou, jak se stát milionářem je spořit dostatečně dlouhou dobu tak, aby se formou spojitého úročení vaše úspory zhodnocovaly. Výhodou tohoto postupu je to, že stačí minimální prostředky. Velkou nevýhodou je na druhé straně fakt, že musíte spořit desítky let, abyste dostatečně zhodnotili své prostředky. Tento princip využívají například penzijní fondy a životní pojišťovny, kde se k větším částkám „dospoříte“ až za třicet nebo čtyřicet let.

Graf ilustruje, jak se v čase zhodnotí vaše investice v závislosti na počtu zainvestovaných let. Pokud investujete po dobu 50 let, stačí vám k dosažení milionu pravidelná měsíční úložka 85 Kč, oproti 5 129 Kč měsíčně, které musíte investovat, abyste dosáhli milionu již za deset let. (Graf je zkonstruován pro očekávanou výnosovou míru na úrovni 9% p.a., což odpovídá historickému výnosu, jenž byl dosažitelný na akciových trzích v dlouhém horizontu.) Podrobné informace naleznete zde: penzijní připojištění - životní pojištění

Druhým způsobem je již zmiňovaný přístup, kdy spotřebováváte méně než vyděláváte. Je nespočet rad, jak ušetřit, jak neplatit zbytečné peníze a jak optimalizovat osobní výdaje. Na tomto místě připomeneme pouze jednu variantu, která je právě aktuální. Máme na mysli pokles úrokových sazeb, který vede ke snižování úrokových sazeb u úvěrů a hypoték. Pokud již máme úvěr či hypotéku, pokles úrokových sazeb jistě nebude patřit k nejlepším zprávám: „kdybych chvíli počkal, mohl jsem mít úvěr levněji“. Avšak u dlouhodobějších úvěrů a hypoték se často vyplatí refinancovat úvěr za nižší sazbu. Nicméně, situace v České republice na trhu hypoték není na takové úrovni jako v zahraničí, kde je refinancování běžnou záležitostí. I zde však lze, a s postupem času to půjde stále častěji, refinancovat hypoteční úvěr za jinou – nižší úrokovou sazbu. Obdobně můžete postupovat například i u nižších úvěrů a s kreditními kartami. Pokud hledáte informace o hypotékách naleznete je ZDE

Recepty na to, jak ušetřit peníze, vám nabízejí na mnoha místech. Zde můžeme pouze jmenovat nákupy zboží bez "značky", kde zbytečně neplatíte za reklamu a za tučné marže pro obchodníky, nebo nákup věcí přes internet. Na internetu můžete koupit takřka všechno, od knih, hudebních CD, nářadí, domácích spotřebičů až po oblečení a potraviny. Na internetu jsou ceny většinou nižší, jelikož internetový obchod nepotřebuje platit náklady spojené s klasickým "kamenným" obchodem, jako je nájem, personál prodejny, atd. Fixní náklady jsou tak u internetových obchodů na mnohem nižší úrovni. Můžete tak ušetřit 5 až 20%.

Kde získat jmění?

Jisté je, že většina milionářů získala své jmění vlastními silami. Jednou z dalších vlastností milionářů je to, že své investice realizují na akciovém trhu, přičemž nevyužívají spekulačních obchodů a nespoléhají se na výdělek bez námahy, tzv. free lunch. Pro příklad opět několik nabídek na internetu, které slibují vysoký výnosy za měsíc, s minimem vašich peněz. Takřka každý, kdo vlastní freemailovou adresu nebo emailovou adresu většího podniku či instituce, obdržel do své poštovní schránky mail přibližně následujícího znění: „chcete vydělat 50 000 USD za měsíc?“, „nejlepší způsob, jak vydělat peníze“,… Za těmito nabídkami se většinou skrývají multilevelové podniky. Buď pošlete peníze na účty bank v Saúdské Arábii, nebo do USA, rozešlete další maily a do měsíce by vám mělo být připsáno celkem 50 000 USD. Tyto nabídky jsou však tak nejisté, pohybují se na hraně zákona a navíc jsou absolutně nereálné a dlouhodobě neudržitelné; ostatně to je právě případ multi-levelových podniků.

Cílem článku bylo popsat fakta týkající se milionářů a ukázat, že to není úzká skupina lidí, ale že žijí mezi námi a nejsou nijak výjimeční. Pravidelnými (i malými) úložkami se jim můžete, pokud začnete dostatečně brzo, přiblížit výší zůstatku na vašem účtu. K milionovým účtům v bance se však nedostanete, pokud budete podléhat vidinám snadného zisku a zapomenete na veškerá pravidla obezřetného investování.

Jaký je pro vás nejlepší způsob stát se milionářem? Spoříte s cílem mít za desítky let mnohonásobně více peněz? Věříte nabídkám na rychlé zbohatnutí? Poradili byste, jak a kde se dá ušetřit?