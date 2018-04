Jak mít úspěšnou kariéru: nejezděte drahým vozem a odpusťte si milenku

1. Nedonášejte na kolegy

Žalování nadřízenému na spolupracovníky se vrátí jako bumerang. Neocení to ani rozumný nadřízený, o kolezích nemluvě. Nevyplatí se také vypouštět pomluvy mezi kolegy. "Pomluvy nesou efekt tiché pošty, takže se k dotyčné osobě dostanou v ještě horší či jiné podobě, než v jaké odešly," upozorňuje Dagmar Suissa, personální šéfka Marks&Spencer.

Pokud máte potřebu kritizovat kolegu, udělejte to veřejně na poradě či mezi čtyřma očima. Tak, aby se mohl dotyčný bránit.

2. Bez týmového ducha těžko uspějete

Zní to jako ohrané klišé, ale odborníci upozorňují, že ačkoliv moderní doba přeje silným individualitám, ve většině firem a pracovních pozic bez týmové hry neuspějete. Jde především o otevření se názorům druhých. Nebát se požádat o pomoc, stejně jako bez zbytečných řečí umět pomoct.

3. Nevynášejte "know-how" ven ze společnosti

Lidé se rádi před přáteli chlubí, co všechno o své firmě vědí, kolik kdo bere či jakou získala zakázku. Tím se ovšem často pohybují na hodně tenkém ledě. "Neuvědomují si, že poškozují nejen jméno firmy, ale i své renomé," vysvětluje Tomáš Gřešek, odborník na řízení. Firmy si navíc své know-how dobře střeží a vynášení trestají. Stejně tak se nevyplatí kritika poměrů v práci. Nikdy nevíte, kdo koho zná a jestli se váš projev obratem nevrátí do firmy.

4. Nejezděte do práce dražším vozem, než má ředitel

Zní to možná komicky, ale takové pnutí ve firmách existuje. Když si asistentka šéfa přifrčí do práce v Audi A8, zatímco generální ředitel jezdí Škodou Superb, je problém na cestě. Řada firem má kariérový řád i pro automobily. Každé pozici přísluší určitá třída a značka auta.

"V dnešní době se s tím setkávám velmi často. Ženy, manželky úspěšných podnikatelů, jezdí do práce o třídu lepším autem než jejich šéf. Šéfové to nesou velmi nelibě," varuje Tomáš Gřešek.

5. Buďte samostatní, nechoďte za šéfem kvůli maličkostem

Cestou k úspěchu není otravovat šéfa s každým problémem. Naopak se cení vlastní orientace a schopnost řešit problém. Na druhou stranu je dobré vycítit, která rozhodnutí mohou být strategická. O těch by nadřízený měl vědět předem.

6. Pozor na alkohol, nejen na pracovišti

Konzumace alkoholu je ve většině firem tvrdě trestána. Pozor na něj byste si však měli dát i mimo pracovní dobu. "Někteří zaměstnanci si myslí, že když opijí šéfa na večírku, upřímně mu posilněni alkoholem řeknou, co si o něm myslí, že to zvýší jejich oblíbenost a urychlí jejich kariéru. Opak je většinou pravdou," říká Gřešek.

7. Buďte asertivní, nikoli však drzí

Cestou do pekel také je, když po půlročním působení ve firmě začnete všem včetně šéfa radit, jak mají dělat svou práci. Zdravou asertivitou se rozumí umět prodat svůj názor, být aktivní, zapojovat se do diskusí a navrhovat řešení. Vše ale věcně, neosobně a bez povýšeneckého tónu.

8. Naučte se přijímat kritiku jako inspiraci pro vlastní rozvoj

Nenechejte se rozhodit z kritiky kolegů a šéfa a nepodceňujte se. Pokuste se kritiku brát jako užitečnou reflexi, impulz pro vlastní zdokonalení a vzdělávání. Právě konstruktivní kritika vás posunuje k lepším výkonům.

9. Nepodlézat a nenadržovat

Podlézání vedení vám udělá peklo mezi kolegy, navíc může vadit i samotnému šéfovi. Stejně by šéf neměl protežovat jednotlivce. "Nesmím podlehnout osobním pocitům a vyzdvihovat určité zaměstnance. Lidé to vnímají a ztrácím tím jako manažer veškerý respekt," ví šéf personální agentury Grafton Recruitment Milan Novák.

10. Pozor na avantýry i sex na pracovišti

Pro vysoké manažery mohou být profesní sebevraždou i mimomanželské románky. Kromě samotného etického problému se věc vyostřuje v momentě, kdy se provalí, že jste své milence zařídil místo u vás ve firmě nebo jste společný víkend v luxusním hotelu na Mauriciu platil z firemního účtu.

Samotný sex na pracovišti je také problém. Kariéra přes postel má většinou krátkého trvání. Navíc utajované milostné vztahy narušují ve firmě atmosféru mezi dalšími zaměstnanci, a podniky se je proto snaží eliminovat.