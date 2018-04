Jak mluví o penězích Japonci?

Nicméně v Japonsku je u velkých firem dán řád, a tak si každý může spočítat, jaký má zhruba příjem člověk, který je ve firmě po určitou dobu, a kolik mu je let. Mluvit o dluzích by znamenalo ztratit tvář, a tak je to víceméně tabu.

Do politiky jdou lidé bohatí, kteří nemají nutkání díky politice podnikat. Nicméně Japonsko je proslulé svými finančními skandály, které neminou nikoho, ani politiky. Známé jsou skandály velkých firem, například Nomury, která ovlivnila cenu vlastních akcií podvodem, nebo skandály kolem televize – zadávání zakázek a příjmy z reklam.

Většina těchto případů se řeší tak, že skandalizovaná osoba opustí firmu nebo politickou scénu, a tím celá záležitost přestane být zajímavá. Nebo platí, že každá ostuda trvá maximálně čtrnáct dnů.

Berní úřad v Japonsku nepracuje tak tvrdošíjně, jako je tomu třeba v USA, ale systém je pevně daný, každý ví, co má kde zaplatit, a tím se také řídí.



Kristina Kopáčková,

cestovní kancelář Hana Tours Praha