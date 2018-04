Jak můžete pojistit své pohledávky?

V rámci pojištění pohledávek pro případ nezaplacení v důsledku platební neschopnosti či platební nevůle odběratele je kryto riziko nezaplacení v případě tzv. prodeje na fakturu, resp. odloženého placení. Tím, že dodáte svému odběrateli zboží a poskytnete mu možnost odloženého placení (lhůty splatnosti se v ČR pohybují od 14 do 180 dnů), poskytujete mu tím vlastně úvěr na určitou dobu, resp. na dobu splatnosti. Riziko nezaplacení tohoto úvěru nesete vy sám jako dodavatel, a roste tím více, čím delší je doba splatnosti. Uzavřením pojištění pohledávek lze část tohoto rizika přenést na pojišťovnu.

Výhod, které tím získáte, je hned několik:

1. minimalizace ztrát z nezaplacených pohledávek

2. zajištění plynulého cash flow, ochrana Vaší likvidity, stabilita podnikání

3. minimalizace druhotné platební neschopnosti, tj. rizika, že Vy sám nebudete schopen splácet své pohledávky, neboť Vaši dlužníci jsou v prodlení s placením

4. komplexní sledování odběratelů, čímž získáte dodatečnou ochranu díky včasným informacím a důležité impulsy pro vlastní prodejní politiku

5. rychlá výměna informací mezi pojišťovnou a Vámi jako klientem umožňuje pružnou a rychlou reakci pro zabránění možných škod, kde riziko nezaplacení teprve vzniká či v budoucnu může vzniknout, avšak navenek ještě nejsou varovné signály viditelné

6. efektivní řízení Vašich pohledávek

7. uzavřením pojištění pohledávek se zvyšuje možnost poskytnutí bankovního úvěru.

Důvody vzniku platební neschopnosti Vašeho odběratele mohou být různé – snížení vlastního kapitálu, speciální rizika příslušného odvětví, rostoucí konkurence, chybný odhad solventnosti odběratele, atd. Zvlášť nevypočitatelné/nebezpečné jsou řetězové reakce, vyvolané konkurzním řízením jednoho článku řetězu. Pojištěním pohledávek jsou kryty následující případy platební neschopnosti:

- na odběratele, resp. dlužníka bylo vyhlášeno konkurzní řízení, či bylo soudem zamítnuto z důvodu nedostatku majetku dlužníka

- bylo soudem povoleno vyrovnání za účelem odvrácení konkurzu

- byla uzavřena dohoda o mimosoudním likvidačním či podílovém vyrovnání

- exekuce provedená na majetku dlužníka nevedla k plnému uspokojení pohledávek věřitele a byl vydán exekuční příkaz

- krytí i některých dalších případů je možné dohodnout individuálně dle přání klienta

- v případě vleklých soudních řízení poskytujeme předběžné odškodnění.

Pojištěním jsou kryty pohledávky jak z dodávek zboží, tak z poskytnutí služeb či provedení práce, v tuzemsku či zahraničí, s lhůtou splatnosti maximálně do 4-6 měsíců.

Při větším objemu pohledávek za jedním odběratelem je riziko ze strany pojišťovny posuzováno individuálně, tzn. že pojišťovna nejprve tohoto odběratele prověří a rozhodne, zda prověřeného odběratele převezme do pojištění či nikoli, a případně do jaké výše úvěrového limitu. Už toto vstupní posouzení dává našemu klientovi určitý signál ...

U odběratelů, u nichž pohledávky dosahují menších objemů, si může daného odběratele klient prověřit sám, buď prostřednictvím informační kanceláře, nebo může vycházet ze své zkušenosti s platební morálkou svého odběratele, alespoň v posledních 12 měsících. V případě příznivého výsledku je odběratel automaticky pojištěn.

Uvažovali jste někdy o pojištění svých pohledávek? Máte již s tímto pojištěním nějaké zkušenosti?