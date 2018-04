Jak můžete získat úvěr ze stavebního spoření co nejrychleji

Hypotéku je možné čerpat za několik málo dní po první návštěvě banky. Stavební spoření je mnohem méně pružné, na přidělení "řádného" úvěru si musí klient minimálně dva roky počkat. Omezení vyplývá ze zákona, který říká, že minimální čekací doba na poskytnutí úvěru jsou dva roky od data sjednání smlouvy o stavebním spoření. K tomu navíc musí být splněny ještě dvě další základní podmínky: naspoření minimálního vkladu (akontace úvěru), jehož výše je určena spořitelnou, a dosažení stanovené výše hodnoticího čísla.

Co je a jak se počítá hodnoticí číslo

Pro tento parametr užívají spořitelny různé názvy, například ukazatel zhodnocení, bodové hodnocení, parametr ohodnocení, ohodnocovací číslo, hodnoticí číslo. Každá má také pro výpočet svůj vlastní vzorec. Proto nelze srovnávat jeho číselné hodnoty u smluv uzavřených v různých spořitelnách. Konstrukce vzorce je však velmi podobná a sleduje u každého jednotlivého klienta vztah mezi "intenzitou" jeho spoření a jeho požadavky na získání úvěru. Tedy jak vysoký úvěr bude žádat a jak rychle jej chce získat. Při velkém zjednodušení a zobecnění lze podstatu výpočtu znázornit následujícím způsobem. Hodnoticí číslo se počítá jako podíl, v jehož čitateli je součin výše zůstatku na účtu k ohodnocovacímu dni a koeficientu rychlosti tarifu (varianty spoření) a ve jmenovateli výše sjednané cílové částky.

zůstatek k ohodnocovacímu dni x koef. tarifní varianty

-------------------------------------------------------------------------

výše sjednané cílové částky

Ohodnocovací den je datum, ke kterému spořitelna vypočítává aktuální výše hodnoticích čísel všech klientů. Některé spořitelny to provádějí měsíčně, některé pouze na konci kalendářního čtvrtletí.



V našem zjednodušeném vzorci je označení "zůstatek k ohodnocovacímu dni" použito jako určitá zkratka. V praxi se v čitateli počítá nejčastěji s výší celkově připsaných úroků nebo se sčítá nový zůstatek na účtu za poslední období se sumou všech předešlých zůstatků. Čím více a čím rychleji klient spoří, tím vyšší má zůstatek na účtu a tím vyšší má také úroky. Tím rychleji mu proto roste hodnoticí číslo a tím dříve získá nárok na přidělení "řádného" úvěru ze stavebního spoření. Proto se těm, kdo chtějí získat úvěr co nejrychleji, doporučuje, aby si na účet uložili vyšší vklad ihned po uzavření smlouvy.

Možnosti, jak si urychlit získání úvěru

Jak si uspíšit přidělení cílové částky a následně úvěru ze stavebního spoření je zřejmé z uvedeného vzorce. Buď je třeba použít vyšší "koeficient tarifní varianty", nebo snížit cílovou částku.

Snížení nebo rozdělení cílové částky

Snížení lze samozřejmě provést pouze v případě, kdy bude na financování daného bytového záměru stačit nižší než původně zamýšlená částka, nebo pokud byla ve smlouvě sjednána cílová částka zbytečně příliš vysoká.

Některé spořitelny navíc nabízejí možnost rozdělení cílové částky. To znamená, že se původní smlouva rozdělí na dvě, kdy na účtu jedné z nich zůstane celá stávající naspořená částka a hodnoticí číslo se přepočítá vzhledem k nové, tj. nižší cílové částce. Tedy tak, jako by tato smlouva byla hned od počátku sjednána s nižší cílovou částkou. Tím samozřejmě výše hodnoticího čísla okamžitě vzroste. Druhá smlouva vznikne víceméně jako nová s nulovým zůstatkem a nulovým hodnoticím číslem. Výhodou tohoto postupu je, že se za novou smlouvu nebude platit žádná úhrada za její uzavření. Při prostém snížení cílové částky naopak "neupotřebená" část této vstupní úhrady propadne, jelikož ji spořitelny nevrací.

Výběr vhodné varianty spoření (tarifu)

V čitateli vzorce je uveden "koeficient tarifní varianty". Většina spořitelen nabízí klientům na výběr alespoň dvě tzv. varianty spoření. Bývají označeny jako "standardní", "rychlá" (ČMSS, SS ČS), Modrá pyramida má navíc ještě třetí "pomalou" variantu a spořitelna Wüstenrot nabízí na podobném principu tarify OK, OF, OS, ON. Každá z těchto variant používá při výpočtu jiný číselný koeficient. Proto například u "rychlých" variant narůstá hodnoticí číslo rychleji než u "standardních", ve Wüstenrotu u tarifu OS narůstá hodnoticí číslo rychleji než u ON a podobně. Kdo tedy potřebuje získat úvěr rychleji, než původně zamýšlel, může spořitelnu požádat o změnu varianty na rychlejší. Musí se však připravit na to, že úvěr bude muset v rychlejší variantě také rychleji splatit, což s sebou zároveň přináší vyšší měsíční splátky.

Změny ve smlouvě jsou zpoplatněny, a spořitelna je navíc musí klientovi schválit. Kromě toho některé spořitelny mají v obchodních podmínkách uvedenu možnost, že po provedení změny ve smlouvě může být přidělení úvěru pozdrženo například o půl roku nebo o rok. V současné době se to však v praxi neprovádí.

Překlenovací úvěry

Všechny stavební spořitelny klientům samozřejmě nabízejí překlenovací úvěry, které lze stejně jako hypotéku čerpat ihned po sjednání smlouvy a bez naspoření jakéhokoli počátečního vkladu. Zároveň s placením úroků z překlenovacího úvěru klient spoří a čeká na přidělení řádného úvěru, takže se na něj vztahují všechna výše uvedená pravidla. Čím rychleji dosáhne na řádný úvěr ze stavebního spoření, tím kratší dobu bude platit překlenovací úvěr. Ten se prodražuje tím, že se neumořuje, po celou dobu se z něj pouze platí úroky, jistina se nesnižuje.