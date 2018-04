Jak na daně: Odpovědi na dvanáct nejčastějších daňových úskalí

1. Vyživovaná manželka

Dotaz: Manželka přišla v březnu 2014 o práci, do té doby si vydělávala 18 tisíc korun měsíčně. Půl roku pobírala podporu v nezaměstnanosti a teď stále hledá místo. Chci si ji v daňovém přiznání uplatnit jako vyživovanou manželku. Nevím, jestli je to možné, když pobírala podporu.



Odpověď: Sleva na vyživovaného manžela či manželku je 2 070 korun za každý měsíc vyživování (počítají se celé měsíce, během kterých trvalo manželství, když je například 15. června svatba, počítá se až červenec).

Slevu můžete využít, když si manželka během roku nevydělala více než 68 tisíc korun. Do příjmů se nepočítají sociální dávky, ale důchody, nemocenská a podpora v nezaměstnanosti ano. Manželka si vydělala v zaměstnání 54 tisíc korun, dá se předpokládat, že podpora v nezaměstnanosti za půl roku byla celkově vyšší než 14 tisíc korun. Ve vašem případě tedy slevu na vyživovanou manželku neuplatníte.

2. Školkovné

Dotaz: Platíme ve školce 500 korun měsíčně. Zvlášť se připlácí za plavání, keramiku nebo angličtinu, podle toho, kam rodiče dítě přihlásí. Lze i tyto platby uplatnit v rámci školkovného?

Odpověď: To bohužel není možné, sleva je zákonem definovaná tak, že odpovídá výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Platby za kroužky, ale ani za stravné do školkovného nepatří.

Školkovné můžete v daních uplatnit až do výše minimální mzdy (za rok 2014 to bylo 8 500 korun) a využít ho může jeden z rodičů, podmínkou je, aby s dítětem žil ve společné domácnosti. Zvláštní situace nastane, když jeden z rodičů nemá příjmy (je třeba na rodičovské) a jeho manžel není rodičem dítěte, které chodí do školky a žije s nimi v domácnosti. I ten v takovém případě může slevy za umístění využít. Nešlo by to však, pokud by rodiče nebyli sezdaní.

3. Nízké příjmy a sleva na dítě

Dotaz: Vychovávám sama dítě. Po rodičovské jsem nastoupila do práce v listopadu 2014. Prý nebudu moci uplatnit slevu na dítě, protože jsem si v roce 2014 vydělala málo. Jak to je?



Odpověď: Takzvané daňové zvýhodnění na dítě lze využít dvojím způsobem. Ten, kdo si vydělal dost peněz, ho uplatní jako klasickou daňovou slevu (1 117 korun za každý měsíc, kdy dítě vyživoval). Pokud si však někdo vypočte daň nulovou a vychovává přitom dítě, může dostat od státu takzvaný bonus (opět 1 117 korun za každý měsíc vyživování). Výše daňového bonusu, pokud ho člověk čerpá na víc dětí, je 60 300 korun. Podmínkou, aby byl bonus vyplacen, je to, že si rodič v roce 2014 vydělal alespoň 51 tisíc korun. Pokud vaše hrubé příjmy za listopad a prosinec nedosahují dohromady této výše, bonus vám vyplacen nebude.

4. Odpočet za penzijní spoření

Dotaz: Spořím si v penzijním připojištění 1 000 korun měsíčně, tedy 12 tisíc korun za rok. Vždycky jsem si mohl uplatňovat daňovou úlevu, ale teď to prý není možné.



Odpověď: Penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) může být takzvanou odčitatelnou položkou, o kterou si snížíte daňový základ. Je to však tak, že k první tisícikoruně, kterou si spoříte, vám dává příspěvek stát (přidá vám 230 korun). Teprve další peníze, nejvýš 1 000 korun měsíčně, můžete uplatnit jako odpočet. Před rokem 2013 byla podpora nižší (150 korun k 500 korunám vašich úspor), daňově jste tedy mohl uplatnit naspořené peníze převyšující 6 000 korun (12 x 500) za rok.

5. Pozdní potvrzení o daru

Dotaz: Potvrzení o daru jsem dostal pozdě a nestihl ho do 15. února dát zaměstnavateli. Mzdová účetní ho už nechce do zúčtování přijmout.

Mohu potvrzení o daru schovat na příští rok?



Odpověď: To není možné, odpočet musíte uplatnit ve zúčtování daní za ten rok, ve kterém vznikl. Řešením pro vás by bylo oznámit ve mzdové účtárně, že si daňové přiznání podáte sám, vyžádat si potvrzení o zdanitelných příjmech a výši daru při vyplňování daňového přiznání uvést na řádek 46. Na dani ušetříte tolik, kolik je 15 procent z hodnoty daru. Zvažte tedy, jak moc se vám práce spojená s podáváním daňového přiznání vyplatí, pokud byl dar například 1 000 korun, úspora je 150 korun.

6. Smlouva o úvěru

Dotaz: Finančnímu úřadu loni nestačilo potvrzení o zaplacených úrocích na bydlení, ale chtěli po mně i samotnou smlouvu o úvěru. Musím ji přikládat?



Odpověď: Finanční úřad (ale i mzdová účtárna zaměstnavatele) chce vidět smlouvu, na základě které dostáváte od banky, stavební spořitelny, ale třeba i pojišťovny či penzijní společnosti potvrzení o zaplacených penězích. Stačí to obvykle v prvním roce, ve kterém odpočet uplatňujete, pak už se podává jen originál potvrzení o provedených platbách či darech za daný rok.

7. Paušál a zvýhodnění na děti

Dotaz: Vím, že podnikatel, který využívá k vyčíslení výdajů paušál, si nemůže uplatňovat slevu na děti ani na vyživovanou manželku. Jak je to, když jsem vedle podnikání i zaměstnán?



Odpověď: Pokud vaše příjmy za závislé činnosti (zaměstnání) tvoří víc než polovinu vašich ročních příjmů, můžete využívat pohodlnější vyčíslování výdajů paušálem a zároveň zvýhodnění na děti a slevu na vyživovanou manželku. Jestliže je však podnikání vaším hlavním zdrojem příjmů a zaměstnán jste třeba jen formou dohody o provedení práce, možné to není.

8. Prodeje v aukci

Dotaz: Občas prodávám věci v internetové aukci. Není mi úplně jasné, zda z výtěžku musím či nemusím platit daně.



Odpověď: To je velmi komplikovaná otázka. Pokud prodáváte své vlastní věci, je příjem z jejich prodeje od daně osvobozen. Dokonce zde není ani žádný časový test – koupíte si svetr, je vám malý, prodáte ho dál. Jen u aut, lodí a letadel (která však nejspíš neprodáváte příliš často), platí, že případný zisk zdaníte, pokud jste věc vlastnil méně než rok. V čem je tedy problém? Pokud jsou vaše prodeje četné, finanční úřad může nabýt dojmu, že věci přeprodáváte za účelem zisku. Nakupujete třeba balík secondhandového oblečení a ten pak rozprodáváte po jednotlivých kusech dál. To už je samostatná výdělečná činnost a příjmy z ní byste měl uvést do daňového přiznání.

9. Investice

Dotaz: Když zdaňuji příjmy z investic, časový test je nyní tři roky. Jak se uvedou příjmy a výdaje, když nakupuji a prodávám v různých letech? A jakou část investice mohu jako výdaj uvést, když jsem třeba před rokem nakoupil za milion a letos prodal za 200 tisíc korun?



Odpověď: Příjmy se uvedou do § 10 ostatní příjmy v roce prodeje, jako náklad se uplatní poměrná část nákupní ceny akcií (přepočtená na počty kusů akcií), lze uplatnit i ostatní náklady – tedy poplatky makléři, náklady na znalecký posudek a podobně.

Příjem z investic musíte uvést do daňového přiznání, pokud je prodáváte dřív než tři roky od nákupu a zároveň, když je prodej za víc než za 100 tisíc korun v roce (jde o celkovou cenu odprodávaných cenných papírů, nikoli o zisk).

10. Pronájem a hypotéka

Dotaz: Pronajímám byt, který jsem koupil na hypotéku. Mohu si zaplacené úroky odečíst od daňového základu jako odčitatelnou položku?



Odpověď: V tomto případě odčitatelnou položku nemůžete uplatnit. To je totiž možné pouze, když úvěrem na bydlení řešíte vlastní bytovou potřebu, a tou pronájem třetí straně není.

11. Podnikání po část roku

Dotaz: Začal jsem podnikat v polovině roku 2014, do té doby jsem byl nezaměstnaný. Nejsem si jist, v jaké výši mohu uplatnit slevu na poplatníka.



Odpověď: Základní slevu na poplatníka uvedete v plné výši 24 840 korun. Platí, že tato sleva se nekrátí podle měsíců výdělečné činnosti, ale odečítá se celá, i kdybyste vydělával například jen jeden měsíc. Jinak je tomu u ostatních slev, třeba na vyživovanou manželku či zvýhodnění na dítě. Tam musíte počítat, kolik měsíců vyživování trvalo.

12. Paušál a skutečné výdaje

Dotaz: Podnikám a výdaje uvádím ve skutečné výši, abych si mohl uplatnit zvýhodnění na děti. Je možné, abych současně využil paušálu na provoz osobního automobilu ve výši pět tisíc korun měsíčně? Nebo by to ohrozilo využití slevy na děti?



Odpověď: V rámci skutečných výdajů můžete na auto uplatnit pětitisícový paušál a využití daňového zvýhodnění na děti tak neohrozíte. Pokud vozidlo využíváte i soukromě, je paušál pouze čtyři tisíce korun. Paušální výdaje za auto vás zbaví povinnosti vést knihu jízd. Musíte však být jako podnikatel přihlášen k silniční dani a platit ji (kdybyste měl příjmy podle § 9 z pronájmu, povinnost platit silniční daň se vás netýká).



