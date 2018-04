Jak na hypotéku

Hypotéku? Záleží na tom, jaký máte příjem

Že je jedno, do které banky půjdete pro hypotéku? Omyl. Přestože je konkurence velká, v každé bance nabídli modelové rodině a jednotlivci jiné podmínky úvěru. Která banka byla nejvýhodnější?

Hypotéky: liší se úroky i poplatky

Co byste tedy měli při výběru banky posuzovat, aby pro vás byla hypotéka skutečně výhodným způsobem, jak vyřešit vlastní bydlení?výhody? Kolik můžete vhodnou volbou ušetřit?

Úroky se už snižovat nebudou, vzkazují bankéři

Na jak dlouho zafixovat úrokovou sazbu tak, aby byla hypotéka co nejlevnější? V budoucnu se očekává mírný nárůst úrokových sazeb. Co to pro vás při volbě fixace znamená?

Pokles úroků: dva roky - dvě procenta

Kdo si bral v lednu 2003 hypotéku 1 milion se splatností na dvacet let, zatížil rodinu měsíčně splátkami cca 7011 Kč. A o 31 měsíců později, v srpnu 2005? Stačilo o 1141 korun méně..

O kolik se prodraží hypotéka, když narostou úroky?

Máte obavy, že úrokové sazby hypoték zase stoupnou a při změně fixace se budete muset smířit s vyššími splátkami? Povíme vám, nakolik jsou vaše obavy namístě.