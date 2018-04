Jak na internetovou prezentaci firmy

Nejlepší je držet se hesla, že v jednoduchosti je síla. Informace o firmě včetně nezbytných kontaktů a představení nabídky produktů nebo služeb může být dostačující. Většinou se ani víc neočekává. Snižujeme tak náročnost na realizaci, čímž šetříme čas i peníze a vyhneme se mnoha problémům spojenými s nezbytnými aktualizacemi. Vodítkem pro rozhodnutí o rozsahu webu je množství kvalitních podkladů, které mohou být použity. S jejich pomocí se sestaví tzv. „site map“ neboli mapa stránek, navrhne struktura menu a podobně.

Častou chybou je přecenění vlastních možností, kdy některé podklady neexistují, přesto se pro ně vytvoří kategorie. Nacházíme potom místo informací nefunkční odkazy nebo hlášení typu „under construction“, přičemž tato „construction“ trvá v některých případech i několik let, což pochopitelně návštěvníka odradí. S tím souvisí další častý problém u internetových stránek – neaktuálnost informací. Pokud se nehodláme správě webu pravidelně věnovat, vyhněme se rubrikám, jako jsou aktuality, novinky apod. Nevypadá hezky, když i poměrně kvalitní web má na úvodní stránce poslední „novinku“ z 2. 5. 2002.

Grafika – raději žádné divočiny

První, co návštěvník vidí, není kvalita předkládaných materiálů a textů, ale grafická stránka celé prezentace. Kvalitně zpracovaný design stránek může být rozhodující výhodou. V případě realizace internetovým studiem se připravují dva nebo více návrhů a zadavatel si vybere ten, který lépe odráží image jeho firmy. Pro firemní účely je vhodné volit konzervativnější design. Konzervativní v tomto smyslu znamená jednotný (na všech podstránkách stejný), intuitivní a co nejlépe zapamatovatelný.

Návštěvník není nucen hledat navigační prvky a může se plně soustředit na obsah, o který jde především. Design je zde proto, aby zaujal a nevtíravou formou dovedl návštěvníka k hledaným informacím. Experimenty s křiklavými kontrasty, poskakujícím písmem nebo pohyblivými obrázky ponechme začínající rockové kapele.

KDO CHCE KOLEGU BÍT,

mobbing si najde

Vybít si zlost, vyštípat kolegu? KDO CHCE KOLEGU BÍT,

Před spuštěním raději otestovat

Úspěch webu nepředstavuje jen kvalitní design, ale především funkčnost webu. Webovou stránku je možné zobrazit v mnoha různých prohlížečích (internet explorer, mozilla, opera a jiné), které k její interpretaci přistupují různě, takže to, co se nám v jednom prohlížeči zobrazí krásně souměrně, se jinde nemusí zobrazit vůbec nebo naprosto chaoticky. Důležitá je také velikost internetové prezentace, pokud se stránky dlouho načítají, návštěvníka to může odradit.

Velikost ovlivňují především fotografie a jiné obrázky, které by měly být před publikováním vhodně upraveny. Technických úskalí je možné nalézt celou řadu: podpora plug-inů (flash, java), jazykové kódování, nastavení úrovně zabezpečení na straně klienta (cookies) a mnoho dalších. Navržená prezentace by proto měla být před spuštěním testována na různých typech počítačů (simulace). Základní optimalizace kódu bývá v ceně řešení na zakázku.

Číhání na klienty

Každou chvíli se najde někdo, kdo hledá přesně to, co mu mi můžeme nabídnout. SEO (optimalizace pro vyhledávače) představuje nástroj, jak napomoci hledajícímu, aby našel naše stránky, v ideálním případě dříve (respektive výše) než stránky konkurence. Vhodnou kombinací klíčových slov navíc zvyšujeme šanci, že návštěvník skutečně hledá to, co jsme schopni mu nabídnout. Faktorů, které ovlivňují naši pozici ve vyhledávačích je mnoho. Volba vhodného názvu domény, metatagů, uspořádání navigace, nadpisů, textů, popisy obrázků, názvy souborů, syntaxe zvýrazňovačů a dalších. Pokud chceme zdokonalovat svou internetovou prezentaci a přiblížit se jejímu návštěvníkovi a jeho potřebám, neobejdeme se bez zpětné vazby. Tu nám poskytne zpětné vyhodnocování aktivit na stránkách.



Díky statistikám se např. Dozvíme, které stránky jsou nejnavštěvovanější, odkud k nám návštěvníci chodí a kde je potenciální prostor pro případnou reklamu. Statistiky bývají uloženy v logovacích souborech na serveru. Za pomoci speciálních softwaru je možné z nich vytvářet přehledné reporty. Existují i externí zapisovače jako je např. služba navcholu.cz.

Příprava firemního webu v kostce

Při realizaci firemních stránek je třeba hned na počátku vhodně definovat obsahovou část. V tomto ohledu je nutná spolupráce všech zainteresovaných. Navržený koncept by měl svým rozsahem odrážet potřeby firmy. Stejně tak by měl design stránek podtrhovat firemní image. Samotný kód stránek by měl být programově čistý (validní) a měl by obsahovat co nejvíce vazeb na vyhledávače.

KOMERČNÍ PREZENTACE