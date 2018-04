Nebojte se investovat do fondů, nekoušou. Jen je třeba vědět, jak na ně

Podle čísel by to mohlo vypadat, že se čeští investoři loni konečně osmělili. Objem majetku ve fondech přesáhl 300 miliard korun a překonal tak předkrizovou úroveň. Největší část peněz ovšem zůstává v dluhopisových a smíšených fondech, ty čistě akciové tvoří jen necelou pětinu.

Pokud patříte mezi ty, kdo mají rádi jistotu zisku, nemusíte číst dál. V investování totiž garance neexistuje, zcela jisté jsou jen smrt a daně. Kromě toho konzervativní investoři teď nebudou mít zrovna na růžích ustláno. Český stát si na pět let půjčuje za zhruba 0,15 procenta ročně.

Jistě, rizikové investice nejsou pro každého. Ale pokud už využíváte tradiční produkty, jako je penzijní spoření, investujete do vlastního bydlení a poohlížíte se co dál, neměli byste fondy opomíjet.

Tunelování je dávno překonané stigma z dob kuponové privatizace, moderní investiční fondy jsou v ČR pod velice přísným dohledem. To ale neznamená, že se nemůžete spálit při nevhodné volbě investiční strategie.

Neztrácejte hlavu

Investujte pokud možno pravidelně. Zní to jako otřepaná rada, ale lepší stejně nikdo nevymyslel. Když budete pravidelně odkládat část příjmu, nemusíte si dělat hlavu s načasováním investice. Fondy nejsou záležitost pro milionáře, začít můžete s 500 korunami měsíčně. Rozhodně je to lepší, než střádat peníze 10 let na spořicím účtu pak váhat, jestli je teď zrovna dobrá doba začít s akciemi.

Druhá nikterak originální rada je nepodléhat módním trendům. Jednou jsou populární čínské akcie, podruhé zase něco jiného. Problém je odhadnout, kdy jeden trend skončí a jiný začne. Dlouhodobě uděláte lépe s rozumně diverzifikovaným (rozloženým) portfoliem.

Jak takové fondové portfolio správně nastavit? O tom by se dala napsat celá kniha, ale pojďme si ve stručnosti ukázat několik modelových příkladů.

1. Příliš mnoho rizika

Paní Veselá pracuje jako obchodní zástupkyně farmaceutické firmy, a protože na akciích farmaceutických a biotechnologických firem se dalo loni vydělat přes 30 procent, rozhodla se do nich investovat větší částku. A udělala hned dvě chyby najednou.

První problém je, že investovala podle zpětného zrcátka. A druhý, že podstoupila stejné riziko dvakrát - jednou jako zaměstnanec a jednou jako investor.

Rada: V praxi je lepší nechat volbu jednotlivých akcií a sektorů spíš na manažerovi široce zaměřeného fondu. Když už na nějaké svojí oblíbené investici trváte, věnujte jí jen menší část portfolia.

2. Příliš málo rizika

Pan Křeček se s šedesátkou na krku rozhodl zvolnit tempo, prodal svoji malou firmu a dostal za ni osm milionů korun. Plánuje z nich žít v penzi, a co neutratí, odkáže dětem. Důvěřuje svému bankéři, který mu doporučil vše investovat do několika různých zajištěných fondů s pětiletým horizontem.

Jenže to má háček - zajištěné fondy jsou možná vhodné pro krátkodobé zaparkování peněz. Každá jistota něco stojí. Pod slupkou „garantované“ investice se často skrývá velice složitý produkt a pravděpodobnost, že po pěti letech bude zisk nulový, není zrovna malá.

Rada: Pan Křeček sice neutrpí, nepotřebuje už vysoké zisky. Ale protože bude peníze utrácet postupně dalších 15 nebo 20 let, není důvod na takto dlouhém horizontu obětovat výnosy na oltář jistoty. Menší podíl akciových fondů v portfoliu by mu pomohl lépe uchránit kupní sílu peněz.

3. Rizika tak akorát

Čtyřicetiletý pan Brzobohatý využívá stavební spoření na plánovanou rekonstrukci bytu, a také doplňkové penzijní spoření. Zbývá mu ještě volná tisícikoruna měsíčně a chce spořit na penzi.

Známý mu radil, ať pravidelně nakupuje zlaté mince, ale pan Brzobohatý správně namítl, že zlato je stejně rizikové jako jiné komodity.

Místo toho zvolil program pravidelného investování. Za tisícikorunu měsíčně dostane diverzifikované portfolio obsahující akcie předních světových firem. Pro nenadálé situace má rezervy v konzervativních produktech, takže s pravidelnou investicí se nemusí bát kolísání.

Dilema opatrných investorů

Pětatřicetiletá paní Zedníčková řeší investici peněz z vypovězeného stavebního spoření. Nepotřebuje je zatím na nic konkrétního, ale do pěti let bude možná pořizovat větší byt pro svoji rodinu a chce mít dostatečnou finanční rezervu. Jak by měla s penězi naložit?

Nesnadnou situaci na trhu státních dluhopisů už jsme zmínili. Kdo chce vysokou likviditu a jistotu, že neprodělá, musí zůstat na spořicím účtu.

I do konzervativního portfolia se ale dá doplňkově zařadit fond zaměřený na firemní dluhopisy, který může vydělat více a nejde zároveň o nijak hazardní investici.

Na pět let nemusí být nulový ani podíl akcií. Historicky vzato je portfolio a 10 procent akciových fondů dokonce méně rizikové než portfolio zcela bez akcií.

Jak moc nebo málo riskovat, by vám měl poradit každý dobrý osobní bankéř či finanční poradce. Dávejte si však pozor, pokud někdo o investici mlží, nebo vás do investice tlačí a odbývá vaše otázky. I dobrou investici lze totiž špatně prodat.