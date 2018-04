Jak na mizerné výnosy v bance

Obliba zajištěných produktů u nás stále roste. Svědčí o tom i nárůst majetku v zajištěných fondech, který za poslední čtvrtletí dosáhl 23 % (v absolutních číslech se sice jedná o malou částku – nárůst z 2,6 mld. Kč na 3,2 mld. Kč – ale i tak lze hovořit o úspěchu). Zajištěné fondy u nás pravidelně nabízejí pouze dvě skupiny - ČSOB/KBC a HSBC.

Na zvyšující se poptávku po zajištěných produktech u drobných investorů nyní odpověděla i HVB Bank. HVB Bank však nenabízí fond, ale „strukturovaný dluhopis“, resp. dva dluhopisy: HVB Strukturovaný dluhopis růstový a HVB Strukturovaný dluhopis výnosový. Jde o dluhopisy, které jsou vydávány v rámci dluhopisového programu (o celkovém objemu 30 mld. Kč) podle českého zákona o dluhopisech, přičemž vyplacení jistiny a výnosu garantuje HVB Bank Czech Republic, a.s. jako emitent dluhopisů.

Jak již bylo řečeno, strukturované dluhopisy se podobají zajištěným fondům. To je dáno tím, že emitent garantuje 100% návratnost vložených prostředků – vyplacení jistiny při splatnosti. Současně se emitent zavazuje vyplatit výnos, který je v případě dluhopisů HVB odvozen od růstu koše akciových indexů. I vnitřní struktura je stejná jako u zajištěných fondů. Většina získaných prostředků při emisi se investuje do fixně úročených aktiv, které jsou drženy až do splatnosti. Jejich výnos v době splatnosti strukturovaných dluhopisů pak plně pokryje garanci 100% návratnosti. Prostředky, které zbudou po nákupu většinou bezkupónových dluhopisů jsou investovány do různých instrumentů a termínovaných kontraktů navázaných na sledovaný koš indexů.

Můžeme zde vidět i další podobnost se zajištěnými fondy, a sice to, jak jsou zajištěné fondy a strukturovaný dluhopis formálně tvořeny. Zajištěné fondy jsou většinou vytvářeny jako podfondy tzv. zastřešujících fondů. Jedná se o zvláštní druh akciové společnosti, která nemá fixní základní kapitál, ale naopak je definována jako „společnost s variabilním kapitálem“. Např. u zajištěných fondů ČSOB jsou to dvě společnosti: FUND PARTNERS - Lucemburská investiční společnost s proměnlivým základním jměním, KBC CLICK - Belgická investiční společnost s proměnlivým

Strukturované dluhopisy ANO, pokud: - požadujete vyšší výnos než na termínovaném vkladu

- dodržíte investiční horizont (5 let do splatnosti dluhopisu)

- jste konzervativní investor NE, pokud: - nevíte, zda nebudete potřebovat investované peníze dříve než za 5 let

- nechcete obětovat část výnosu za garanci návratnosti investice

- jste agresivnější investor

základním jměním, a u HSBC pak CAPITAL SECURED GROWTH FUNDS PLC - investiční společnost s proměnlivým kapitálem, založená podle zákonů Irska…

Jednotlivé podfondy lze vytvářet relativně snadno a rychle a co je nejdůležitější, u každého lze použít jinou investiční strategii. Obdobné to je u strukturovaných dluhopisů. HVB Bank má schválený dluhopisový program, což jí umožňuje pružně reagovat na podmínky na trhu a poptávku investorů a emitovat různé tranše dluhopisů, které budou založeny na požadovaných kritériích (investiční horizont, teritoriální zaměření, výpočet výnosů apod.)

Co nabízejí Strukturované fondy HVB Bank

Jak již bylo řečeno, HVB Bank nabízí dva strukturované dluhopisy, které mají společné všechny prvky kromě výpočtu výnosu a minimální návratnosti. Oba dluhopisy mají splatnost 5 let, upisovací období běží až do 10. prosince, minimální investice je 50 000 Kč (nominální hodnota dluhopisů je 10 000 Kč, takže další investice jsou 60, 70,… tis. Kč) a investor neplatí další poplatky. Stejně tak jsou oba dluhopisy navázány na shodný koš indexů. Ten se vždy po jedné třetině skládá z indexů Euro STOXX 50, Nikkei 225 a S&P 500.

HVB Strukturovaný dluhopis růstový nabízí 100 % návratnost vložených peněz a participaci na koši indexů - po uplynutí pětiletého období se připíše výnos podle růstu koše indexů tak, jak je vidět z grafu. HVB Strukturovaný dluhopis výnosový nabízí větší minimální garantovanou návratnost 106 %, což je ovšem vykoupeno nižší participací na růstu akcií. Maximální výnos je omezen u růstového na 50 % za pět let, tedy 8,45 % p.a., zatímco maximální dosažitelný výnos (při nárůstu indexů o více než 40 %) u druhého dluhopisu je 38 %, tedy 5,71 % p.a. Dluhopisy mají navíc tu zvláštnost, že zatímco garantovaná částka (100 %, resp. 106 % investice) je vyplácena v korunách, výnos je vyplácen v eurech.

Výnos za 5 let u HVB Strukturovaných dluhopisů



Zdroj: HVB Bank

Nová nabídka HVB Bank je tak obdobná nabídce zajištěných fondů od ČSOB i HSBC, s tím rozdílem, že HVB ukazuje domácím finančním skupinám, jak lze udělat zajištěný produkt v našem domácím prostředí (investiční společnosti poukazují na to, že u nás nelze sestrojit zajištěný fond z důvodu regulace, kdy fondy nesmějí použít derivátů ke spekulacím, nýbrž pouze k zajištění: „k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů – viz zákon o investičních společnostech a investičních fondech §5c“).

Zajištěné produkty nabízejí vyšší výnos než na bankovním vkladu, ale je nutné si uvědomit, že pro to, aby byl závazek ze strany emitenta či investiční společnosti platný, je nutné setrvat v investici po celou dobu až do splatnosti. Musíme si tedy

předem ujasnit, zda opravdu nebudeme investované prostředky potřebovat požadovaných pět let. Zajištěné fondy i strkuturované dluhopisy nabízejí sice možnost předčasného ukončení investice (odkupči akcií zpět investiční společností u fondů nebo odprodej dluhopisů formou kotace od HVB), ale návratnost nemusí odpovídat ani 100% počáteční investice, tím méně současnému vývoji podkladových aktiv (koše indexů).

Vybírat zajištěný fond (či dluhopis) bychom měli i podle toho, zda věříme v růst akcií v tom regionu, kde fond investuje svou výnosovou složku. Běžně se tak setkáme s fondy investujícími jen v Evropě či Japonsku, do technologických akcií nebo do globálně diverzifikovaného portfolia. To je případ i dluhopisů HVB, které však dávají Evropě a především Japonsku větší váhu, než odpovídá globální diverzifikaci.

V současné době, kdy dochází k růstu akcií (ale mnozí o jeho trvalém charakteru pochybují) jsou zajištěné produkty vhodnou alternativou, jak se s omezeným rizikem podílet na budoucím růstu. Kdo by však čekal od těchto produktů závratné výnosy, bude zklamán. Konstrukce zajištěných fondů i strukturovaných dluhopisů umožňuje dosažení pouze omezeného výnosu (to vyplývá především z úrovně úrokových sazeb, která dovolí více investovat do akcí a derivátů při vyšších sazbách, naopak při současných nízkých úrokových sazbách je většina prostředků od investorů alokována do instrumentů, které pouze zajistí 100% návratnost).

Myslíte si, že u nás dojde k dalšímu rozšíření investic do zajištěných produktů? Jsou podle vás Strukturované dluhopisy výhodné?