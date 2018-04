Jak nepodlehnout pracovní zátěži a špatné náladě, radí odborníci

Vysoké pracovní nasazení v kombinaci se špatnou náladou má vliv na rozhodovací schopnosti. Snižuje odvahu rozjíždět nové projekty, odsouvá nezbytné úkoly na pozdější dobu, a způsobuje problémy s koncentrací. A lidem, kteří práci hledají, navodí pocit, že vlastně rozesílání životopisů nemá smysl stejně jako odepisování na pracovní nabídky...

Varovné signály deprese ztráta zájmu o pracovní i volnočasové aktivity



pokles energie



podrážděnost až výbušnost nebo naopak plačtivost a lítostivost



poruchy spánku



změna stravovacích návyků s převahou sladkého



nadměrná konzumace alkoholu a cigaret



uzavření se do sebe a vyhýbání se komunikace se členy rodiny, přáteli, kolegy v práci



nezájem o vlastní vzhled



negativismus při běžné komunikaci: stejně to nemá cenu, to dopadne špatně, to se nepodaří realizovat...



nižší pracovní docházka a časté chyby, nehody na pracovišti



v těžších případech chronická bolest, myšlenky na sebevraždu Zdroj: Hill International

To, že se nám na podzim zhoršuje nálada, je právě kvůli blížící se zimě přirozené. Je třeba zachovat si pozitivní přístup.

Vezměte si dovolenou nebo choďte večer na procházky

"Ve většině případů není nutné hledat psychologickou pomoc nebo brát medikamenty, ale postačí třeba rychle vstát, osprchovat se, dát si dobrou kávu a začít pracovat," radí personalista David Petrů z Hill International a pokračuje: "Mluvte o svých pocitech a stavech se svými blízkými nebo v zaměstnání si promluvte se šéfem a požádejte o dovolenou nebo volno, než se kritický stav zlepší. Pomůže i fyzická aktivita - večerní procházka místo sledování televize nebo práce na počítači," dodává Petrů.

Filip Brodan ze společnosti Engage Hill doporučuje dodržovat i ranní rituály - pro někoho to může být procházka se psem, pro jiného cvičení. "V práci je vhodné začít běžnými činnostmi a s něčím, co vás baví. Složité úkoly je vhodné si rozložit do několika jednodušších. Doporučuji také zpříjemnit si práci a prostředí kolem. Udělejte kolegům něčím radost, vyprávějte si o pauzách vtipy, sdílejte své malé úspěchy a diskutujte o tom, co se vám podařilo. A noste barevné oblečení," radí Filip Brodan.

Pokud ovšem nic takového nepomáhá a špatná nálada přetrvává několik týdnů, měli byste vyhledat psychologa. Jedním ze spouštěčů deprese je i dlouhotrvající stres. A tím podle statistiky trpí asi 35 procent zaměstnanců.

"Deprese je závažné psychické onemocnění a považuje se za jednu z nejrychleji se šířících chorob v moderním světě. Pokud je vám déle než šest týdnů psychicky zle, nebo se u vás vyskytnou dokonce myšlenky na sebevraždu, je důležité vyhledat lékaře. U takzvaně 'velké' deprese si sami prostě nepomůžete," říká psycholog Tomáš Vašák a vysvětluje: "Duševní poruchy mají obecně vždy nějaký spouštěč, a tím může být u deprese například citlivost na počasí. Nejde tedy o to, že podzim zaviní depresi, ale pouze probudí dřímající poruchu v nás."

Na déšť a mlhy zapomeňte

Raní nadávání na to, jaká je tma, vzdychání nad teploměrem, nepomáhají. "Je to paradoxní, jak si někteří lidé dokáží svou "podzimní chandru" užívat. Stává se to jejich nejčastějším námětem hovoru: "To zas bude hnusně, hlásí déšť a mlhy!" Pokud se vyskytnou dny krásného babího léta, neváhají je komentovat slovy: "To nám dlouho nevydrží". Postavte se k počasí jako k podmínce. Je to okolnost, se kterou nic neuděláte, tak se tím přestaňte trápit. Trápíte se snad gravitací?" ptá se psycholog.

Druhým jeho doporučení je změnit na podzim životní rytmus. "Konečně si můžete zalézt s knížkou a nesekat trávu. Už zase můžete začít chodit do sauny. Máte možnost navštívit výstavy a nelitovat, že je venku krásně. Berte podzim jako příležitost a ne jako ztrátu."

Třetí doporučení je ryze praktické. Sviťte hodně. Kupte si úsporné žárovky, ať vám není líto účtů a sviťte si hodně už od rána. Právě nedostatek světla je něco, co přímo ovlivňuje náš mozek. Neosvětlená místa se často mění spíše v ponurá doupata ztracených existencí, než místa k hezkému životu.

