Jak na potíže se splácením hypotéky. Hlavně začít hned

Problém řešit hned

Pokud se dlužník dostane do potíží se splácením, měl by se na banku obrátit co nejdříve. Ta klientovi nejprve zasílá upomínky, které jsou samozřejmě zpoplatněné (nejčastěji se poplatek pohybuje mezi dvěma až pěti sty korun), následují pak telefonické výzvy. Dalším nákladem jsou nabíhající sankční úroky za neuhrazenou splátku. Banky varují, že klient si tím, že na výzvy nereaguje, situaci pouze dále zhoršuje. V poslední fázi pak může o nemovitost přijít.

1/ Nejdůležitější je prevence

Zřejmě nejlepší možností, jak se vyvarovat problémů se splácením hypotečního úvěru, je vytvořit si předem nějakou finanční rezervu. Pokud je to pro zájemce o úvěr velký problém, měl by uvážit, zda si hypotéku v zamýšlené výši skutečně může dovolit. Další možností, jak snížit určitá rizika, je vhodné životní či úvěrové pojištění, přestože je banky v naprosté většině případů nevyžadují, a to ani u samožadatelů o úvěr.

2/ Upravit parametry hypotéky

S bankou si lze domluvit různé úpravy hypotéky, které buď řeší náhlý a krátkodobý výpadek příjmu, nebo naopak dlouhodobé zhoršení finanční situace. Řešení je vždy individuální, v každém případě se banka bude snažit s klientem nějaké nalézt. I pro ni je mnohem jednodušší změnit splátkový kalendář nebo několik splátek odložit, než prodávat zastavenou nemovitost.

Dlouhodobě nepříznivá situace

Pokud se klient dostane do dlouhodobě nepříznivé finanční situace, může si prodloužit sjednanou dobu splatnosti hypotéky. Tím se mu sníží výše splátky. Každá banka má však stanovenou maximální možnou dobu splatnosti, takže splátku není možné snižovat neomezeně. Například milionová hypotéka s 5% úrokovou sazbou má při splatnosti dvacet let splátku ve výši 6600 korun, při splatnosti třicet let pak 5368 korun. Dlužník tak prodloužením splatnosti o deset let ušetří měsíčně maximálně něco málo přes 1200 korun.

Je třeba počítat s tím, že banky si za provedení změn v úvěrové smlouvě účtují poplatek. V současnosti se pohybuje nejčastěji kolem dvou tisíc korun.

Krátkodobý výpadek příjmu

Při krátkodobém nebo náhlém problému lze domluvit například dočasné snížení výše splátky nebo přerušení splácení na určitou dobu. U přerušení splácení se však většinou jedná pouze o odklad splátek jistiny, kdy dlužník nepřestává platit úroky. Ty ale v prvních letech trvání úvěru převyšují výši úmoru, takže splátka se nesníží ani na polovinu. V pozdějších letech, kdy už je velká část jistiny splacena, je tomu naopak.

Flexibilní hypotéka

Ne vždy se však musí nutně jednat o odklad splácení pouze jistiny. Například Komerční banka nedávno zavedla produkt, který umožní klientovi v případě potřeby splácení zcela přerušit (neplatí ani úroky) až na tři měsíce. Pokud se jeho finanční situace zhorší dlouhodobě, může banku požádat o snížení výše plátek až na polovinu jejich původní výše. Automaticky se mu tím prodlouží doba splatnosti. Má však i možnost opačnou, a to zvýšit si splátku až na dvojnásobek. Všechny uvedené změny lze provést poprvé po dvanácti měsících od uzavření smlouvy a poté znovu vždy po dalších dvanácti splátkách. Za tuto Flexibilní hypotéku klient platí kromě poplatku za správu úvěru navíc sto korun měsíčně, jednotlivé provedené změny jsou pak již zdarma.

3/ Nahradit stávající úvěr úvěrem jiným

Refinancování úvěrů

Toto řešení se může hodit v případech, kdy chce dlužník své úvěrové podmínky změnit natrvalo a má možnost nahradit svou stávající hypotéku nějakým jiným úvěrem. Využívá se toho v případě, kdy má klient možnost sjednat si u jiné banky hypotéku za výhodnějších podmínek, například s nižší úrokovou sazbou.

Některé banky nabízejí k tomuto účelu přímo specializované produkty, kdy lze refinancování provést za zjednodušených podmínek. Klient tak například nemusí bance předkládat nový odhad nemovitosti, banka uzná ten stávající. Pokud klient v původní bance splácel dosud bez problémů, bude jí stačit místo doložení příjmů pouze čestné prohlášení. Zde se opět ukazuje, že řešit potíže se splácením je nutné co nejrychleji, jelikož problematický dlužník má pak zhoršené podmínky při získávání dalších úvěrů.

Konsolidace úvěrů

Pokud má dlužník úvěrů a půjček více, může pro něj být v některých případech výhodné sloučit je do jediného. Tím, že mu banka prodlouží dobu splatnosti, sníží se mu výše splátky. Navíc bude platit místo několika pouze jedinou a ušetří také na poplatcích, jelikož je bude platit pouze z jednoho úvěru. Navíc banky slibují, že za klienta obstarají veškerou administrativu s konsolidací spojenou.

Při refinancování či konsolidaci hypotečního úvěru je však nutné počítat s nemalými sankčními poplatky, pokud bude původní úvěr splacen v průběhu fixačního období. Tyto náklady mohou být tak vysoké, že se změna úvěru za jiný nevyplatí.

Refinancováním se však nerozumí to, co podnikají někteří dlužníci, kteří nemají na splátky stávajícího úvěru a uzavřou si proto další úvěr, z nějž splácejí ten první. To se týká spíše jiných typů úvěrů než hypoték, ale každopádně jde o „řešení“, které rozhodně nelze doporučit.



4/ Další možná řešení problémů se splácením hypotéky

Přistoupení další osoby k dluhu

Přistupitel k dluhu doplní nebo nahradí platby původního dlužníka. Banka tak získá jistotu, že úvěr bude i nadále splácen, přestože toho dlužník sám není schopen, a nebude tak nutné zrealizovat prodej zastavené nemovitosti.

Pronájem nemovitosti

Někteří dlužníci mohou problém se splácením úvěru řešit pronájmem nemovitosti. Této možnosti však mohou využít pouze ti, kdo mají možnost bydlet jinde nebo jim nebude vadit vzít si do bytu nájemníka.

5/ Prodej nemovitosti a splacení hypotéky

Konečným řešením je nemovitost prodat. I zde se potvrzuje, že je vhodné začít s bankou jednat včas. Pokud dojde až k nucené dražbě nebo pokud musí dlužník nemovitost prodat narychlo, prodejní cena může být mnohem nižší, než by mohla být při standardním prodeji. Pokud se bude muset banka o prodej postarat sama, naúčtuje si za to navíc s tím spojené náklady.

Jednorázové splacení

Splatí-li dlužník hypotéku jednorázově během fixačního období, bude muset navíc zaplatit sankční poplatky, které nejsou nijak nízké.

Převzetí dluhu

Druhou možností je nemovitost prodat, ale hypotéku nesplácet a přenechat ji novému majiteli. Jedná se o tzv. převzetí dluhu. Stávající klient nebude muset platit sankce za předčasné splacení. Nový majitel nemovitosti jej nahradí a bude ve splácení pokračovat místo něj. Ušetří tím na poplatku za novou hypotéku a banka po něm již většinou nebude vyžadovat aktuální odhad nemovitosti.

Které z těchto dvou řešení prodeje nemovitosti bude výhodnější, záleží vždy na konkrétní situaci.