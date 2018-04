Skoncujte s prokrastinací. Tři nejčtenější knihy o osobním rozvoji

Současná doba klade velké nároky na vzdělávání v průběhu celého života. Očekává se, že jakmile vyjdeme ze střední či vysoké školy, budeme se pídit po dalších vědomostech.

Zároveň s tímto trendem jsme ovšem mnohem více vystaveni rizikům v podobě "digitální demence" a prokrastinace. Jsme přímo zavaleni povinnostmi, ale stejně místo jejich plnění spíše sledujeme seriály na internetu, donekonečna překlikáváme na sociálních sítích nebo jíme, i když vůbec nemáme hlad.

Ve čtvrtek 5. června je Mezinárodní den rozvoje a vzdělávání dospělých a při této příležitosti jsme vybrali tři aktuálně nejžádanější knihy na téma osobního rozvoje a sebevzdělávání.

1. Konec prokrastinace

Autor Petr Ludwig v knize Konec prokrastinace nabízí efektivní řešení, a to velmi zábavnou formou. Nevyhýbá se ani názorným ilustracím. Tvrdí, že prakticky každý si může osvojit správné návyky s minimálním rizikem návratu těch špatných. Kniha se opírá o výzkumy světových univerzit z oblasti lidského rozhodování a právem se stala bestsellerem.

Ukázka:

Širší potenciál dnešní doby přináší více možností volby a s nimi nečekaný problém – čím více možností máme, tím je obtížnější se pro nějakou rozhodnout. Nastává takzvaná rozhodovací paralýza. Zvažování všech možností nám spotřebuje tolik energie, že často nakonec nevybereme žádnou. Odkládáme rozhodnutí, a tím pádem i navazující činnosti. Prokrastinujeme.

Čím je porovnávání variant složitější, tím větší máme tendenci rozhodnutí odkládat. Vybíráme-li z více možností, je dokonce pravděpodobné, že i když si nějakou variantu vybereme, budeme nakonec našeho výběru litovat. Například si budeme představovat, jaké by to bylo, kdybychom si zvolili jinak. Snáze uvidíme nedostatky na tom, pro co jsme se rozhodli.

Kniha ke stažení za 259 Kč (obvyklá cena tištěného vydání 299 - 314 Kč):

2. 52 změn, které se Leo Babauta nebál vyzkoušet sám na sobě

Tato kniha může na mnohé působit možná až příliš jednoduše. Přináší 52 přehledných návodů pro postupnou životní změnu. Autor tvrdí, že s jednou změnou týdně budete do roka nejen znatelně produktivnější, ale hlavně spokojenější sami se sebou. Rady jsou jednoduché, výsledky efektivní. Chcete zlepšit svůj život? Ukliďte si pokoj, naučte se správně dýchat a jezte skutečné jídlo. Ale kdo vám zaručí výsledky? Sám autor, který díky takovým drobným změnám zhubl o 30 kilogramů, splatil dluhy a uběhl maraton.

Ukázka:

Změna: Odnaučte se jíst bezmyšlenkovitě

Proč: Budeme-li si uvědomovat, co jíme, pomůže nám to současně jíst pomaleji, vychutnat si jídlo, místo abychom se cpali, a nejíst zbytečně moc.

Jak:

Vyberte jedno jídlo denně a soustřeďte se, abyste je konzumovali vědomě, každý den, po celý týden. Konzumace zvoleného jídla bude vaší jedinou činností. Nedívejte se na mobil ani do počítače, do konce ani na televizi. Nečtěte, ani se nevěnujte jiné zábavě, jenom jezte. Najděte si na jídlo konkrétní místo.

Kniha ke stažení za 149 Kč (obvyklá cena tištěného vydání 194 - 269 Kč)

3. Prokouknout lež pomůže psycholog z Oxfordu

Doktor Jack Nasher přednáší na Oxfordské univerzitě právo a psychologii a jeho přednášky jsou žádány po celém světě. Ve své publikaci Jak prokouknout lež a odhalit pravdu Nasher objevuje pět principů úspěšného odhalení lži. Co tedy spojuje záletnou manželku a obratného podvodníka? Na takovém jedinci můžeme pozorovat změny chování, tři emoce (strach z odhalení, pocit viny a radost z podvodu), vnitřní nesoulad, projevy stresu a kontrolované chování.

Ukázka:

Hned na úvod jedna dobrá zpráva – člověk předčí i ten nejmodernější detektor lži. Potřebuje k tomu ale správnou techniku. Pokud ji má, stačí, aby při rozhovoru sledoval výraz tváře svého partnera, a pravděpodobnost odhalení případné lži se zvýší z rovných 50 procent na 67 až 80 procent. Pokud navíc zohlední hlasový projev dotyčného, přesnost jeho odhadu stoupne přibližně na 86 procent. Jestliže si bude všímat také výrazu tváře, hlasu a řeči těla a řídit se při tom jistými dále uvedenými principy, dosáhne míra jeho úspěšnosti více než 90 procent!

Kniha ke stažení za 229 Kč (obvyklá cena tištěné knihy 231-269 Kč)