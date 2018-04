Chcete vyjít s rodinným rozpočtem? Dodržujte osm základních pravidel

Ať už nám chodí na účet každý měsíc čtyřciferná, nebo šesticiferná suma peněz, musíme nad stavem svého účtu přemýšlet. Pokud naše povinné závazky převýší příjmy, je jedno, zda vyděláváme měsíčně deset, nebo sto tisíc, je to prostě špatně. Přitom stačí znát několik základních pravidel a můžeme s klidným svědomím říci, že děláme maximum pro to, aby se peníze správně množily.

1 Buďte k sobě upřímní a přísní

Každé plánování stojí a padá s tím, jak moc jste si ochotni sáhnout do svědomí a podívat se na svou situaci realisticky a kriticky. Nejinak je tomu i u plánování finančního. Pokud se rozhodnete začít se stavem své peněženky něco dělat, nepřivírejte oči nad drobnými úlety za rádoby drobnosti. Buďte k sobě tvrdí, přísní a kritičtí. Neodpouštějte si ani drobná finanční zaškobrtnutí.

2 Zapojte celou rodinu

S prvním pravidlem souvisí i pravidlo druhé. Zapojte celou rodinu. Zdravou rodinnou finanční situaci nejde stavět pouze na jednom členovi. Celá rodina musí táhnout za jeden provaz, včetně dětí, ze kterých tak vychováváte finančně gramotné jedince, kteří se o sebe umějí postarat i bez špatných úvěrů a půjček. Debatujte o své finanční situaci, společně hledejte řešení, menším dětem zařiďte pokladničku či dětské konto. Jasně si vymezte, na co mají být peníze vynakládány, na co je potřeba našetřit a co si pro svou potěchu pořídíte až tehdy, když na to budete finančně opravdu mít.

3 Začněte finanční bilancí

Abyste mohli začít vůbec plánovat, musíte znát výchozí stav. Zkuste si alespoň tři měsíce vést finanční bilanci, tedy zaznamenávat všechny příjmy a výdaje. A to do sebemenších detailů, včetně espressa na benzince během služební cesty. Vedle toho si také zaznamenejte stav všech vašich úspor včetně poznámek, na co jsou tyto úspory určeny a kdy je budete potřebovat pravděpodobně vybrat. Můžete použít různé aplikace, ale bohatě si vystačíte i s obyčejnou tužkou a papírem. Pro detailní zaznamenávání výdajů je vhodný diktafon v telefonu, na který si vše nahrajete, a třeba jednou týdně zapíšete do tabulky. Následně se můžete zamýšlet nad tím, co změnit, kde ušetřit a jak s penězi nakládat dále.

4 Alfa a omega finančního plánování je příjem

Až budete mít přehled o svých měsíčních příjmech a výdajích, zkuste se vžít do těchto situací:

Vy nebo váš partner přijdete krátkodobě o příjem z důvodu drobného úrazu. Máte vytvořenu dostupnou rezervu, abyste tento výpadek pokryli? Jak byste se zachovali, kdyby se tento výpadek příjmu protáhl na několik měsíců či let? Museli byste sáhnout na spoření pro děti či na důchod, nebo nese tyto starosti na svých bedrech pojišťovna? Jak dlouho byste z plnění od pojišťovny vyžili? A jak by vaši rodinu finančně zasáhla smrt jednoho z živitelů?

Vytvořte si fiktivní rozpočet své rodiny, v němž zohledníte například vážný úraz po autonehodě, kdy vy, či partner zůstanete v invalidním důchodu. Co všechno dokážete pokrýt z rezerv, které máte? Jak vysokou rezervu má smysl pro tyto nenadálé situace tvořit, a kdy už se vyplatí pojistka?

5 Mějte po ruce rezervu

Snažte se mít vždy po ruce dostupnou rezervu ještě před tím, než začnete spořit na cokoliv jiného. Tedy ne pro své děti, ne na důchod, tvořte rezervu „pro strýčka Příhodu“. Výši si opět jednoduše odvodíte ze své rodinné bilance. Spočítejte si, kolik nutně potřebujete na měsíc, výsledek vynásobte třemi a toto mějte jako svá zadní vrátka třeba na spořicím účtu, kde vás nebude svrbět ruka, až například za výlohou uvidíte krásnou novou kabelku či kompletní diskografii skupiny Pink Floyd na vinylových deskách.

6 Pořiďte si vlastní bydlení

Pořiďte si vlastní bydlení. Pokud to tedy dává ekonomický smysl a nacházíte se v životní etapě, která jednoduše řečeno není bohatá na velké životní změny a potřeby obrátit svůj život vzhůru nohama. Vlastní bydlení oproti nájmu je zpravidla dobrá investice nejen nyní, ale i v budoucnu. V důchodovém věku oceníte již doplacenou hypotéku a nebudete si muset lámat hlavu s rostoucím nájmem.

Z úvěru přitom nemusíte mít obavy. Hypotéky na bydlení patří mezi takzvané dobré úvěry. Vlastní bydlení se vyplatí pořizovat z větší části právě s pomocí banky, protože ušetřenou rezervu často můžete zhodnotit lépe, než kolik zaplatíte za úvěr. Zároveň stále máte zadní vrátka a nejedete takříkajíc nadoraz.

7 Mějte na paměti stáří

Pokud na důchod nebudete myslet včas, budete třeba i dvacet let svého života obracet každou korunu. Buďte v této věci sobci a myslete na sebe. Spořit dětem či vnoučatům je jistě velmi záslužná činnost, ale vaše děti se životem probojují i bez vás a bez vaší finanční pomoci. Máte však jistotu, že se v důchodu někdo postará o vás?

8 Nedejte se!

Po světě běhá mnoho rádoby finančních poradců, kteří se budou snažit vydělat na vaší nevědomosti. Copak se dá uzavřít pojištění jen na základě toho, že poradce ví, že za něj měsíčně chcete utratit maximálně pětistovku? Ano, samozřejmě to jde, ale bude vám takové pojištění k něčemu, až opravdu začne téct do bot? Nabídka finančních institucí je a vždy bude velmi široká a v možnostech běžné rodiny či jednotlivce je velmi obtížné najít vhodný a zároveň levný produkt. Rady odborníka a hypotéka za exkluzivních podmínek, které byste si sami vyjednali jen velmi těžko, se budou hodit vždycky. Ale vybírejte pečlivě a klidně přibouchněte dveře před těmi, kteří se vám budou snažit vetřít do peněženky, aniž by o vás, vaší finanční situaci či vašich plánech něco věděli. Správný finanční expert se vždy bude řídit radami, které byly uvedeny výše.