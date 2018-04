Stavební spoření u nových smluv je jistota nejvýše na šest let

Nejdůležitější ujednání mezi stavební spořitelnou a klientem jsou obsažena ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP), případně ve smlouvě o stavebním spoření. Obchodní podmínky stavebních spořitelen jsou zvláštní tím, že musí být schváleny ministerstvem financí. To by mělo kontrolovat, zda VOP odpovídají zákonu o stavebním spoření.

Stavební spořitelny své smlouvy v minulosti několikrát měnily, podívejme se, jak jsou v aktuálních obchodních podmínkách upraveny možnosti stavebních spořitelen měnit úrokové sazby a ukončovat klientům smlouvy. A to u smluv, které jsou uzavírány dnes.

Úročení vkladů se může změnit

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny sazbou, která je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Stavební spořitelna tuto sazbu může změnit, nejdříve však po šesti letech spoření a nejdříve poté, co klient získá nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Možnost změnit úročení vkladů za těchto podmínek přinesl zákon o stavebním spoření účinný od roku 2004 a všechny stavební spořitelny této možnosti využívají. Smlouvy o stavebním spoření uzavřené od roku 2004 obsahují potřebná ujednání, která změnu úrokové sazby umožňují.

Smlouvu může stavební spořitelna ukončit

Podmínky pro změnu úrokové sazby jsou u všech stavebních spořitelen podobné. Rozdíly jsou však u výpovědí. Smlouvu totiž může vypovědět nejen klient, ale i stavební spořitelna. Všechny stavební spořitelny si dnes vyhrazují možnost klientovi jednostranně vypovědět smlouvu o stavebním spoření, liší se však podmínkami, za kterých tak mohou učinit.

Nejdéle mají své spoření jisté klienti Českomoravské stavební spořitelny (Lišky), Modré pyramidy a Buřinky. Spořitelny jim smí smlouvu vypovědět nejdříve po šesti letech spoření a až tehdy, kdy klientovi vznikne nárok na poskytnutí úvěru. Pro výpověď smlouvy tedy musí být splněny stejné podmínky, které dává zákon pro změnu úrokové sazby.

Striktnější je Raiffeisen stavební spořitelna, která může smlouvu ukončit po šesti letech spoření bez ohledu na to, zda má klient nárok na úvěr. Nečekaně přísné podmínky má Wüstenrot, který si ve svých VOP sjednává právo ukončit smlouvu kdykoli. Tedy i před uplynutím šestileté vázací lhůty.

Právo Wüstenrotu na výpověď je překvapivě tvrdé a může způsobit i další komplikace. Pokud by stavební spořitelna Wüstenrot smlouvu ukončila před uplynutím zákonné šestileté lhůty, vyvstala by otázka nároku na státní podporu. Zákon takovou situaci zjevně nepředvídá a není jisté, zda by v takovém případě zůstal nárok na státní podporu zachován. Právo výpovědi může být kritické i s ohledem na poplatek za uzavření smlouvy. Ten činí jedno procento cílové částky, nejde tedy o zanedbatelný obnos. Dovedeno do důsledků by stavební spořitelna mohla klientovi ukončit smlouvu okamžitě poté, co tento poplatek uhradil. Takový případ je sice extrémní, není však nemožný.

Změna všeobecných obchodních podmínek

Garance úrokové sazby i podmínky, za kterých může stavební spořitelna smlouvu ukončit, jsou zakotveny ve Všeobecných obchodních podmínkách. Pokud stavební spořitelna v minulosti obchodní podmínky změnila, dříve uzavřených smluv se změny nijak nedotkly. To již od roku 2014 neplatí. Alespoň ne vždy.

Tři z pěti stavebních spořitelen mají ve svých obchodních podmínkách ujednání, podle kterého je stavební spořitelna oprávněna VOP kdykoli změnit. Tento postup uplatňuje Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna a Buřinka. Nepříjemné je, že klient, který se změnou VOP nesouhlasí, může smlouvu pouze ukončit, nemá však šanci pokračovat ve spoření za původních podmínek. Tyto tři stavební spořitelny mohou tak v budoucnu měnit všechna ustanovení svých Všeobecných obchodních podmínek, včetně těch o změně úrokové sazby nebo o výpovědi smlouvy.

Když porovnáme Všeobecné obchodní podmínky jednotlivých stavebních spořitelen, ze srovnání vychází nejlépe Českomoravská stavební spořitelna (Liška). Je to dnes jediná stavební spořitelna, která si nesjednává právo smlouvu kdykoli změnit nebo vypovědět. Změnit klientovi smlouvu či obchodní podmínky nemůže Liška bez souhlasu klienta vůbec, a jednostranně smlouvu vypovědět může nejdříve po šesti letech spoření a poté, co klient získá nárok na úvěr ze stavebního spoření.

