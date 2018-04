Jak na vašeho finančního poradce

6 otázek pro Vašeho finančního poradce:

1/ Je to jeho hlavní zaměstnání ?

Pravděpodobně byste se nenechali ošetřovat lékařem, který přes den pracuje jako automechanik. Být špičkovým finančním poradcem vyžaduje celého člověka a mnoho dalších aktivit spíše hovoří proti kvalitě.

2/ Jak je placen ?

V principu existují 3 možnosti úhrady práce finančních poradců: provize, honorář a kombinace obojího. Příjem z provize znamená, že klient neplatí svému poradci nic, ten je odměněn z provizí za produkty, které si klient koupí. Výhodou takového přístupu je služba zdarma, nevýhodou závislost poradce na provizích, což v horším případě může ovlivnit objektivitu poradce. Váš poradce by Vám měl otevřeně sdělit, odkud plyne jeho příjem.

3/ Jaké jsou praktické zkušenosti Vašeho finančního poradce ?

Jak dlouho dělá svoji práci ? Jde o povolání v České republice natolik mladé, že nemůžeme odmítat začínající finanční poradce. Pokud však svoji práci nedělá dlouho (ti nejlepší pracují v oboru již více než 8 let), o to více by Vás mělo zajímat, jaké absolvoval školení a jaký odborný servis využívá (má zázemí odborníků v jednotlivých oblastech finančního trhu, na které se může obracet se svými - i Vašimi - dotazy ?).

4/ Je Váš finanční poradce skutečně nezávislý ?

Informujte se, zda společnost, pod jejíž hlavičkou Váš finanční poradce pracuje, není vlastněna finančními koncerny. Pokud je tomu tak, je velmi pravděpodobné, že Vám budou nabídnuty produkty těchto koncernů. Možná i v případě, kdy je nebudete potřebovat.

5/ Je výsledný návrh dostatečně diverzifikovaný ?

Neexistuje žádný finanční produkt, který by dokázal řešit veškeré problémy zákazníka. Optimální řešení je možné dosáhnout pouze vhodnou kombinací více produktů. Přesto bývá často nabízeno univerzální řešení, především prostřednictvím kapitálového životního pojištění.

6/ Nabídl Vám Váš finanční poradce pravidelný servis a dlouhodobou spolupráci ?

Každé navržené řešení musí být aktualizováno a přizpůsobováno změnám finančního trhu i Vaší osobní situace. Kvalitní finanční poradci jsou si toho vědomi a umožňují klientovi spolupracovat dlouhodobě. Těm nekvalitním jde často jen o rychlý obchod.

7 hříchů finančních poradců (čeho se vyvarovat):

a) Málokdy bývá výhodné financovat bydlení ve vyšších částkách jen ze stavebního spoření. To, že Váš finanční poradce nezná hypotéční úvěry, ještě neznamená, že byste jich neměli využít.

b) Málokdy bývá výhodné platit životní pojištění formou jednorázového pojistného. Investovat volné finanční prostředky lze efektivněji. Zeptejte se Vašeho poradce, co ví o otevřených podílových fondech.

c) Chcete-li financovat bydlení, nekupujte si nejprve životní pojištění. Řada poradců Vám slibuje, že získat hypotéku je pak hračkou. Nevěřte jim. Kombinace hypotéky a kapitálového životního pojištění se jen málokdy vyplatí a výrazně zatěžuje rozpočet klienta. Banky životní pojištění vyžadují – stačí však speciální úvěrové pojištění, které je řádově levnější.

d) Roční platba životního pojištění, kterou je možné odečíst z daní, je maximálně 12.000 Kč. Pokud Vám tedy poradce radí platit více než 1000 Kč měsíčně, musí mít velmi pádné argumenty. Argumentem pro Vás jistě není, že jeho příjem dosáhne až 100% Vašeho ročního pojistného.

e) Jakékoli přísliby výnosů by měly být založeny na realistickém odhadu. Pojistné rezervy vydělávají například v Německu v průměru 6% p.a. Pokud Vám tedy poradce bude tvrdit, že jeho pojistka vydělá 12% p.a., nevěřte mu. A to ani tehdy, pokud tolik v uplynulých letech skutečně vydělala.

f) Nabízí-li Vám poradce podílové fondy, ptejte se nejen na serióznost investiční společnosti, ale také na zaměření fondu. I fondy té nejserióznější společnosti mohou ztratit desítky procent, pokud je jejich cílem investovat v rizikových oblastech. V posledním roce vydělaly fondy investující do korejských akcií i více než 60% - to neznamená, že byste do nich právě nyní měli investovat.

g) Jedno z nejdůležitějších pojištění, které byste měli vlastnit, je pojištění odpovědnosti, a to na dostatečně vysokou částku. Finanční poradci jej však nabízí minimálně, protože provize za něj se pohybuje v desetikorunách.