Když vás banka moc vysává a nehýčká, změňte ji. Přestup je snadný

Nastal tedy čas pro změnu. Pojďte se na zrušení bankovního účtu podívat ze dvou pohledů. Poradíme vám, jak na to, na co nezapomenout a co si ohlídat.

Zrušit bankovní účet není žádná věda. Stačí vyplnit žádost o zrušení účtu respektive podat písemnou výpověď účtu. Některé banky vám dají na výběr, buď podáte žádost osobně na pobočce, kde s vámi bankéř vše sepíše a vy se před ním podepíšete, nebo můžete výpověď do banky poslat poštou či e-mailem.

"Pokud klient pošle výpověď poštou, popřípadě třetí osobou, musí být podpis majitele účtu na výpovědi úředně ověřen. Osoba, která výpověď předkládá, musí zároveň předložit platný doklad totožnosti," upozorňuje Pavla Hávová z ČSOB.

mBank vám nabízí možnost požádat o zrušení účtu prostřednictvím elektronické výpovědi, kterou vám banka zašle předvyplněnou e-mailem. Ovšem i tak je potřeba, abyste se pod výpověď podepsali před bankéřem na obchodním místě.

Pouze Air Bank a Zuno zruší účet elektronicky. "Klient se může spojit s naším Contact centrem, nebo nám napsat zprávu ve svém on-line bankingu. Poté klienta kontaktujeme, vyřídíme zrušení účtu, přičemž nám klient nadiktuje nové číslo účtu pro převedení zbývajících peněz," vysvětluje Lukáš Tomis ze Zuno.

Účet zrušen ihned, ale i za dva měsíce

Pokud nemáte ke svému účtu vázány platební karty, trvalé příkazy či svolení k inkasu, většina bank váš účet zruší prakticky ihned, nejpozději do druhého dne.

Složitější situace nastane, když vám banka k účtu předala debetní kartu, máte nastaveny trvalé příkazy či svolení k inkasu. To už si u většiny bank musíte počkat zhruba 30 dní od doručení žádosti o zrušení účtu. U LBBW Bank dokonce dva měsíce a u Raiffeisenbank 45 dní.

Značnou roli hraje i to, jestli máte s účtem svázány nějaké úvěrové závazky. Ty je potřeba nejdříve vyrovnat a až poté může banka přikročit ke zrušení.

Všechny banky vám účet zruší zdarma. U mnoha bank máte zdarma i zrušení trvalých příkazů nebo inkasa, pokud je provedete ze svého internetového bankovnictví. Na poplatky v řádech několika desítek korun se připravte, budete-li příkazy rušit na pobočce.

Nezapomeňte na zrušení účtu upozornit

Rušení účtu neprovádějte bezmyšlenkovitě. Načasování změny je velmi důležité, aby nedošlo k situaci, že by některé platby nebyly včas provedeny. Uvědomte si, jaké platby vám prostřednictvím trvalých příkazů z účtu odcházejí i jaké společnosti mají od vás svolení k inkasu. Ty byste měli upozornit, že od určitého data již z vašeho účtu nebude možné inkaso provést. Včas jim zašlete nové číslo účtu se svolením k inkasu, případně se domluvte na jiném způsobu placení.

"Máte-li sjednáno SIPO, počítejte s tím, že účinnost změn nastává později než u jiných partnerů - vždy s ohledem na konkrétní smluvní podmínky mezi bankou a Českou poštou," upozorňuje na další úskalí Martina Lambert z LBBW.

Pochopitelně na zrušení účtu nezapomeňte upozornit i ty firmy, které vám na účet zasílají peníze (například výplatu či důchod).

Co odhalil průzkum Dlouhodobé vztahy mezi bankami a jejich zákazníky se ocitly na rozcestí. Přestože je se svou bankou spokojeno zhruba 75 procent klientů, celkem sedm procent Čechů chce v nejbližší době přejít k jiné bance a 43 procent klientů chce změnit banku v horizontu pěti až šesti měsíců.

Celkem dvě procenta klientů má se svou bankou negativní zkušenost, pozitivní zkušenost má 43 procent klientů.

Podle prognózy bude do roku 2015 využívat mobilní bankovnictví celkem 60 procent klientů tuzemských bank. Zdroj: Capgemini, informace o ČR ze zprávy World Retail Banking Report 2012

Vzhledem k tomu, že mnohé z tuzemských bank přistoupily ke Kodexu mobility klientů České bankovní asociace, je přechod od jedné banky ke druhé velmi jednoduchý. Nová banka totiž přestup provede za klienta. Pouze u mBank a Zuno si musíte vše vyřídit sami, banky kodex nepodepsaly.

Jakmile se rozhodnete pro změnu banky, stačí u nové založit účet a vyplnit formulář Žádost o změnu banky. S jeho pomocí můžete u původní banky zrušit trvalé příkazy i inkasa a nechat jejich seznam poslat do nové banky. Zároveň dojde k výpovědi smlouvy o běžném účtu a zřízení všech příkazů a inkas ze seznamu u nové banky.

Banka ale za vás nemůže měnit inkasa, budete muset sami kontaktovat společnosti, které přímé inkaso z vašeho účtu využívají, a informovat je o novém čísle účtu.

Co je třeba zvážit při změně banky Jaké služby hodláte využívat a zda všechny tyto služby nová banka nabízí.

Jaké jsou poplatky nové banky k běžnému účtu a co vše je případně zahrnuto v balíčku služeb.

Jaké další zvýhodněné služby nová banka nabízí (např. pro nové klienty nebo při zřízení nových služeb) a jak jsou pro Vás důležité.

Jaké úrokové sazby ke zhodnocení peněz na běžném účtu nabízí nová a původní banka.

Jaké možnosti vzdálené obsluhy běžného účtu nová banka nabízí prostřednictvím elektronických kanálů.

Zvažte, zda změnou banky neporušíte smluvní podmínky v původní bance.

Zvláštní pozornost věnujte převodu běžného účtu, na který je poukazován důchod (sociální dávky) od ČSSZ – v těchto případech je zvlášť obtížné určit optimální termín pro zrušení původního účtu. Zdroj: banky

Pokud nebudete chtít do nové banky převést všechny trvalé příkazy či inkasa, je dobré si ty nepotřebné předem zrušit. Jestliže máte ke svému účtu v původní bance zřízenu debetní platební kartu, budete ji muset pravděpodobně bance vrátit. Bez jejího vrácení nemusí být váš běžný účet zrušen.

Celý proces změny banky trvá minimálně 15 pracovních dní:

Nová banka přijme žádost od klienta. Má tři pracovní dny na její odeslání do původní banky.

Doručení žádosti původní bance poštou by mělo trvat dva pracovní dny.

Původní banka má pět pracovních dní na zpracování žádosti (zrušení trvalých příkazů, inkas).

Zpětné odeslání seznamu do nové banky poštou by mělo trvat dva pracovní dny.

Nová banka zpracuje seznam do tří pracovních dnů, popřípadě odešle seznam příkazů poštou klientovi během dvou pracovních dnů.

Proces přestupu od jedné banky ke druhé s využitím Kodexu mobility je zdarma.