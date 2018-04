Jak řešit škodu, když se vaše auto srazí se silnicí. Povinné ručení nepomůže

Na to, co dělat, když máte pocit, že likvidace škody neproběhla tak, jak jste si představovali, jsme se zeptali zástupce sdružení Pomoc poškozeným Lukáše Fládra.

S jakými problémy se na vás lidi nejvíc obracejí?

Řada lidí neví, na co má vůbec nárok, případně netuší jak jej prokázat. Nejvíce problémů se točí kolem dopravních nehod.

Co třeba?

Na sdružení se obrátila žena, která před měsícem vjela do výtluku v zatáčce jednoho z pražských tunelů. Vzhledem ke změně světelných podmínek při vjezdu do tunelu a hustotě provozu (vozidla jela souběžně ve dvou pruzích) zahlédla výtluk na poslední chvíli. Neměla už šanci zareagovat, vjela do něj, prorazila si pneumatiku a ohnula disk na levém předním kole. Na místo zavolala policii, auto nechala odtáhnout do servisu, ale dál nevěděla, na kom má vymáhat náhradu škody. Poradili jsme jí, aby se obrátila na Technickou správu komunikací hlavního města Prahy, která vše nahlásí své pojišťovně. Pak už jen do servisu přišel technik od pojišťovny a po skončení šetření pojišťovna vyplatila pojistné plnění. Paní tak dostala zaplacený odtah i opravu.

Jak zjistím, jestli má správce komunikace odpovědnostní pojištění a co mám dělat, když ne?

Myslím, že všichni správci jsou pojištění. To vy ale zjišťovat nemusíte, škodu mu nahlašte v každém případě, odpovědný je on. A on to pak vyřizuje se svojí pojišťovnou. Vy jako poškozený nejste v žádném smluvním vztahu se správcovou pojišťovnou a nemáte ani přímý nárok na plnění (tedy nemůžete se soudit přímo s pojišťovnou správce).

Pojišťovny tvrdí, že klasické výtluky po zimě, které může správce komunikace opravovat až to dovolí klimatické podmínky, do kategorie odpovědnostní pojistky nespadají. Co vy na to?

Výtluky by měly být alespoň označeny. Pokud jsou, je domáhání jakékoliv náhrady velice obtížné. Ale ono se to řeší individuálně, i pokud označené nejsou. Vždy záleží na konkrétních okolnostech (porušení právní povinnosti na straně vlastníka/správce) a možnostech poškozeného se výtluku vyhnout.

Co když správce komunikace nárok na odškodnění neuzná?

Správcova pojišťovna poskytne plnění v případě, kdy správce za škodu odpovídá. Pokud se odpovědný necítí, nebude jeho pojišťovna plnit a pravděpodobně s poškozenými řidiči ani nebude jednat. Pokud správce nárok neuzná, nezbude než se svého domáhat u soudu.