Jak najít brigádu na internetu

K mání jsou zde informace o stážích v českých i zahraničních firmách i rady, jak postupovat například při sepsání životopisu.Na českém internetu existuje několik adres, kde je možné nalézt a získat seriózní sezonní i trvalou práci. Při hledání práce přes internet ušetří studenti čas, protože najdou na jednom místě poměrně širokou nabídku uplatnění i s uvedenými požadavky a podmínkami (popis práce, mzda, termíny). Strany provozují nejčastěji pracovní a personální agentury a ty pak také většinou studenty při jednání s firmami zastupují.Projekt, který je zaměřen čistě na studenty vysokých škol obsahuje internetové stránky s nabídkou pracovních a jiných příležitostí. Hlavním cílem projektu tvojekariera.cz je shromáždit na jedno místo vysokoškolským studentům určené nabídky, prostřednictvím kterých se studenti mohou mimo školní aktivity dále rozvíjet, a zvyšovat tak svoji hodnotu na trhu práce. Dále usnadňuje studentům přechod z akademické půdy do praktického života. Projekt tedy není určen pouze pro studenty posledních ročníků, ale shrnuje informace i pro studenty nižších ročníků," uvádí Karel Kraus, viceprezident studentské organizace AIESEC. Každý student získá přístup do systému a ke všem jeho výhodám po zaregistrování. Dostane přiděleno přístupové jméno a heslo, které poté může kdykoli použít a pracovat s aktuálními informacemi. Registrací také dává prestižním firmám o sobě vědět. Od února 2001 této možnosti využilo bezmála 2500 studentů z celé České republiky a do projektu je zapojeno téměř 40 společností. Novinkou, kterou tvojekariera.cz nabízí studentům od letošního podzimu, je služba tvojekariera-info. Uživatelé dostávají ty nejaktuálnější informace z tvojekariera.cz do svých e-mailových schránek, přičemž ty jsou rozesílány cíleně. Student dostává do svého mailboxu` vždy jen informace pro něj určené, a nemusí tedy procházet informace, u kterých je předem jasné, že je nevyužije," vysvětluje Kraus.Agentura Student je zaměřena převážně na dočasnou pracovní výpomoc (temporary help). Na internetových stranách můžete nalézt všechny informace, které k sehnání brigády potřebujete. Zaregistrujete se osobně u agentury, podepíšete s ní smlouvu, stanete se jejím zaměstnancem a jejím prostřednictvím jste najímáni firmám. Agentura za vás rovněž obstará veškerou administrativu (daně, pojištění). Pokud student odpracuje více než 20 hodin bez problémů se zaměstnavatelem, stává se tzv. stálým zaměstnancem a má možnost si brigády vybírat pouze prostřednictvím internetu, bez osobní návštěvy v agentuře," říká Petr Skondrojannis z Agentury Student. Na www.student.cz naleznete nabídky více než 400 českých i mezinárodních firem. Prostřednictvím této agentury hledají brigádníky například firmy Makro, Tesco, Danone, Astrid, Pepsi, Whirlpool, IKEA.Další internetová strana nabízející mimo jiné pracovní příležitosti pro studenty. Můžete hledat v nabídce inzerátů, například podle oboru, který vás zajímá. Také lze zadat kritéria pro vám odpovídající pracovní zařazení a výpis vhodných inzerátů si nechat zasílat na váš e-mail. Většina brigád pro studenty jsou manuální práce, ale objeví se i nabídka kvalifikované činnosti. Dají se zde nalézt i studentské praxe. Na stránkách jsou i návody, jak správně napsat životopis, jak se připravit na přijímací pohovor, nebo máte možnost využít právní poradnu.Na stránkách agentury Index Plus si můžete vybrat aktuální nabídku brigád v celé České republice podle místa, kde bydlíte nebo studujete. Pokud se zajímáte o konkrétní práci, můžete získat podrobnější informace přímo v kancelářích agentury, jejichž adresy jsou na stránkách uvedeny. Nabídka práce je pravidelně aktualizována. Mezi partnery agentury jsou mezinárodní obchodní řetězce, mezinárodní i české obchodní a výrobní firmy, finanční ústavy i státní úřady.