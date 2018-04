Jak najít dobrou jazykovou školu

V České republice existuje mnoho soukromých agentur a škol s různou kvalitou výuky a stejně jako ve státním školství i s různými výsledky. Jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit, jestli je daná škola dobrá, je zeptat se: Doporučili by současní studenti školu dalším zájemcům? Podstupují studenti komplexní rozřazovací test? Tím je myšlen test z gramatiky, který zjistí pasivní znalosti, a pohovor vedený pokud možno vedoucím výuky nebo zkušeným učitelem. Testování studentů je důležité zvlášť pro výuku ve skupinách. Díky němu se mohou v jedné skupině soustředit studenti se stejnými znalostmi jazyka a lze pro ně následně zvolit odpovídající kurz a úroveň. Snad každého odradí, když je zařazen do kurzu s jinými studenty,

Abyste si správně vybrali: * ptejte se absolventů školy

* lektoři (i zahraniční) musí mít pedagogické vzdělání

* důležité jsou rozřazovací testy podle úrovně vědomostí

* ve skupině by nemělo být více než 10 lidí

kteří jsou buď na vyšší, nebo na nižší jazykové úrovni. Důležitý je také počet studentů ve skupině (maximálně 6 až 8), aby studenti byli nuceni co nejvíce mluvit. Využijte i zkušební hodinu, pokud ji škola nabízí. Nikdy se nerozhodujte pouze podle ceny. Škola, která má kvalitní lektory, je musí také zaplatit.V jazykové přípravě hraje velmi důležitou roli metodologie, učební materiály, vzdělánía zkušenosti učitele, prostředí, stejnorodost skupiny, procvičování a testování. Přetrvává mylná představa, že rodilí mluvčí jsou lepší učitelé než jejich české protějšky. Jak rodilý mluvčí, tak český lektor musí být hlavně kvalifikovaný pedagog. Nebojte se zeptat, jaké má váš učitel zkušenosti. Dobrá škola bude hodiny vašeho učitele sledovat, aby zjistila, jaký dělají studenti pokrok. Čeští učitelé s dobrou znalostí jazyka a schopností organizace výuky mohou být lepší než rodilí mluvčí. Samozřejmě není nad kvalifikovaného a zkušeného rodilého mluvčího. Hodiny by měly být vedeny v jazyce, který studujete, a ne v češtině. Studenti se musí naučit v tomto jazyce myslet.Kdo cizí jazyk, který si vybral, ještě nikdy nestudoval, měl by se přihlásit do kurzu, kde budou opravdu jenom začátečníci. Ale hodně lidí se po několikaletém studiu s dlouhodobou přestávkou přihlásí opět do začátečníků. Tito "věční studenti" jsou zařazeni do kurzu s opravdovými začátečníky a většinou to pro jednu ze skupin končí nechutí k dalšímu studiu. Pokud patříte mezi "falešné" začátečníky, přihlaste se do kurzu přizpůsobeného přímo pro vás. Mnoho jazykových škol dnes tuto možnost nabízí.Děti se mohou začít učit jazyk již od pěti let. Nenásilné seznamování s cizím jazykem formou hry je dobrý začátek. Výběr školy a lektora pro dítě je obzvlášť důležitý. Děti se učí jinak než dospělí a kvalitní základy jsou předpokladem pro budoucí úspěch studia - a bohužel to platí i naopak. Nejlépe by bylo přihlásit malého žáčka do jazykového kurzu doporučeného někým z vašich známých. Pokud si nejste výběrem školy jisti, raději jeden či dva roky počkejte. Některé školy nabízejí možnost nahlédnutí do výuky. Návštěva a seznámení se s výukovým programem školy také mnohé napoví. Hlavně dítě nenuťte. Škola ho musí bavit.