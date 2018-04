Jak najít letní práci ve Francii

Díky mezivládním programům pro studenty vysokých nebo vyšších odborných škol dnes už není problém si tento sen splnit. Existují dva způsoby, jak legálně pracovat ve Francii. Můžete se zúčastnit kulturně výměnného programu nebo absolvovat odbornou stáž. Vycestovat je možné pouze přes agentury, které pro vás zařídí všechny potřebné dokumenty. V České republice se na Francii specializuje několik agentur. Většina z nich spolupracuje s americkou neziskovou organizací Council on International Educational Exchange, která umožňuje zahraničním studentům legálně pracovat ve Francii po dobu tří měsíců.



Co potřebujete



Pracovní pobyt ve Francii funguje poněkud odlišně než například v USA. Česká republika má s Fraicií bezvízový styk, takže pokud. budete na území Francie zdržovat po dobu maximálně 3 měsíců, vízum nepotřebujete. Splníte-li tedy základní požadavky pro zařazení do programu, to znamená dostatečnou znalost francouzštiny a status studenta, a řádně se zaregistruje!. minimálně 5 týdnů před plánovaným odjezdem, nic vám už nebrání ve vaší cestě za dobrodružstvím Do Paříže můžete dorazit kdykoli. během prázdnin, ale čím dřív to uděláte, tím lepší bude váš start při hledání bydlení a práce.

"To, že přijedete později než ostatní, ještě neznamená, že nenajdete žádnou práci. Já jsem do Paříže přijela až na začátku srpna. Po sedmi dnech jsem našla dobrou práci v knihovně. Zajímavé nabídky můžete objevit během celých prázdnin," říká studentka Vysoké školy ekonomické v Praze Monika Koberová. Práci a ubytování si hledáte až na místě. Po příjezdu se jako všichni další studenti z různých zemí povinně účastníte informativní schůzky v pařížské kanceláři organizace Council. Zde vám její vstřícní francouzští zaměstnanci sdělí důležité informace o tom,jak a kde hledat práci a jak následně žádat o pracovní povolení na ministerstvu práce. Kromě toho se dozvíte mnoho užitečných informací o životě v Paříži, navíc zázemí kanceláře Councilu je vám neustále k dispozici. Kromě pomoci s jakýmkoliv problémem zde najdete další studenty, se kterými se můžete domluvit na společném hledání ubytování. Je samozřejmě možné najít ubytování ještě před vaším odjezdem na jedné z opuštěných pařížských kolejí. Na základě své vlastní zkušenosti se však domnívám, že sdílení bytu s dalšími studenty je nejenom levnější způsob bydlení, ale také nezapomenutelný zážitek.



Jak najít bydlení



Možností, jak hledat ubytování, je dost. V kanceláři Councilu existuje seznam nájmů i podnájmů, v novinách najdete mnoho zajímavých nabídek, v Paříži pak dále funguje několik studentských center, kde se každý den objevují nejrůznější inzeráty ohledně bydlení i možné práce. Průměrná doba hledání ubytování je týden. Než však odjedete do Paříže, doporučuji vám najít si předem dočasné ubytování na první dny v některém z místních hostelů či mládežnických ubytoven.



Hledání práce



S prací je to poněkud složitější. Zaměstnání si po příjezdu hledáte sami, je proto třeba ovládat francouzštinu tak, abyste se byli schopni dorozumět ústně, popř. i telefonicky. Kancelář Councilu disponuje seznamy zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě spolupracují s agenturou a mají zkušenosti s najímáním studentů na práci. Většina nabízených zaměstnání je sezónního typu v oblasti cestovního ruchu (restaurace, hotely, prodejny). Na tyto zaměstnavatele se obraíte nejdříve.

Dále sledujte inzeráty v novinách a obejděte již zmiňovaná studentská centra. Nebojte se telefonovat na jakoukoliv nabídku a ptát se na podmínky. Rozesílejte svůj životopis s motivačním dopisem na každý inzerát, který najdete. Motivační, dopis nepodceňujte, mnoho zaměstnavatelů klade důraz zejména na tento dokument. Je to dopis, ve kterém popíšete potenciálnímu zaměstnavateli program, jehož jste účastníkem, rozepíšete podrobněji svoji kvalifikaci či zkušenosti a vysvětlíte, proč žádáte o danou pracovní pozici. Někteří mají při hledání práce více štěstí, jiní méně. V takových situacích je třeba neztrácet trpělivost, zatnout zuby a nevzdávat to. Buďte vytrvalí, obcházejte různé zaměstnavatele a žádejte o práci osobně. Vaše úsilí pak bude odměněno více než královsky - Paříž bude na 90 dní jenom vaše.



Pracovní povolení



Poté, co si najdete práci, nastává proces vyřízení pracovního povolení. Zaměstnavatel vám napíše dopis s potvrzením vaší pracovní pozice, který předložíte spolu s dalšími dokumenty (podrobnosti na webových stránkách agentur zaměřujících se na Francii) v kanceláři ministerstva práce v Paříži. Vystavení vašeho Autorisation Provisoire de Travail (pracovního povolení na omezenou dobu) trvá asi týden. Pracovat nemůžete do té doby, než budete mít povolení v roce. To je vydáno na přesně danou dobu (max. 3 měsíce) a na určité pracovní místo. To znamená, že chcete-li změnit zaměstnání, nejenže ho musíte nejprve najít, ale musíte znovu žádat o pracovní povolení a čekat týden na jeho vystavení.

Ve Francii nemůžete mít dvě a více zaměstnání najednou jako třeba v USA. Maximální počet pracovních hodin za týden je 35. Za hodinu dostanete jako každý francouzský zaměstnanec minimálně 42,02 franku (6.41 euro). Plat vám bude vyplácen jednou měsíčně,nezapomeňte si tedy vzít dostatek peněz na výdaje během prvního měsíce. Životní náklady v Paříži jsou poměrně vysoké, váš plat vám však vystačí na jejich pokrytí, aniž se budete muset výrazně omezovat. Vrátí se vám i peníze investované do programu, nečekejte však, že si vyděláte jmění.

Ale každý, kdo se rozhodne zúčastnit tohoto programu, bude odměněn něčím daleko cennějším než jen penězi. Získáte nedocenitelné zkušenosti s hledáním práce v cizím prostředí, poznáte své vlastní chování v zátěžových situacích, zlepšíte si jazykové znalosti, poznáte spoustu zajímavých lidí, najdete nové přátele, stanete se na chvíli součástí Paříže a hlavně - vaše zážitky vám pak už nikdo nikdy nevezme.