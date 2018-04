Projekt MPSV: Jak být pro firmy zajímavější? Přihlásit se na "pracák"

Až 24 tisíc korun nástupní mzda pro nezaměstnaného absolventa. To není utopie, ale nabídka od ministerstva práce a sociálních věcí pro podnikatele, kteří dají zaměstnání lidem těsně po škole. Projektem, jenž je z velké části financován z Evropského sociálního fondu, chce stát zvýšit šance mladých na trhu práce. V současnosti totiž počet nezaměstnaných absolventů evidovaných na úřadech práce překročil hranici 30 tisíc.

I povinné odvody hradí stát

Funguje to celkem jednoduše: drobný podnikatel, například truhlář, nasmlouvá zajímavé zakázky. Nestačí na ně sám, tak se zajde zeptat na úřad práce, zda tam náhodou zrovna nemají nějakého šikovného absolventa učebního oboru truhlář. Bude mít štěstí a takového mladíka najde. Domluví se s úřednicemi a zaměstná ho. Dostane na něj příspěvek až 24 tisíc korun měsíčně - záleží na tom, jak práci v oboru a v daném regionu ohodnotí úřednice.

Ani sociální a zdravotní pojištění na nového zaměstnance nepůjde z peněženky podnikatele, ale ze státní, respektive evropské kasy. Podnikatel ovšem musí počítat s pravidelným papírováním - například o docházce - a dalšími povinnostmi. Měl by také zajistit mentora, který bude dohlížet na to, jak mladík pracuje. Na mentora dostane samozřejmě též mzdový příspěvek. "Na požádání zaměstnavatele je možné zajistit i potřebnou rekvalifikaci pro nového pracovníka," říká tisková mluvčí Generálního úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Podnikatel získá zcela zdarma pracovní sílu na plný úvazek. Po roce se může rozhodnout, zda si zaměstnance nechá a už si ho bude platit sám, nebo jestli se s ním rozloučí. V takovém případě má však mladý muž roční praxi, se kterou se na trhu práce uplatní mnohem lépe. A i kdyby místo náhodou nesehnal, dostane alespoň na nějaký čas podporu v nezaměstnanosti, protože odpracoval požadovaných 12 měsíců. Praxi je možné domluvit rovněž jen na půl roku.

Na "pracáku" aspoň čtyři měsíce

"Absolvent musí splnit základní podmínku - tedy být v evidenci úřadu práce minimálně čtyři měsíce. Nebo to musí být obtížně umístitelný zájemce. V případě, že se nenajdou vhodní kandidáti, lze vybírat i uchazeče o zaměstnání evidované kratší dobu než čtyři měsíce a postrádající pracovní zkušenosti nebo ty, kteří je mají v souhrnné délce maximálně dva roky po ukončení školy," vysvětluje pravidla Kateřina Beránková.

Upozorňuje na to, že rozhodnutí o poskytnutí příspěvku je plně v kompetenci úřadu práce a není na ně právní nárok. "Úřady při schvalování příspěvků vycházejí z konkrétní situace na trhu práce ve svém obvodu, to znamená z počtu a struktury uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst, z dalších možností uplatnění konkrétního zájemce, z předpokládané výše příspěvku i z objemu financí určených na projekt pro daný rok," popisuje Beránková.

Třeba i rok dva po škole

Největší zájem je v tuto chvíli o absolventy oborů administrativa, obchod, informační technologie, strojírenství a jiná technická odvětví, služby, pohostinství, sociální služby, stavebnictví, řemesla, účetnictví, výjimečně i bytový design, geografie nebo cukrářské práce.

Do projektu se mohou zapojit jak čerství absolventi, kteří ukončili studium v letošním roce, tak i lidé, kteří jsou ze školy rok či dva.

O kolik peněz si říct ve svém oboru profese průměrná mzda v Kč strojní mechanik, zámečník 21 219 zedník, obkladač 18 125 obráběč kovů 22 987 strojní inženýr, konstruktér, technolog 34 398 instalatér, topenář 20 153 technik, technický pracovník 25 131 mechanik seřizovač, obsluha CNC strojů 23 191 truhlář 17 401 stavební inženýr 30 211 pracovník IT 30 206 Zdroj: www.vzdelavaniaprace.cz

A co si s sebou vzít na první návštěvu úřadu práce? Platný občanský průkaz nebo jiný doklad, kterým prokážete totožnost a místo trvalého pobytu. Nutný je také doklad o dosaženém vzdělání - diplom, vysvědčení či výuční list. Pokud už někdo pracoval, měl by přinést také potvrzení o zaměstnání - zápočtový list, doklad o délce trvání práce a výši příjmu. Jestliže mladý člověk zkoušel podnikat, musí úřednicím doložit, že platil pojistné - potvrzením z okresní správy sociálního zabezpečení. Má-li absolvent nějaké zdravotní omezení, donese také lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k vykonávání určitých profesí či doklad o zdravotním postižení.

"Po zapsání do evidence musí mladí lidé s úřadem práce spolupracovat, tedy například docházet na pravidelné schůzky. To znamená, že musí zapomenout například na delší pobyt v zahraničí," uzavírá Kateřina Beránková.

Kde hledat informace

Podrobnosti o projektech pro absolventy najdete na internetových stránkách Evropského sociálního fondu a do názvu projektu dejte Odborné praxe pro mladé do 30 let.

Studenti v posledním ročníku středních a vysokých škol mohou získat praxi ještě během studia, pomáhá jim v tom projekt Fondu pro další vzdělávání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání. Absolventi se mohou přihlásit i do projektu Stáže ve firmách.

Mladí lidé, kterým se dlouhodobě nedaří najít místo, také mohou navštívit rekvalifikační kurz. Ten zajistí buď úřad práce, nebo si absolvent sám vybere rekvalifikační zařízení a obor.

V takovém případě, uzná-li úřad zvolený kurz za účelný, může uhradit náklady až do výše 50 tisíc korun. Více informací na stránkách ministerstva práce.