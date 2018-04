Jak najít práci po padesátce?

Je vám padesát a nemáte práci?

Budete ji hledat zřejmě obtížněji, než kdyby vám bylo o deset let méně. Vaše šance však nemusí být tak malá, jak by se zdálo. „Pro mnoho lidí je padesátka noční můra. Pod vlivem té číslice si začnou třeba jinak vykládat odmítnutí,“ tvrdí Pavla Klepačová, která se zabývá pracovním poradenstvím pro „skupinu 50+“, tedy lidi mezi padesátým rokem a penzí.

Nezaměstnaní ve vyšším středním věku si podle ní svůj neúspěch často vykládají diskriminací ze strany zaměstnavatelů, i když za ním stojí něco jiného - neznalost jazyků, obsluhy počítače či nízké sebevědomí. To vše lze na rozdíl od věku změnit. S podporou Evropského sociálního fondu (ESF) vznikla v Česku řada projektů, které pomáhají nezaměstnaným po padesátce najít uplatnění. Účast v nich je zcela zdarma.

Jak se zapojit

Abyste se mohli jednotlivých kurzů v rámci projektů zúčastnit, potřebujete většinou doporučení od úřadu práce. Právě tam byste měli najít nejvíc informací o kurzech pořádaných ve vašem regionu. Protože se evropské peníze rozdělují na regionálním principu, projekty nejsou nikdy celostátní.

Přístup některých úřadů práce může být překážkou. „Naše letáčky necháváme na úřadu práce, pokud nám to dovolí. Někde nás ale odmítnou, projekty podporované z evropských fondů zřejmě nemají u některých lidí v Česku důvěru,“ říká Ondřej Fafejta z Rozvojového centra Ianus, které pro nezaměstnané pořádá kurzy rozvoje osobnosti i praktických dovedností.

V případě, že vám úřad práce neposkytne dostatek informací, ptejte se na ně na dalších úřadech práce ve svém regionu. Souborné informace o projektech financovaných ESF najdete na internetových stránkách www.esfcr.cz.

Jednotlivá sdružení a společnosti, které projekty realizují, své kurzy také inzerují v regionálním tisku. Najdete-li si kurz sami, informujte svoji zprostředkovatelku na úřadu práce a požádejte ji, aby úřad s daným projektem navázal spolupráci. Přihlášku do kurzu pak podepíšete přímo na úřadu práce.

Nabídka je rozsáhlá

Nejširší péči nabízejí denní centra pro nezaměstnané. Pražský projekt Interevium - denní centrum pro střední generaci je výslovně určen nezaměstnaným od padesáti let výše. Otevírací doba je od pondělí do pátku od desíti do čtyř. Nezaměstnaní si v centru předem zarezervují počítače na jakýkoliv den, hledají si na nich práci a vyvářejí životopisy. V inzertní čítárně si procházejí tištěné nabídky práce a konzultují své problémy s odborníky.

Lidem, kteří neumějí zacházet s počítačem, je k dispozici individuální poradce. „Projekt je dvouletý a máme v něm stanoveno, že pomůžeme alespoň 210 klientům. Ještě nám zbývá tři čtvrtě roku a centrem prošlo už 350 klientů. Přetlak však není velký, klienti si postupně nacházejí práci,“ říká vedoucí centra Věra Chaloupková. Klienti centra jsou také zařazeni do internetové databáze zájemců o práci na adrese www.zkuseni. cz. Tam si firmy zdarma vyhledávají pracovníky starší padesáti let a inzerují zde vlastní volné pozice.

I tyto stránky jsou však jen regionální, týkají se pouze Pražanů. Nejširší nabídka projektů je logicky ve velkých městech. Zdaleka se však neomezují jen na Prahu. Například v Ostravě, Bruntále, Karviné, Třinci a Ústí nad Labem působí takzvané Kofoedovy školy. Nabízejí kurzy obsluhy počítače, výuku jazyků, poradenství či vzdělávací skupiny, ve kterých si nezaměstnaní po dobu šesti týdnů vzájemně vyměňují praktické informace o hledání práce. Projekt není omezen jen na lidi vyššího středního věku, ale na všechny sociálně znevýhodněné skupiny.

Počítače a jazyky

Některé projekty jsou zaměřeny jen na jeden typ dovedností. Pražská společnost Polytechna Consulting pořádá kurz „Znalost práce s PC - vyšší šance na zaměstnání“. Probíhá čtyři týdny a na jeho konci absolvují účastníci zkoušku, po které obdrží takzvaný evropský počítačový řidičák (ECDL), tedy jakési osvědčení o základní uživatelské znalosti práce s počítačem.

„Je to poměrně intenzivní kurz a pro úplné začátečníky může být docela rychlý. Když ale zkoušky nesložíte, můžete je opakovat,“ popisuje poradkyně Pavla Klepačová. Jeho výhodu spatřuje v tom, že je díky podpoře evropských fondů dostupný i pro ty, kteří by se nedostali na klasickou rekvalifikaci. „Ta je pro úřad práce poměrně nákladná, takže ji nemůže poskytnout každému,“ vysvětluje. Podobné příležitosti najdete ve všech regionech.

Mezi projekty podporovanými ESF se příliš často nevyskytuje výuka cizích jazyků. Pavla Klepačová proto doporučuje jiný způsob, jak se ke studiu zejména angličtiny dostat bezplatně - kurzy jazykových škol, které v rámci školení vlastních lektorů nabízejí výuku jazyků zdarma či za drobný manipulační poplatek.

„Jsou to jazykové školy, které zároveň slouží jako výcviková centra pro cizí lektory. Rodilí mluvčí se na českých studentech ,učí učit‘. Na začátku zaplatíte zálohu v řádu stokorun a za každou hodinu, kdy tam přijdete, vám vrátí její poměrnou část zpátky. To proto, aby byla účast studentů zajištěná,“ doplňuje Klepačová.

Pomoc pro ženy

V Liberci vzniklo Rozvojové centrum Ianus. Specializuje se na pomoc znevýhodněným ženám, tedy i těm po 45. roce věku. Pobočka centra je také v Praze. Vedle počítačového kurzu nabízí také dva programy, které přímo směřují k tomu, jak si najít a udržet práci.

Kurz „Jak hledat zaměstnání“ se zaměřuje na všechny potřebné úkony při hledání práce, od pročítání inzerátů až po nástup do nového zaměstnání. Druhý kurz se nazývá „Jak obstát v zaměstnání“. Zabývá se rozvojem znalostí a dovedností, které jsou třeba v každém zaměstnání. „Kurz je dvouměsíční, setkání v malé skupině probíhají dvakrát týdně,“ přibližuje Ondřej Fafejta z centra Ianus. „Vycházíme z psychologického koučování, tedy metody, kterou se snažíme klienty otázkami dovést k tomu, co chtějí, co je pro ně důležité.“

Jiné projekty zajišťované personálními agenturami se zaměřují na psychodiagnostiku - vypracují o uchazeči obsáhlý materiál, který mu pomůže rozpoznat vlastní přednosti, nedostatky i možnosti dalšího rozvoje.