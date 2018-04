Jak najít skutečně dobrou investici?

Co si však máme pod pojmem scoring, nebo také ranking, představit? Jak se liší od ratingu? Ratingem se ve finanční sféře rozumí hodnocení kvality subjektu dostát svým současným i budoucím (finančním) závazkům. Ratingové hodnocení se opírá o komplexní analýzu podniku: struktura dluhu, likvidita, výsledky v minulosti, současné tržby a náklady, pozice na trhu, kvalita managementu, výhled do budoucnosti, apod. Různým ukazatelům je v ratingovém hodnocení přidělena různá váha, navíc některá hodnocení jsou do značné míry subjektivní. Proto se také rating jedné společnosti či cenného papíru, může lišit podle toho, která ratingová společnost rating vydala.

Oproti tomu scoring je záležitostí striktně technickou, která využívá pouze dat z historie. Pro scoring se ve většině případů používají pouze data o výkonnosti fondů. Pro jednotlivé třídy fondů (akciové, dluhopisové, atd.) se sleduje dosažená výkonnost, avšak s přihlédnutím na rizikovost fondu (volatilitu). Nejlepší hodnocení tak získají takové fondy, které dosáhly nejvyššího výnosu pro podílníka za nejnižšího rizika. Výnosu a riziku je u různých společností přidělena odlišná váha (ve scoringu Fitcentra mají stejnou váhu). Scoring také není absolutním měřítkem, jako

I u fondů se můžeme setkat s ratingem Např. Standard & Poor’s uděluje rating dluhopisovým fondům a fondům peněžního trhu.

U fondů peněžního trhu se hodnotí kvalita portfolia fondu z hlediska stability jeho hodnoty a rizikové expozice. Základem jsou kreditní kvalita nástrojů v portfoliu fondu, jejich citlivost na úrokové sazby a investiční politika portfolio manažerů. Stejně jako u dluhu fondy získávají rating v rozmezí AAA až D, doplněný o „m“ (money market fund).

U dluhopisových fondů uděluje S&P kreditní rating odrážející kreditní kvalitu nástrojů (a jejich emitentů) v portfoliích fondů a volatilní rating, hodnotící schopnost fondu obstát při změně tržních podmínek.

je např. rating, ale relativním hodnocením. Jednotlivé fondy jsou seřazeny podle získaných scoringových ukazatelů a poté se nejlepším 10 % fondů přidělí nejvyšší scoring, tedy pět hvězdiček. Dalším 22,5 % jsou přiděleny čtyři hvězdičky, …, až posledním 10 % fondům je přidělen nejnižší scoring v podobě pouze jedné hvězdičky.

U každé nabídky investování se setkáme s poučkou o historické výkonnosti, která upozorňuje, že minulá výkonnost nezaručuje dosažení stejné výkonnosti v budoucnosti. Scoring se snaží překonat nejistotu ohledně budoucí výkonnosti pohledem na konzistenci dosahování výnosů ve fondu. Scoringové hodnocení se proto dívá do minulosti fondů, která odpovídá minimálnímu investičnímu horizontu fondů. Aby tudíž získal akciový fond scoringové hodnocení, musí mít minimálně pětiletou historii (některé společnosti, např. Morningstar, používají desetiletou historii).

Problém aplikace scoringu na domácí fondy je dvojí. Domácí fondy mají zatím příliš krátkou historii, takže scoring nelze podle zadaných kritérií vypočítat u vysokého podílu fondů. Druhým problém je nestabilita celého fondového odvětví, která pomalu utichá až v současné době. Vlna konsolidací často spojená se změnou investiční strategie ztěžuje jakékoli porovnání fondů založené na minulosti. Podle historických dat totiž lze u značné části fondů jen stěží posuzovat budoucí výkonnost pomocí teze o konzistentnosti výnosů. Nicméně nesmíme zevšeobecňovat, i u nás existují fondy, které vykazují stabilitu jak z obecného hlediska (slučování, změna strategie, odliv prostředků, apod.), tak z hlediska výkonnosti.

Scoring za červenec

Scoringové hodnocení fondů má na našich stánkách již tříletou historii. Hodnocení domácích fondů probíhá v konkurenci fondů zahraničních, což pozvedá vypovídací hodnotu scoringu a leckde umožňuje alespoň nějaké srovnání s konkurencí (např. fondy fondů).

Fondy peněžního trhu

U fondů peněžního trhu nikoho nepřekvapí, že plný počet hvězdiček získal ISČS Sporoinvest. Mezi domácími fondy peněžního trhu totiž dosahuje nejvyšší výkonnosti - za poslední rok vydělal podílníkům 2,42 %. Druhý fond, který získal pět hvězdiček, rovněž těží z dobré výkonnosti. Roční výkonnost ČPI Fondu peněžního trhu dosahuje 1,89 %. Další tři hodnocené fondy dosahují mírně horší výkonnosti, a proto skončily se čtyřmi hvězdičkami. Protože jsou zde však zastoupeny všechny domácí retailové fondy (a mohli bychom přidat i korunové peněžní fondy zahraničních správců ABN AMRO, ING, ESPA, které rovněž získaly čtyři hvězdičky), je patrné, že konzervativní korunové investice byly výhodnější než investování v dolarech či eurech.

Dluhopisové fondy

U dluhopisových fondů, kde je minimální doporučovaný investiční horizont dva roky, stále ve scoringu vítězí konzervativní fondy státních dluhopisů. A to přesto, že v posledním roce je jejich výkonnost jen mírně kladná, někdy dokonce v červených číslech. V posledním roce se příliš nedařilo ani fondům zaměřeným na střední Evropu, které nabízejí rizikovější alternativu dluhopisového fondu. Těmto fondům se opět více daří až v posledních dvou až třech měsících, což jim však zatím k lepším scoringům nepomohlo.

Smíšené fondy

U smíšených fondů zůstává situace prakticky stejná jako při udělování scoringu v předešlém čtvrtletí. IKS Balancovaný, který má v ročním horizontu nejvyšší výkonnost však v dalším čtvrtletí další hvězdičku nezískal a bude si muset na plný počet počkat až do dalšího období. IKS Balancovaný i např. ČSOB Středoevropský mají v tříletém horizontu vyšší výkonnost než dva fondy s pěti hvězdičkami, ale

vyznačují se výrazně vyšší volatilitou. Je to dáno vyšším podílem akcií. Oba zmíněné fondy mají aktuální podíl akcií v portfoliu mezi 55 % a 60 %, zatímco např.pouze 17 %. Potvrzuje se tím teze o vyšší výnosnosti akcií zaplacené vyšším rizikem.

Akciové fondy

Přestože domácí akciový trh již nevykazuje takovou dynamiku jako v roce 2002 a 2003, stále jsou výnosy u nás vyšší než na vyspělých trzích. Z toho těží především ISČS Sporotrend a i zahraniční, ale korunový ING český akciový fond, které oba získaly pět hvězdiček.

Fondy fondů

Dva domácí fondy fondů mají nízké scoringy z důvodu zahraniční konkurence. Zahraniční fondy, které jsou v naší databázi, jsou však odlišné od ISČS Globaltrendu a IKS fondu fondů, které investují především do zahraničních akciových fondů. Zahraniční akcie od roku 2000 až do loňského roku ztrácely, což v souvislosti s vyšší volatilitou akcií snižuje relativní pozici těchto fondů. Ostatní fondy fondů ve scoringu totiž investují větší část portfolií do dluhopisů, které zajistily nižší rizikovost a na tříletém horizontu i vyšší výkonnost.

SCORING červenec 2004 Fondy peněžního trhu ISČS-Sporoinvest ***** ČP Invest-Fond peněžního trhu ***** Živnobanka-Sporokonto **** IKS Peněžní trh **** Credit Suisse Money Czech Crown Fund **** Dluhopisové fondy ISČS-Sporobond ***** IKS Dluhopisový **** IKS Plus bondový **** ČPI-Fond státních dluhopisů **** Živnobanka-Obligační fond **** ČPI-Fond korporátních dluhopisů *** ISČS-Trendbond *** ISČS-Bondinvest ** ČSOB bond mix ** Smíšené fondy ISČS-Výnosový OPF ***** J&T AM Perspektiva ***** ISČS-Fond řízených výnosů **** IKS Balancovaný **** IKS Global konzervativní **** J&T Opportunity CZK **** ISČS-Sporomix 3 *** ISČS-Sporomix 5 *** ČSOB středoevropský *** ČSOB fond stability *** AKRO mezinárodní flexibilní ** Živnobanka-Dynamický fond ** Živnobanka-Růstový fond ** Akciové fondy ISČS-Sporotrend ***** ČPI-Fond globálních značek **** Fondy fondů ISČS-Globaltrend FF ** IKS fond fondů **

Srovnat fondy podle scoringu můžete v Interaktivním výběru, pokud si zvolíte kategorii fondu a v kritériích zatrhnete Scoring. Kromě celkového scoringu uvádíme i jakýsi subscoring v obou dílčích složkách – výnosu a riziku. Jednoduše tak zjistíte, zda je vysoký scoring fondu způsoben vysokým výnosem nebo nízkým rizikem.

Podrobný popis výpočtu scoringu u ukázku výpočtu naleznete zde.

Pokud nevíte, k čemu je scoring a k čemu naopak není, přečtěte si článek Scoring – hvězdy nepadají jen z nebe.