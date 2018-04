Jak najít zaměstnání, které vám bude více vyhovovat?

Z pohledu člověka stojícího na začátku pracovní kariéry je tato otázka velmi důležitá. Odpovědět si na ni však dokáže jen málo lidí. Stejně tak personalisté a personální agentury, které vybírají zaměstnance mohou jen obtížně zhodnotit skutečný potenciál člověka na základě životopisu, vzdělání a praxe. Berličkou jsou různé dotazníkové formy šetření a psychodiagnostické testy. Jejich přesnost se pohybuje mezi 47 a 65 %.

Jednoduchým a elegantním řešením je WORKtest®. Počítačový program vytvořený za účelem zjištění a změření profesní bonity - kvality a profesní orientace kandidátů do jednotlivých pracovních pozic, který zpracovává jednotlivé výkonové, interpersonální a osobnostní předpoklady hodnocených na podmínky nových trendů evropských standardů managementu za využití metody poměřování.

Jedná se o unikátní on-line systém, jehož pomocí se dozvíte, jaké vlohy máte, které z nich můžete rozvinout a také, které by měly být potlačeny. Tento test můžete vyzkoušet na internetové stránce www.worktest.cz. Budete překvapeni, jak jednoduché je se o sobě dozvědět více. Nebo lépe řečeno, uvědomit si to, co již víte, ale co jste dosud neuměli pojmenovat.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že ne vše, co si člověk myslí, je pravdivé. Informace, které zjistíte mohou být velmi užitečné pro váš další rozvoj. Je to nejen poučné ale i zábavné. Setkáte se zde poprvé s řízením lidských zdrojů vedoucí k hodnocení a měření vaši profesní bonity s výraznou přesností.