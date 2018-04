Ulovte si slevu ve slevárně. Návod v osmi krocích

Loni zaplatili zákazníci za slevové kupony zhruba 1,8 miliard korun, v letošním roce by to mohly být až tři miliardy korun. Pokud s nákupy na slevových webech nemáte dosud žádné zkušenosti, přinášíme užitečného průvodce, jak na slevových webech čili ve slevárnách nakupovat.

1. Je celkem jedno, který portál zvolíte

Pokud budete nakupovat u některého z velkých obchodníků se slevami, nemusíte se bát podvodu. I když stoprocentní jistotu, že slevu bude možné uplatnit, nebudete mít nikdy, protože odpovědnost nese ten, kdo ji poskytuje, nikoli slevový portál. Rovněž nabídka slevových webů je podobná, protože mnozí prodejci, kteří nabízejí slevové kupony neboli vouchery, inzerují na více místech zároveň.

2. Jde to i bez registrace, ale s ní dostanete další výhody

Nakupovat můžete, i když se na serveru neregistrujete, ale majitelé samozřejmě stojí o přihlášené zákazníky, a nabízejí jim proto různé výhody.

Můžete například sbírat kreditní body, za které rovněž nakoupíte vouchery na slevy a podobně. Navíc se díky registraci a tomu, že se na portál vždy přihlásíte svým jménem, snáze dostanete ke kuponům na slevu.

Bez registrace budete například muset po koupi slevy kontaktovat zákaznickou linku a teprve pak vám e-mailem voucher přijde. Některé slevy, jejichž platnost pomalu končí, mohou navíc koupit pouze věrní neboli registrovaní zákazníci.

3. Nabídku si můžete vyfiltrovat podle stáří

Webové stránky slevových portálů jsou si hodně podobné. Na každé najdete nahoře hlavní kategorie a podkategorie, takže si můžete rovnou kliknout na to, co vás zajímá. Kromě toho si můžete nabídku vyfiltrovat podle stáří a na první straně se vám zobrazí buď nejnovější slevy, nebo naopak ty, u kterých máte poslední šanci ke koupi. Většina portálů nasazuje nové slevy ráno, takže tehdy je největší šance, že narazíte na něco skutečně výhodného.

4. Ověřte si výši slevy a také volné termíny

V první řadě si všímejte výše slevy. Ta je sice někdy ohromující, ale vyplatí se prozkoumat, za kolik prodejce nabízí například pobyt či kosmetický zákrok normálně a co všechno sleva zahrnuje. U pobytů si před koupí vždy ověřte, zda mají volno v termínu, který se vám hodí – to se přes slevový portál nedozvíte, musíte oslovit přímo hotel či penzion. Podobně si musíte včas rezervovat termín třeba u masáží, pokud to necháte na poslední chvíli před ukončením platnosti kuponu, nemusíte uspět.

5. Platíte, jako když běžně nakupujete na internetu

Až si vyberete slevu, která vás oslovila, klikněte na tlačítko Koupit. Slevové kupony se platí podobně jako jiné zboží při internetových nákupech. Tedy kartou, převodem z bankovního účtu nebo například prostřednictvím platební brány Paypal, k níž si musíte jednoduchým způsobem zřídit platební účet (k založení stačí e-mail a heslo). Někteří prodejci slev rovněž umožňují platbu na dobírku, zasílají buď přes Českou poštu, nebo prostřednictvím zásilkových služeb.

6. Jak slevu uplatnit, se dozvíte většinou v e-mailu

Voucher na slevu má podobu unikátního kódu, který vám přijde e-mailem spolu s návodem, jak konkrétní slevu uplatnit. Pokud jste si koupili například nějakou hračku nebo třeba vakuové pytle, které budete chtít poslat poštou, musíte slevu využít v e-shopu daného provozovatele.

Při koupi víkendového pobytu uvedete kupon do

e-mailu, kterým si jej budete rezervovat. Vždy si nechte objednávku potvrdit včetně slevy. Voucher na slevu zájezdu uplatníte přímo u cestovní kanceláře, přičemž způsob se může lišit, přesný návod pro konkrétní zájezd vám přijde spolu s kuponem.

V některých případech je důležité, abyste si voucher vytiskli. Týká se to například masáží, ty si objednáte většinou telefonicky a na místě pak prokážete nárok na slevu. Podobně jej musíte mít po ruce, pokud si jdete zboží vyzvednout do kamenné prodejny portálu, kterých v poslední době přibývá.

7. Za nasbírané body můžete nakoupit další slevy

Kredity, tolary a podobně jsou body, kterými některé slevové portály odměňují své registrované zákazníky za věrnost. Lze je získat například za různé soutěže a později za ně rovněž kupovat slevové vouchery.

Některé portály, například Slevomat, navíc umožňují výměnu kuponu, který jste nevyužili, za tyto body, takže si za ně budete moci koupit slevu novou, podmínkou je koupě minimálně tří voucherů. Například na webu Zapakatel, který podobné body nabízí rovněž, s vrácením peněz v podobě bodů počítat nemůžete.

8. Novinka – portály budují kamenné prodejny

Slevové servery přišly nedávno s kamennými prodejnami, ale je jich zatím málo, obchody mají vesměs jen v Praze a v Brně. Jsou nicméně dobrou volbou pro ty, kdo nechtějí nebo se z nějakého důvodu obávají platit za zboží či služby po internetu. V těchto prodejnách také můžete v hotovosti zaplatit za zboží, které už se na webu koupit nedalo nebo bylo k mání jen pro registrované zákazníky s větším počtem nákupů.

Důvod? Objevují se tu například nabídky, za které bylo možné platit bankovním převodem. Aby však mohl slevový portál transakci vyúčtovat prodejci, potřebuje nějaký čas, aby všechny platby doběhly. Proto ke konci nabízí vouchery už jen za hotovost. V kamenných prodejnách až na výjimky nebývá možný odběr zboží koupeného na slevy, pro to musíte přímo k tomu, kdo je poskytuje.