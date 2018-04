Jak naložit s penězi v letošním roce

Výhodnost a výnosnost ovlivňují především dva faktory. Prvním je výkon ekonomiky jako celku, tím druhým pak je institucionální prostředí, čímž máme na mysli zákony a pravidla pro fungování subjektů na trhu a možnosti nabízených produktů.

V otázce výkonu ekonomiky jako celku je očekáváno zlepšení. Měl by se zvednout výkon ekonomiky a neměla by nás zatím trápit inflace, reálné mzdy porostou a příliv zahraničních investic zatím nevysychá. Jelikož v dnešním světě jsou obchodní vztahy mezi zeměmi maximálně (z historického hlediska) provázány, je vývoj u nás ovlivněn i vývojem celé „globální“ ekonomiky. I zde se očekává oživení, sice mírné, avšak i tak naplňuje ekonomy optimismem. Mohl by konečně přijít růst akciových trhů, nízké sazby budou s rostoucím optimismem stále více podporovat investice a růst produktu již nebude nejvíce závislý na růstu spotřebitelské poptávky. V této oblasti je snad jedinou stinnou stránkou to, že náš největší partner v zahraničním obchodě – Německo – se stále nemůže dostat ze zajetí recese.

Pro většinu občanů však bude zajímavější to, co se stane zde, v České republice, lépe řečeno, co se odhlasuje v našem Parlamentu. V příštím roce bychom totiž mohli přijít o to, na co jsme byli léta zvyklí. Například státní podporu u stavebního spoření, u hypoték, o nízké regulované nájemné, atd. A na druhou stranu se budou zvyšovat spotřební daně, DPH, omezovat výplaty sociálních dávek,…

Jaká tedy bude nejlepší varianty pro spoření či investování v letošním roce? Můžeme tvrdit, že krédem roku 2003 bude: „využij štědrosti státu, dokud to jde“. Takřka s jistotou můžeme říci, že letošní rok bude posledním, kdy bude možné sjednat za stávajících podmínek penzijní připojištění, změny čekají podílové fondy i životní pojištění a především stavební spoření.

Spoření jen na bydlení

Stavební spoření, které nabízí bezkonkurenčně nejlepší kombinaci výnosu a rizika (riziko je téměř nulové), pravděpodobně dozná v tomto roce zásadní změnu. Mělo by dojít ke snížení příspěvku státu a k podpoře tam, kde budou peníze použity na bydlení, stavbu nového domu, či bytu, nebo opravy. Pokud jste tedy neuzavřeli smlouvu o stavebním spoření ještě před koncem loňského roku s cílem získat ještě za rok 2002 státní podporu, je pro vás jasným doporučením uzavřít smlouvu na počátku roku 2003 před schválením nových podmínek. Často jsou též využívány postupy, kdy sice již jedno stavební spoření máte, avšak uzavřete další s tím, že bude za stávajících (výhodných) podmínek. Až ukončíte spoření tam, kde využíváte státní podporu, převedete ji na smlouvu druhou.

Produktem číslo jedna je stavební spoření, za něj bychom mohli zařadit hypotéky. Ač se hypotéka liší od stavebního spoření v tom, že ne každý si ji může dovolit a na rozdíl od stavebního spoření se jedná o úvěr a ne o spoření, stále zde platí, že jsou dnes bezkonkurenčně nejnižší sazby.

Fondy opět potáhnou

Produktem číslo tři budou podílové fondy. Možná ne co do objemu investovaných peněz, ale podle růstu odvětví určitě. Současných 100 mld. Kč v podílových fondech by mohlo v letošním roce stoupnout o 40-80%. Odhady se zde sice liší, ale všechny jsou vesměs optimistické. Ačkoli se zde dostáváme na nejistou půdu, neboť investice v podílových fondech již není bez rizika, můžeme tvrdit, že fondy přinesou i v příštím roce zajímavý výnos. Mluvíme zde samozřejmě o fondech peněžního trhu a o dluhopisových fondech. Fondy peněžního trhu by měly i v roce 2003 zajistit výnos jeden až dva procentní body nad inflaci a nad termínované vklady. Termínovaný vklad na jeden rok není z pohledu výnosu optimální. Peněžní fond zajišťuje vyšší výnos za takřka stejného rizika a se stejnou likviditou, navíc minimální investice jsou již od 500 Kč.

Zatímco stavební spoření se státní podporou nabízí výnos přibližně 12% p.a., peněžní fond 3-4%, termínový vklad již pouze 2-3%. Ještě nižší výnos dostanete na běžném či sporožirovém účtu v bance. Tady se procento zhodnocení pohybuje na úrovni 0,5-1%. Za to jsou zodpovědné nízké úrokové sazby, které tolik pomáhaly v posledních letech dluhopisovým fondům. Jejich vývoj záleží na inflačních tlacích a na růstu ekonomiky. Nízké sazby podporují investice a růst, vysoké naopak zabraňují inflaci.

Pokud se posuneme o další rizikovou třídu výše, dojdeme k akciím. Ačkoli ty byly v posledních třech čtyřech letech zavrhovaným aktivem, na akciových trzích je patrný mírný, zatím však nejistý, optimismus a trend růstu cen. Do akcií a akciových fondů byste tak měli investovat pouze v případě, že své peníze nebudete potřebovat minimálně po následujících pět let.

Na čtvrtém místě žebříčku skončí penzijní připojištění. Pokud je vám více jak 55 let, pak je pro vás penzijní připojištění optimální produkt, u kterého se výnos pohybuje nad deseti procenty p.a. Avšak i pro ty, kteří by museli spořit delší dobu je penzijní připojištění vzhledem ke státnímu příspěvku výhodné. Penzijní připojištění uvádíme z toho důvodu, že od roku 2004 by měla platit novela (alespoň podle plánu Ministerstva financí), která omezí například vybírání peněz z fondu ve formě výsluhové penze a zpřísní další podmínky. Samotný výnos připsaný penzijním fondem závisí na jeho schopnosti investovat příspěvky klientů na finančním trhu. Zde jsou výnosy obdobné jako u dluhopisových fondů na úrovni pěti až osmi procent. Náklady fondu však tento výnos o dvě až tři procenta snižují, což v důsledku vede k tomu, že připsaný výnos je na úrovni 4-5%. Tento výnos by měly penzijní fondy připsat jak za rok 2002, tak i pro letošní rok se očekává obdobné zhodnocení.

Nesmíme zapomínat na nejdůležitější položku, kam vložit své peníze. Na spotřebu. Silná koruna a konkurence v některých odvětvích či v prodejních řetězcích stlačují ceny na minima. Především elektronika, počítače, avšak např. i automobily, kde pokles odbytu nutí prodejce nabízet slevy a bonusy, jsou v současné době vhodnou „investicí“.

Kam vložíte své peníze vy? spoříte dlouhodobě v nějakém produktu? Myslíte si, že nový rok bude z pohledu investic úspěšnější?