Jak napsat chytře motivační dopis, když úplně nevyhovujete požadavkům

Chybí vám například praxe, neumíte anglicky na takové úrovni, jakou zaměstnavatel vyžaduje, nemáte řidičák a podobně. „Nevzdávejte se, často totiž stačí jen vzít rozum do hrsti a zapátrat v paměti,“ říká Radim Karlach, zakladatel projektu Jistá práce.cz, který pomáhá uchazečům s komunikací při výběrovém řízení.

„Stačí dodržovat základní pravidlo: když už některé požadavky nesplňuji, alespoň se jim přiblížím,“ ujišťuje Radim Karlach, že napsat přesvědčivý motivační dopis není zas tak těžké.

A uvádí pár postřehů z praxe, jak takový dopis napsat, abyste nelhali a přitom přesvědčili zaměstnavatele, aby vám dal šanci:

1. Text inzerátu berte jako mustr

Uvědomte si, že ani zaměstnavatel ani personalista většinou nepočítají s tím, že by objevili opravdu ideálního uchazeče, který by veškerá očekávání splňoval na sto procent. K tomu, co je napsané v inzerátu, by se kandidáti měli pouze přiblížit.

Zkuste tedy nejdříve „vypíchnout“ všechno, v čem popisu vyhovujete dokonale, a teprve potom přejít k požadavkům problematickým a kvalitám chybějícím. U nich postupujte bod po bodu a u každého požadavku pátrejte v paměti, kdy jste dělali „něco podobného“.

Příklad: Když je u pozice sekretářky výslovně vyžadována minimálně roční praxe v administrativě, kterou uchazečka nemá, protože je čerstvou absolventkou, může uvažovat takto: Nepracovala jsem při škole na brigádě, kde jsem přišla do styku alespoň se základy administrativy? Nevyplňovala jsem aspoň jednoduché formuláře, evidenci odpracovaných hodin, či třeba příchozí a odchozí návštěvy?

Podobně můžete pátrat v paměti, pokud budou v požadavcích například znalosti fakturace, komunikace s dodavateli, příprava podkladů, organizační praxe a celá řada dalších aktivit.

2. Jednoduše „opisujte“ z textu inzerátu

Používejte v textu pro popsání vašich dovedností, znalostí i praxe stejná slova, jaká použil ten, kdo pozici vypisuje. Nenuťte personalistu, aby musel složitě srovnávat, nakolik se jednotlivé body vašeho profilu shodují s požadavky zaměstnavatele - využijte naopak každé slovo k tomu, abyste v mysli hodnotitele byli maximálně podobní „tomu člověku z inzerátu“. Ušetříte hodnotiteli drahocenné vteřiny a navíc mu nenápadně předvedete, že se v daném oboru cítíte jako ryba ve vodě.

Příklady: Zvládáte programy Word, Excel, Power Point i Outlook? Podívejte se, zda v textu inzerátu není místo vypisování těchto programů prostě jen souhrnný název „MS Office“, a pokud ano, použijte toto pojmenování.

Vyznáte se ve zpracování mezd? Pokud pro tyto činnosti použili v textu inzerátu pojem „Payroll“, určitě svůj profil přizpůsobte tomuto názvu.

Píše-li se v inzerátu o „schopnosti vést tým“, není třeba sahat po anglickém „leadership“, ale ani vymýšlet české synonymum - prostě jen pohodlně opište termín z anotace.

3. Text rozčleňte, použijte titulky a odstavce

Vaší úlohou je rychle zaujmout a přesvědčit budoucího zaměstnavatele, aby vás poznal blíže. Hrajete o čas, a jakmile hodnotitel vaši žádost posoudí jako málo zajímavou a přesvědčivou, další šanci už nedostanete.

Inspirujte se třeba u reklamních textařů, jejichž články, slogany a popisy zaujmou a přesvědčí „na první dobrou“. I váš text by měl být maximálně přehledný a sdělný. Využijte k tomu jejich výrazový arzenál: titulky, odstavce, zvýrazněné pasáže či bodové seznamy.

Příklad: Zkuste rozdělit text do tematických oddílů, například Vzdělání, Praxe, Úspěchy, Čím budu prospěšný firmě, Proč chci pracovat pro tuto společnost a podobně.

Účinek textu bude ještě větší, když každý takový odstavec trefně pojmenujte. Odstavce s dílčími nadpisy typu „Hovořím třemi světovými jazyky“, „Řídil jsem dva roky tým 20 operátorů“ či „350 000 km bez nehody“ vdechnou textu atraktivitu, dynamiku a pozitivní náboj.

4. Nebojte se dynamických sloves

Při popisu činností využívejte takzvaná dynamická slovesa typu „dosáhl jsem“, „zajišťoval jsem“, „řídil jsem“, „vybudoval jsem“ a podobně. Tyto výrazy text oživí, a hlavně podpoří váš obraz úspěšného uchazeče, na kterého se zaměstnavatel může spolehnout a který už v oboru něco dokázal a má na co navazovat.

Neutrální či pasivní výrazy pro vyjádření týchž skutečností, jako třeba „měl jsem na starosti“, „měl jsem za úkol“, „mezi mé povinnosti patřilo“, či dokonce „musel jsem“ o uchazeči zdaleka tak příznivě nevypovídají.

5. Zvýrazněte klíčová slova

Jedná se o oblíbený trik profesionálních marketingových textařů, využívaný hlavně pro potřeby internetových stránek a e-shopů. Pomocí zvýrazněných klíčových slov totiž dokážou sdělit potřebné informace i rychle a povrchně čtoucím uživatelům internetu.

Použijte tedy stejný způsob a pomocí tučných písmen zvýrazněte to, čím se chcete před zaměstnavatelem pochlubit či co mu hodláte přednostně sdělit. Ale pozor: má-li tento trik fungovat, nesmíte text tučnými pasážemi zahltit. Pamatujte, že méně je někdy více.

6. Nepodceňujte „měkké dovednosti“

Stále více zaměstnavatelů i personalistů dnes klade důraz na takzvané měkké dovednosti čili soft skills. Osobnostní profil uchazeče, jeho povaha a vlastnosti jsou pro celou řadu pozic často důležitější než profesní dovednosti.

Pečlivě proto prostudujte v textu inzerátu, jaké osobnostní předpoklady zaměstnavatel vyžaduje, a sami si zkuste doplnit další vhodné vlastnosti. Pokud dané předpoklady alespoň v menší míře máte, neváhejte je výslovně zmínit v textu. Používejte přitom obyčejný selský rozum.

Příklad: Pro pozici obchodníka zvolte „sebevědomí“, „přesvědčivost“, „orientace na výsledek“, „samostatnost“ a podobně.

Pro pozici úředníka či administrativní pracovnice použijte spíše vlastnosti typu „pečlivost“, „přesnost“, „precizní“, „spolehlivý“ a podobně.