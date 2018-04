Jak napsat správný životopis

Důležitá je i forma

Není třeba nad ní ani tolik přemýšlet, jako se ji spíše naučit. Kreativita by měla jít někdy raději stranou v zájmu přehlednosti. Pro personalistu je důležité, aby mohl údaje uchazečů jednoduše porovnat a během krátké chvíle vybrat ty, kteří splňují požadavky zaměstnavatele. Při psaní životopisu nezapomeňte na následující zásady:

Méně je někdy více

Ujasněte si, kam a proč životopis posíláte. Jedná se o profesní životopis, měli byste o sobě tedy referovat především ve vztahu ke své profesi, praxi a vzdělání. Nerozepisujte se o rodičích, koníčcích (pokud to personalista výslovně nevyžaduje) či dovednostech, které nijak nesouvisejí s pracovní pozicí. Firmu, která shání ekonoma, nezajímá, že umíte vařit nebo řídit kamion. Učiteli však už pomůže, že se podílí na vedení skautských táborů. Údaje pište v bodech, heslovitě, chronologicky. Nikoliv formou celých vět.

Dodržte obvyklou strukturu

Životopis rozdělte do čtyř kapitol: osobní údaje, profesní minulost, vzdělání a zvláštní schopnosti. Do prvního oddílu napište své jméno a příjmení, datum a místo narození, adresu bydliště, případně další kontaktní údaje. Absolvované školy a předchozí zaměstnání se obvykle píší vzestupně, tedy nejprve ty bezprostředně minulé, až pod nimi ty starší. Pokud jste absolvovali stáže či kurzy, připojte je v podobném pořadí. U všech těchto údajů je třeba napsat časový údaj, kdy jste kurzem či zaměstnáním procházeli.

Mezi zvláštní schopnosti uvádějte zejména své jazykové vybavení, úroveň ovládání počítače a další důležité dovednosti souvisící s prací. Máte-li poslat takzvaný „motivační životopis“, vyhraďte si jeden oddíl pro krátký popis toho, proč vás nabídka zaujala a z jakého důvodu chcete nastoupit právě k tomuto zaměstnavateli. To se jinak obvykle píše do motivačního dopisu zvlášť.

Neplýtvejte barvami

Piště výhradně na počítači. Nehodí se příliš ozdobné či stylizované písmo. Vyhněte se barvám a pište pouze černě. Zdůraznit můžete nadpis a názvy jednotlivých oddílů. Příliš nezvýrazňujte své jméno. Fotografii přikládejte jen tam, kde to firma vyžaduje nebo kde vycítíte, že nebudete jediní, kdo to udělá. Je-li to možné, napište životopis pouze na jednu stranu listu A4, nejvýše na dvě.

Rada MF DNES

Při psaní životopisu si nevymýšlejte. Pokud v životopise uvedete dobrou znalost cizího jazyka a při pohovoru nebudete schopni přeložit ani jednoduchý obchodní dopis, kladné body určitě nezískáte