Jak našetřit peníze do důchodu

Životní pojištění

Co to je

Způsob, jak finančně zajistit rodinu v případě úmrtí pojištěné osoby. U spořicích typů pojistek kombinovaný se spořením na penzi.

Kam jdou peníze

Záleží na tom, jaký typ životní pojistky si uzavřete. V případě rizikové pojistky jdou vaše peníze jen na případné pokrytí rizika úmrtí. U spořicích typů pojistek – kapitálové a investiční – jde část peněz i na spoření.

Kolik musíte ukládat

U rizikových pojistek se výše měsíčních plateb odvíjí podle výše pojistné částky, vašeho věku a toho, na jak dlouho pojistku uzavřete. Když chcete, aby pozůstalým pojišťovna po vaší smrti vyplatila například jeden milion korun, a platíte ji 30 let, vyjde vás to přibližně na 500 korun měsíčně.

U investiční pojistky se sami rozhodujete, kolik budete platit. Smysl má pojistka od nějakých 300 korun měsíčně. Na spořicí pojistky vám může přispívat i zaměstnavatel.

Kolik vám přidá stát

Na rizikovou pojistku vám stát nepřidá nic. U investiční a kapitálové pojistky si můžete uplatnit daňovou úlevu 1 800 korun ročně. Ta odpovídá zaplacenému pojistnému 12 000 korun. Podmínkou je, že smlouva je uzavřena minimálně na 5 let a současně do 60 let věku.

Kolik vám vyplatí

U rizikové pojistky platíte jen za krytí rizika úmrtí, při výpovědi pojistky nedostanete nic. U spořicích pojistek vám pojišťovna vyplatí dohodnutou pojistnou částku a případný výnos. Výnos podléhá patnáctiprocentní dani.

Pro koho se hodí

Životní pojistku by měl mít každý, na jehož příjmu je závislá celá rodina. Pokud máte malé děti, jste jediný, kdo v rodině vydělává, nebo splácíte hypotéku, je na místě zajistit rodinu pro případ, že byste zemřeli.

Pro koho se nehodí

Životní pojistka je zbytečná pro lidi, kteří nemají rodinu ani nikoho, kdo je na jejich příjmu závislý. Také, když se chcete pojistit jen pro případ úrazu nebo nemoci, je zbytečné uzavírat životní pojistku.

Nejčastější omyl

Pojistka není spoření, jakékoli životní pojištění je v první řadě pojistka. I když si uzavřete spořicí typ, část vložených peněz jde vždy na krytí rizika. To si řada lidí vůbec neuvědomuje a pak jsou rozčarováni, když dojde na výplatu peněz.

. Životní pojištění Výhody: - sleva za roční platby - vyšší zisk, který však není garantován - možnost měnit způsob investování - příspěvek od zaměstnavatele - úlevy na daních Nevýhody: - poplatky pojišťovně a podílovým fondům -výnos se musí danit předčasné ukončení smlouvy je velmi ztrátové

Penzijní připojištění

Co to je

Státem dotovaná forma spoření na důchod. Pozor, nepleťte si penzijní připojištění a důchodové pojištění – důchodové je jeden z typů kapitálového životního pojištění.

Kam jdou peníze

Penzijní fond vklady svých klientů dále investuje a výnos připisuje na účet. Vklady v penzijních fondech sice nejsou pojištěné, ale jde o bezpečné investice, které podléhají dohledu České národní banky. Za rok 2007 to bylo průměrně 2,78 procenta. Nejvíc připsal svým klientům penzijní fond Aegon – 4,50 procenta.

Kolik musíte ukládat

Minimální vklad je 100 korun měsíčně. Optimální je ukládat 1 500 korun měsíčně, protože k této sumě dostanete maximální státní příspěvek i daňovou úlevu. Často na penzijní připojištění přispívá i zaměstnavatel.

Kolik vám přidá stát

Ke každé stokoruně dostanete od státu 50 korun. Nejvyšší příspěvek ve výši 150 korun odpovídá vkladu 500 korun měsíčně. Pokud spoříte vyšší částku, můžete si až 12 000 korun odečíst z daňového základu. Vzhledem k jednotné patnáctiprocentní dani z příjmu bude úspora pro všechny nejvýš 1 800 korun.

Kolik vám vyplatí

Jakou sumu po výpovědi smlouvy dostanete, záleží na tom, kolik peněz a jak dlouho spoříte, a také na tom, jak dobře vklady fond dokázal zhodnotit. Výnos podléhá patnáctiprocentní dani. Na internetových stránkách Asociace penzijních fondů (www. apfcr.cz) si to na kalkulačce můžete orientačně spočítat. Když budete spořit pětistovku měsíčně 10 let a fond vklady zhodnotí v průměru 3,5 procenta ročně, po zdanění dostanete necelých 90 719 korun, nebo doživotní penzi 564 korun.

Pro koho se hodí

Penzijní připojištění je zajímavé hlavně kvůli státnímu příspěvku. Pokud sjednáváte pojištění na kratší dobu, je jeho podíl na konečné částce velký. Nejvíc na něm proto vydělají klienti starší 53 let. Dobrým důvodem je také to, když vám na penzi přispívá zaměstnavatel.

Pro koho se nehodí

Pokud vám do odchodu na penzi zbývá víc než 20 let, podle odborníků stačí na připojištění ukládat 150 až 200 korun měsíčně a další peníze radši investovat do jiných, dynamičtějších produktů. Například do podílových fondů, hlavně těch akciových.

Nejčastější omyl

Řada lidí si myslí, že po odchodu do důchodu už si připojištění nemůžou uzavřít. To je omyl. Smlouvu o penzijním připojištění jde uzavřít třeba i v 70 letech, ale abyste ke svým vkladům dostali státní příspěvek, musíte spořit alespoň 5 let.