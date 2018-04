Jak naspořit dětem na start do života co nejvíce?

Vstupní údaje

Martinovi je 32 let a pracuje jako projektant. Jeho čistý měsíční příjem činí 16 000 Kč/měsíc. Manželka Monika (28 let) učí na základní škole a bere čistou mzdu 13 000 Kč/měsíc. Manželé mají 4-letou dceru Natálku.

Využívají několik finančních produktů. Martin má životní pojistku na pojistnou částku 500 000 Kč pro případ smrti s dobrým úrazovým připojištěním a s připojištěním denní dávky při pracovní neschopnosti. Monika si založila penzijní fond. Oba manželé využívají stavebního spoření.

Základní požadavky a cíle

Martina s Monikou nyní zajímá, jaký způsob spoření zvolit pro Natálku, aby měla na start do života k dispozici co největší finanční částku. Jaký finanční produkt zvolit?

Chtějí Natálce pravidelně spořit 1 000 korun měsíčně. V případě, že bude Natálka studovat vysokou školu, tak naspořené peníze budou sloužit na pokrytí nákladů spojených se studiem. Nakumulovaná částka se může použít i na financování bydlení. Martin s Monikou předpokládají, že Natálka nebude potřebovat naspořené peníze dříve než v 21 letech. Zhodnocovat peníze tedy chtějí po dobu 17 let. Manželé požadují, aby spoření bylo co nejefektivnější.

Úvodní zamyšlení

Na finančním trhu existuje několik produktů, které je možné na spoření pro děti využít. Je důležité si nejprve ujasnit, co od produktu požadujeme:

Chceme dítěti jen spořit a co nejefektivněji zhodnotit peníze?

Nebo chceme, aby bylo dítě i pojištěné například pro případ úrazu nebo finančně zajištěné v případě smrti nebo invalidity živitele rodiny?

Z jakých finančních produktů můžeme vybírat?

1. Dětská pojištění – klasický typ

Typickými dětskými finančními produkty na trhu jsou různé druhy pojištění s garantovanou pojistnou částkou, která je zpravidla vyplácena v 18-ti letech věku dítěte spolu se zhodnocením. Tyto pojistné programy mají charakter kapitálových životních pojistek. Je vhodné je využít v případě, že od produktu požadujeme finanční zajištění dítěte pro případ trvalé invalidity rodiče či jeho smrti. Díky nákladům spojeným s pojištěním je ovšem efekt spoření nižší. Často se vyplacená částka na konci pojištění rovná výši finančních prostředků, které jsme do produktu vložili.

2. Dětská pojištění – investiční typ

Modernějším a efektivnějším řešením jsou dětské investiční pojistky. Zde můžeme ovlivnit, jak budou vkládané částky investovány a dosáhnout tak vyššího zhodnocení. Lze nastavit nulovou pojistnou částku a cílit produkt hlavně na zhodnocení, nebo stanovit nějakou pojistnou částku pro případ smrti či trvalé invalidity rodiče. K investičním pojistkám lze také sjednat úrazové pojištění.

Pokud chceme dítěti jen spořit, například proto, že finanční zajištění dítěte pro případ nenadálých událostí máme ošetřeno již jiným způsobem, potom je dobré zvolit takový produkt, kde opravdu dochází čistě ke zhodnocování vkládaných peněz a ne k pokrývání rizik a nákladů pojišťovny. Pojišťovny sice nabízejí v rámci výše zmíněných produktů i takzvané spořící varianty, ve kterých je možno nastavit nižší pojistné částky a tím snížit náklady na krytí rizik a zvýšit efektivitu spoření, ale ani zde není rozdíl mezi naspořenou částkou a vloženými prostředky příliš vysoký.

3. Stavební spoření

Další z možností, jak poměrně výhodně dítěti spořit, je využít stavebního spoření. Díky garantovanému čistému zhodnocení ve výši 2 % p.a. a státní dotaci, dosáhneme po uplynutí tzv. vázací doby (6 let) efektivního výnosu na úrovni cca 6 % ročně. navíc nám stavební spoření v případě správného načasování (v našem případě okolo 21 let věku Natálky) umožní mít připravenu i určitou výši levných úvěrových zdrojů pro případné financování bydlení.

4. Podílové fondy

Potenciál nejvyššího zhodnocení je v pravidelném investování do otevřených podílových fondů. Pokud budeme dítěti peníze pravidelně investovat do akciových fondů, můžeme dosáhnout zhodnocení na úrovní 8-11 % p.a. O investované peníze se nám stará profesionální investiční správce, který peníze rozkládá do řádově několika desítek různých akcií, čímž snižuje riziko. V případě, že bychom investované peníze potřebovali dříve, můžeme nakoupené podílové listy prodat zpět fondu a vybrat si tak aktuální hodnotu své investice. Fond má povinnost kdykoliv od nás podílové listy odkoupit zpět, nejpozději tak musí učinit do jednoho měsíce.

Některé investiční společnosti již navázaly spolupráci s pojišťovnami a připravily tak investiční produkty pro děti. Tyto produkty fungují tak, že je dítěti pravidelně investována nějaká finanční částka a pro případ, že by rodič v průběhu trvání produktu zemřel, pojišťovna se zavazuje, že dítěti doinvestuje zbylé finance do 18 let věku.

Navrhované řešení

Protože Martin s Monikou požadují co nejefektivnější zhodnocení vkládané částky a navíc je rodina zajištěna Martinovou životní pojistkou, navrhuji pravidelně Natálce investovat do otevřených podílových fondů.

Jaké můžeme očekávat investiční riziko a jak se dá snížit?

1. Abychom dosáhli vysokého zhodnocení, budeme investovat do akciových fondů. Minimální doporučený investiční horizont pro akciové fondy je 5 let a více. Čím delší investiční horizont, tím menší pravděpodobnost, že v době výběru peněz nedosáhneme očekávaného výnosu nebo utrpíme i nějakou ztrátu hodnoty. Při dodržení 5-letého horizontu máme vysokou pravděpodobnost, že se nám peníze dobře zhodnotí. Vzhledem k tomu, že časový horizont u Natálky je 17 let, stává se investice do akciových fondů relativně bezpečnou a výnosnou investicí.

2. Pro snížení investičního rizika můžeme kromě dodržení investičního horizontu podniknout i další kroky. Rozložíme například investici do různých fondů, které jsou zaměřené na různé trhy. Eventuálně můžeme i část vkládané částky investovat přes jinou investiční společnost. Nebo budeme investovat do aktivně spravovaného portfolia podílových fondů. To znamená, že investiční správce rozděluje částku do několika různých fondů a průběžně mění složení portfolia tak, aby dosáhl co nejlepšího výsledku.

3. Riziko dále snižujeme tím, že investujeme pravidelně. Díky tomu, že vkládáme částky měsíčně, nakupujeme podílové listy pokaždé za jinou hodnotu a můžeme se tak vyhnout situaci, že bychom zainvestovali v „nevhodnou“ dobu. Při pravidelném investování pro nás může být příznivé i období, kdy trhy klesají. V takových obdobích nakupujeme totiž podílové listy levněji.

V případě podílových fondů je třeba brát na zřetel i vstupní poplatky. Uvažujme-li, že budeme pravidelně investovat do akciových fondů, pak tyto poplatky se pohybují kolem 3 - 5 % z investované částky. (Investiční společnosti jsou obvykle schopny při pravidelném investování či při investování od určité výše investice poskytnout slevu na poplatku. Uvažujme, že hodláme investovat do zahraničního akciového fondu a vstupní poplatek činí 5 %. Díky pravidelné investici pak získáme slevu a dostaneme se například na 4 %).

V našem případě je plánovaná celková investovaná částka 204 000 Kč. Vstupní poplatky z této částky, kterou investujeme do fondů během 17 let, činí 10 200 Kč při pravidelném investování – 5 % z každé měsíční úložky (8 160 Kč pak při získané slevě na 4 %). A jaká bude hodnota investice pro Natálku v jejích 21 letech? Pokud budeme počítat alespoň s 9% zhodnocením, bude mít Natálka k dispozici cca 460 000 Kč.

PODNIKÁTE A HLEDÁTE INFO

pro vaše finance? Navštivte podnikani.idnes.cz

Rady a tipy

Zkuste si nejprve spočítat, kolik Vás mohou stát studia dětí a podle toho volte výši investované částky.

Ujasněte si, co od produktu očekáváte. Zda jen spoření nebo i nějako pojistnou ochranu.

Pojistné produkty pro děti mají obecně nižší efektivní zhodnocení, jsou však jedinými produkty na trhu, kdy úspory pro dítě jsou zajištěny i v případě smrti nebo plné invalidity živitele. (Pozor! Pokud uzavíráte spořící pojištění pro dítě, musí být připojištěným rodičem vždy ten, kdo je živitelem rodiny.)

Nevybírejte produkt na základě reklamy nebo na základě informací ze závislých zdrojů (jedna pojišťovna, jedna banka apod.). O volbě vhodného produktu se vždy poraďte nejlépe s nezávislým finančním poradcem, který je vám schopen předložit několik možností na výběr.