Jak naspořit z omezených prostředků co nejvíce?

Ukážeme si to na modelovém příkladu mladé rodiny. Otci je 32 let, matce 29 let a mají dvouleté dítě. S pomocí hypotéky si koupili byt do osobního vlastnictví a splácejí nyní přibližně 8 000 korun měsíčně. Mají relativně vysoké celkové příjmy (22 a 16 tis. korun měsíčně), ale dost utrácejí, nedokáží nic ušetřit.

Trochu odpovědnosti však mají, a tak se rozhodli spořit dlouhodobě, každý měsíc ušetřit alespoň nějakou menší částku (cca 2000 korun). Aby se donutili toto své předsevzetí dodržet, rozhodli se zasílat zvolenou částku pravidelně někam do banky, aby ji tak snadno neutratili. Po zvážení různých možností se nakonec rozhodli uzavřít stavební spoření a zřídit trvalý příkaz k platbám.

Požadavky a cíle:

1/ Očekávají, že si tak za nějakou dobu (min. 6 let) našetří větší obnos, který budou moci použít např. pro pořízení nějaké hodnotné věci.

2/ Zároveň ovšem uvažují v budoucnu o změně prostorového uspořádání bytu, protože momentálně zde chybí oddělený dětský pokoj (zatím nemají jasnou představu, zřejmě současnou velkou pracovnu přepaží a vznikne dětský pokoj a malá pracovna pro otce). Rádi by tyto úpravy provedli v době, kdy dítě půjde do základní školy (cca za 4 roky). Náklady stavebních úprav odhadují na zhruba 90 až 110 tis. korun a chtějí pak dokoupit i nový nábytek a další drobné vybavení v ceně okolo 60 až 70 tis. korun.

Ze zadání vyplývají následující otázky:

1. Je zvolené stavební spoření vhodným produktem pro splnění cílů?

2. Jakou částku mohou takto naspořit?

3. Bude možné financovat úpravy bytu i jeho dovybavení?



Odpovědi a návrh řešení

1. cíl: Naspoření vyššího obnosu

Stavební spoření je jistě velmi vhodným produktem pro spoření finančních prostředků. Je to bezpečný a výnosný způsob (efektivní úrok za dobu 6 let se pohybuje okolo 6,5 % p.a.) Mohli bychom uvažovat sice i o jiných spořících nástrojích, např. podílových fondech nebo penzijním připojištění s předčasným výběrem a čerpáním daňových odpočtů, ale s ohledem na cíl č. 2 (změny bytu) jsou tyto produkty méně vhodné. Neobsahují totiž možnost případného levného úvěru pro stavební úpravy. Pro financování přestavby bytu se nehodí ani hypotéka, protože potřebná částka je příliš nízká, tudíž i z tohoto pohledu je volba stavebního spoření namístě.

Vzhledem k výši spořené částky 2 000 korun a maximálnímu využití státních podpor (ale nejen z tohoto důvodu – viz dále) doporučujeme uzavřít 2 smlouvy o stavebním spoření, cílové částky ovšem stanovíme již s ohledem na cíl 2 (viz dále), a to následovně:

· otec – cílová částka 110 000 korun, měsíční úložka 1 000 korun,

· matka - cílová částka 110 000 korun, měsíční úložka 1 000 korun (pozn.: cílová částka může být takto nízká proto, neboť u této smlouvy nebudeme čerpat úvěr a ušetříme tak na poplatku za uzavření smlouvy – jen pozor, aby cílová částka nebyla přespořena).

Pokud se manželé rozhodnou, že budou chtít jen spořit a byt neupravovat nebo tyto úpravy financovat jinak než úvěrem ze stavebního spoření, pak za 6 let naspoří cca 174 000 korun, které mohou použít jakýmkoli způsobem.



2. cíl: Financování přestavby bytu a vybavení

Nyní si ukážeme tři různé varianty, jak by bylo možné dosáhnout druhého cíle, tedy přestavby bytu. Liší se od sebe délkou časového horizontu, kdy dojde ke stavebním úpravám a kdy k pořízení doplňků a nábytku do dětského pokoje. Vycházíme přitom z toho, že dítě půjde do školy za čtyři roky a že fáze stavebního spoření (není-li čerpán) trvá šest let.

Varianta A – přestavba za 4 roky, dovybavení za 6 let

Jestliže se uskuteční stavební úpravy bytu za 4 roky v ceně max. 110 000 korun, pak můžeme použít stavební spoření otce, které je nastaveno tak, aby v přibližně požadované době splnilo podmínky pro získání úvěru. Uspořená částka bude ve výši cca 57 000 korun (tj. 51 % z cílové částky) a úvěr 53 000 korun (zbylých 49 % z cílové částky). Takto bude možné uhradit náklady na veškeré stavební úpravy. Úvěr by se následně splácel měsíčně částkou necelých 750 korun po dobu asi 7 let.

Pro pořízení nábytku a vybavení pak použijeme stavební spoření matky, na kterém bude k dispozici cca 87 000 korun, což nám pokryje požadovanou částku na dovybavení a ještě může zbýt min. 17 000 korun. Ovšem tyto uspořené prostředky budou k dispozici až za 6 let ode dneška, tedy za cca 2 roky po úpravě bytu. Možná by to tolik nevadilo, protože jednak budou stavební práce nějakou dobu trvat a jednak základní nábytek již rodina má.

Varianta B - přestavba i dovybavení za 6 let

Tato varianta počítá s tím, že by se přestavba i dovybavení uskutečnily až za 6 let. V tomto případě by na smlouvu otce stačilo ke splnění podmínek pro čerpání úvěru na stavební účely spořit jen 800 korun při stejné cílové částce. Uspořená částka nyní bude ve výši cca 69 000 korun (tj. 62 % z cílové částky) a úvěr 41 000 korun (zbylých 38 % z cílové částky). Splátka úvěru bude zhruba 500 korun, doba splácení asi 10 let.

Na smlouvu matky by se spořilo 1200,-Kč měsíčně a za 6 let by byla k dispozici částka cca 104000,-Kč, ze které se pokryje dovybavení bytu a zůstanou ještě min. 24000,-Kč k jakémukoliv použití.

Varianta C - přestavba i dovybavení za 4 roky

V případě čtyřletého horizontu bude pro účely přestavby požita smlouva otce dle varianty A. Pro naspoření částky na pořízení nábytku a vybavení použijeme jiný produkt, u kterého máme možnost vybrat úspory již za 4 roky, což u stavebního spoření nelze.

Nabízí se k tomu penzijní připojištění u otce (z důvodu vyššího daňového pásma – 25 %) s tím, že měsíční úložka by činila 1 000 korun, ročně bychom čerpali daňové úlevy ve výši 1 500 korun a tyto bychom vkládali zpět do penzijního připojištění. Za 4 roky bychom takto naspořili zhruba 57 000 korun. Sice nezískáme nárok na státní příspěvek k penzijnímu připojištění, ale tuto „ztrátu“ vynahradí daňové úlevy, které nemusíme zpětně dodanit a můžeme si je tak ponechat. Efektivní úrok tohoto způsobu spoření u našeho klienta je okolo 8,4 % p.a. Je možné namítnout, že požadavkem rodiny bylo pro vybavení získání částky min. 60 000 korun a my zde máme jen 57 000 korun, ale s celkovou částkou 2 000 korun měsíčně, kterou je klient ochoten spořit, lepšího výsledku v tak krátkém časovém horizontu jen stěží dosáhneme (nakonec ten rozdíl není až tak propastný).

Poznámky k výpočtům:

Veškeré výpočty jsou pro účely tohoto článku zaokrouhleny a jsou tak jen orientační.

U varianty C je u penzijního připojištění výnos již po zdanění.

Závěr:

Uvedené návrhy řešení jsou jen jednou z možností, jak dosáhnout zadaných cílů. Jistě by se našly i další konstrukce a kombinace vhodných produktů. Jejich popis ovšem přesahuje hranice tohoto článku a navíc by bylo nutné provést důkladnější analýzu situace klienta. Přesto jsou navrhovaná řešení v našem případě použitelná a relativně vhodná.

Rady a tipy pro naši modelovou rodinu Pokud mají problém něco ušetřit a každý měsíc téměř všechno utratí, může jim pomoci, když si nastaví trvalý příkaz a budou spořit pravidelně. Banka bude do spořitelny či do penzijního fondu zasílat platby automaticky. Pokud by chtěli spořit jednorázově, například úložkou na konci kalendářního roku, je možné, že by na vklad před vánocemi neměli.



Nábytek a bytové doplňky nelze financovat z úvěru ze stavebního spoření. Na tento účel se tedy použije naspořená částka ze té smlouvy o stavebním spoření, na kterou nebudou čerpat úvěr.



Smlouva o stavebním spoření musí trvat alespoň šest let (pokud není čerpán úvěr), jinak dojde ke ztrátě státní podpory. Budou-li tedy potřebovat prostředky na financování daného záměru dříve, mohou spořit pomocí penzijního připojištění.



Penzijní připojištění lze využít také pro krátkodobé spoření. Přestože dojde ke ztrátě státního příspěvku, lze tu těžit z daňových odpočtů. Penzijní připojištění si v tomto případě sjedná ten z rodiny, který spadá do vyššího daňového pásma.



Která z těchto navržených kombinací se vám zdá být nejvýhodnější? Jaký způsob spoření a zhodnocování peněz byste doporučovali vy?