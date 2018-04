Jak nejlépe zhodnotit své peníze?

Kdo naopak čekal vysoké zisky akciových podílových fondů nebo peníze uložil či je nechal spát v bance na termínovaných vkladech, zaplakal. V nejbližší době na tom podle všeho peníze v bankách nebudou lépe.

Konzervativní i riskující investor mohl za uplynulý rok slušně vydělat. K výnosným investicím se řadí stejně jako v předchozích letech klasické evergreeny: stavební spoření, penzijní připojištění a životní pojištění. Kdyby měl člověk hodně peněz a mohl nakoupit zlato, dalo se na růstu jeho ceny dost vydělat - jeho cena vzrostla o 12 procent. Investicí doslova nad zlato byly nemovitosti. Nákup bytu v Praze či jiných velkých městech přinesl až čtvrtinové zhodnocení. Na současné poměry solidní výnosy nabízely také dluhopisové podílové fondy a vybrané tuzemské a zahraniční akcie. Průměrný výnos českých dluhopisových fondů se pohyboval mezi šesti až osmi procenty.

Příklad zhodnocení 100 000 Kč za rok naleznete ZDE.

K am s penězi příští rok?

Víte, která stavební spořitelna nejlépe úročí vklady? Chcete si je srovnat? Klikněte ZDE.

Bankovníjsou na svém dně a jejich zvyšování lze očekávat teprve v případě, že dojde k růstua centrální banka bude chtít zmírnit růst cen. Kdo se bojí podílových fondů, může využít stavební spoření nebo penzijní připojištění, kde jsou peníze v bezpečí, ale jsou dlouhodobě vázány. „Doporučujeme co nejdříve uzavřít stavební spoření a na minimálně dalších pět let si tak zajistit státní příspěvek, což povede k nadprůměrnému zhodnocení vložených příspěvků,“ radí Jan Vejmělek, analytik Komerční banky.

Stavební spoření sice od ledna příštího roku čekají změny, přesto by mělo zůstat výnosnou formou uložení peněz. „Pokud dnes někdo investuje formou stavebního spoření, může se jeho roční výnos pohybovat kolem čtrnácti procent,“ říká hlavní ekonomka Volksbank Markéta Šichtařová. „Jestliže bude stejným způsobem ukládat peníze za rok, mohl by se roční výnos pohybovat kolem šesti procent. To je vzhledem k minimálnímu riziku stále výhodné.“

Vkládat peníze na bankovní účty a očekávat zbohatnutí jen z úroků by byl nesmysl. Proto bude dobré ponechat v bance jen určitou finanční rezervu. Dobrou investicí byl v posledním období i nákup nemovitostí v atraktivních lokalitách. Výnosy okolo 20 procent se však podle odborníků již opakovat nebudou, zhodnocení nad úroky v bankách však lze očekávat s jistotou.

A kciové fondy ožívají, dluhopisy už tolik nevynesou



Bylo by chybou vsadit na úspěchy českých dluhopisů. „Současné výnosy českých dluhopisů jsou již na tak nízké úrovni, že překonání šestiprocentního výnosu v následujících 12 měsících je možno téměř s jistotou vyloučit,“ uvádí Martin Burda, náměstek generálního ředitele Investiční společnosti České spořitelny.

Kdo se nebojí riskovat, mohl by uvažovat o akciových fondech nebo o akciích, jejichž ceny pomalu rostou. Jedná se sice o běh na dlouhou trať, ale případné zisky bývají vysoké. Jaroslav Krabec, analytik společnosti ING Investment Management, k tomu říká: „Podle mého názoru vytváří nízká úroveň úrokových sazeb a některé strukturální změny zejména ve Spojených státech dobré podmínky pro nastartování ekonomického růstu. Z tohoto důvodu je výhled pro akciové trhy pozitivní“. Martin Burda doplňuje: „Investorovi, který by rád vsadil na posílení akciových trhů, ale je stále vyděšen vývojem posledních tří let, bych doporučil garantované fondy.“ Ty zajišťují stoprocentní návratnost vložených peněz plus případně dosažený zisk.

V podobném duchu hovoří i Jan Vejmělek: „Pro investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší riziko, začínají být zajímavé investice do akciových podílových fondů.“

E uro posílilo, naopak americký dolar oslabil

Uložit volné úspory do cizí měny nemusel být špatný nápad. Ale v každém případě se vyplatilo mezi měnami vybírat. Společná evropská měna si vůči koruně polepšila minimálně o dvě koruny - loni se v půli července prodávalo euro zhruba za 29,35 koruny, letos už za více než 31,50 koruny.

Naopak ti, kteří věřili americkému dolaru, už druhý rok spekulovali ve ztrátě - v létě roku 2001 se prodával jeden dolar za necelých 40 korun, loni to bylo už kolem 30 korun a v letošním červenci je pod hranicí 28 korun. Ze 100 000 korun investovaných do americké měny tak za 12 měsíců zůstalo necelých 94 000 korun.

P odílové fondy si oproti loňsku polepšily

Podrobné informace o jednotlivých fondech naleznete ZDE.

Na rozdíl od minulého roku vypadají letos výsledky otevřených podílových fondů pro investory příznivěji. Z bezpečnějších - to znamenáa dluhopisových - vydělaly všechny, přičemž lépe na tom byly dluhopisové fondy. Nejlepší český dluhopisový fond vydělal na 100 000 korunách za 12 měsíců bezmála 9000 korun, zatímco nejvýkonnější zahraniční fond více než 50 000 korun, což je už více než slušné zhodnocení.

Akciové fondy, které čekají na oživení trhů, žádné závratné výnosy nepřinesly, ale ne všechny se ke svým podílníkům chovaly macešsky. Nejúspěšnější český akciový fond dokázal rozmnožit stotisícovou částku bezmála o 14 000 korun. I když se našly i takové fondy, kde z každé stokoruny zbylo jen 74 korun.

Kdo zvolil zahraniční podílové fondy, výše jeho výnosu byla závislá i na vývoji kurzu české koruny. Fondy mající podílové listy v eurech rozmnožily vložené peníze více než ty dolarové, neboť americká měna vůči koruně oslabila.

Hledáte více informací o výnosnosti jednotlivých variant uložení peněz? Přečtěte si naše aktuální téma.

Jak zhodnocujete své peníze vy? Investujete, nebo raději spoříte? Co vám přijde nejvíce a co naopak nejméně výhodné? Podělte se s námi o své názory a zkušenosti.