Jak nejlevněji volat ze zahraničí

, aktualizováno

Jedete na dovolenou do zahraničí? Hodláte volat domů svým blízkým a nevíte, kolik za to u jednotlivých operátorů zaplatíte? Podívejte se na ceny hovorů! Co musíte udělat pro zřízení roamingu? Je výhodnější volání z mobilu, nebo byste měli volit jinou alternativu? A jakou? Můžete volat na účet volaného? To vše se dozvíte zde.