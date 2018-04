Jak nejrychleji do banky

Počet mobilních telefonů stále stoupá. Na konci třetího čtvrtletí 2002 evidovali tři čeští mobilní operátoři dohromady 8,1 milionu uživatelů, odhad ke konci roku již téměř 8,5 milionu uživatelů mobilních telefonů. To znamená, že na sto obyvatel připadá již více než 82 přístrojů. Toto číslo znamená velký potenciál služby GSM Banking. Pokud máte s sebou svůj mobilní telefon, můžete ovládat účet v bance, z jakéhokoliv místa si přejete. Další velkou výhodou GSM Bankingu je kromě maximální dostupnosti služby pro uživatele mobilních telefonů jeho jednoduchost. Některé banky mají na svých stránáck demo verze produktu, kde si můžete ovládání vyzkoušet.

Operace prováděné přes mobilní telefon můžeme rozdělit na pasivní a aktivní. Aktivní operace jsou v zásadě ty, na jejichž základě se změní stav na účtu klienta (např. příkaz k úhradě). Naopak pasivními operacemi nemůže být stav účtu ovlivněn (jedná se o zjištění aktuálního zůstatku apod.). Mezi nejjednodušší funkce GSM Bankingu patří především zobrazování zůstatku, informací o kurzech a úrokových sazbách či možnost sledování historie. Všechny banky rovněž umožňují zadávat mobilem jednorázové tuzemské platby (zrušení již nabízí jediná banka - Raiffeisenbank).

Zajímá vás, jak si vybrat správný účet a kolik za něj zaplatíte? Navštivte tuto sekci.

Dále se však funkčnost GSM Banking mezi jednotlivými bankami (popř. i operátory) liší. V různém rozsahu jsou umožněny transakce spojené s trvalými příkazy k úhradě (zadání a zrušení; změnu trvalého příkazu s mobilním telefonem nenabízí žádná z bank) a termínovanými vklady. K dispozici jsou i různé další služby – například u eBanky zamčení, odemčení či zjištění stavu platební karty, u bank s nabídkou Eurotelu možnost dobíjení GO karty, u GSM Bankingu s Oskarem m-platby, tedy kupříkladu možnost zaplatit měsíční fakturu za volání; dále například možnost prioritní platby, zřízení spořícího účtu (Poštovní spořitelna) apod.



GSM Banking Vám v současné době může nabídnout sedm z jedenácti největších bank. Přestože službu nabízejí všichni tři operátoři, ne všechny banky to ve své nabídce zohledňují. Jak již bylo řečeno, spočívají rozdíly zejména v množství operací, které můžete s jednotlivými bankami a operátory provádět, a pochopitelně v cenách.

Kolik účtů různých bank můžete pomocí GSM Bankingu obsluhovat? U T-Mobile zatím jeden (respektive karta může obsahovat pouze jednu bankovní aplikaci), u dalších dvou operátorů až deset či patnáct. T-Mobile ovšem chystá vydání nové SIM karty, která umožní nahrání dvou různých bankovních aplikací. Nový typ SIM karty začne společnost podle svého tiskového mluvčího Jiřího Hájka nabízet v druhé polovině srpna.

Banka Operátor Česká spořitelna Eurotel, T-Mobile, Oskar ČSOB Eurotel, T-Mobile eBanka Eurotel, T-Mobile, Oskar GE Capital Bank Eurotel, T-Mobile, Oskar Poštovní spořitelna T-Mobile Raiffeisenbank Eurotel Živnostenská banka Eurotel, T-Mobile

Za zřízení služby GSM Banking si neúčtuje poplatek žádná z bank. U vedení služby je situace jiná. ČSOB poskytuje službu k účtům zdarma, Česká spořitelna si měsíčně účtuje 5 Kč. Relativně drahá se zdá eBanka, která vedení přímého kanálu nenabízí v rámci žádného osobního účtu kromě studentského. Cena 45 Kč však zahrnuje nejen vedení GSM Banking, ale všechny kanály přímého bankovnictví. U Poštovní spořitelny lze získat GSM Banking zdarma v rámci postžirového účtu Elektron (70Kč/měsíc) nebo Plus (90Kč/měsíc). GE Capital Bank nabízí GSM Banking v ceně účtu Genius (79Kč/měsíc), v Raiffeisenbank získáte jednu službu přímého bankovnictví zdarma v rámci Kompletkonta Start (45 Kč/měsíc), vedení služeb dle vlastního výběru jako součást Kompletkonta Klasik (80 Kč/měsíc) a Optimum (125 Kč/měsíc). Banky obvykle také poskytují slevy, pokud má klient zřízeno více kanálů přímého bankovnictví najednou. Z pohledu funkčnosti zobrazené v tabulce nabízí nejvíce Raiffeisenbank a Živnostenská banka.

Limit cena za měsíc platební příkaz v rámci banky/ do jiné banky informace o zůstatku, historii, popř.jiné zadání trvalého příkazu zrušení trvalého příkazu založení termín. vkladu zrušení termín. vkladu Česká spořitelna standardní 50 tisíc denně, maximální 100 tis.Kč 5 2/4 0 0 x založení vkladového účtu x ČSOB 500 tis. Kč/jedna transakce 0 2/4 0 0**** 0**** x x eBanka není omezen 45* 2,9/2,9 *** 2,9*** x x 0***** x GE Capital Bank max. 500 tis. Kč/jedna transakce 39 3/3 2,5 0 0 x x Poštovní spořitelna není omezen 30 1,5/3,5 0 x x 0 x Raiffeisen -bank individuální 35 2/3 2 0 0 0 lze u opak.TV Živnostenská banka není omezen 30** 0/3 1,9** 5 15 0 lze u opak.TV

Pozn.: Ceny jsou uvedeny v Kč a je k nim nutno připočítat ceny za odeslané sms podle daného tarifu; *cena platí pro cenový program Základ a eLinka, u programu Plus stojí měsíční vedení přímého bankovnictví 75Kč, pro program Student je zdarma; **pro fyzické osoby nepodnikající; ***platí pro program Plus, Student a eLinka (Základ: zůstatek 3,90 Kč, platební příkaz 6,10 Kč); ****platí pouze pro klienty Eurotelu; *****nelze u Oskara

Podmínkou pro zřízení služby je vedení běžného účtu v dané bance (Česká spořitelna vyžaduje účet denominovaný v Kč). Dále musíte vlastnit SIM kartu příslušného operátora, která podporuje SIM Toolkit technologii s bankovní aplikací. Aktivace služby probíhá pomocí sms zprávy zaslané bankou. eBanka těm, co nemají SIM Toolkit, umožňuje zadávat operace pomocí klíčových slov v sms zprávách. Nastavení a aktivace služby stojí 50 Kč, první aktivace je však zdarma.

Autentizačními prvky, které zajišťují bezpečnost GSM Banking, je BPIN (číselný kód sloužící k přístupu do služby) a BPUK (číselný kód sloužící k odblokování přístupu ke službě). Všechny zprávy mezi bankou a uživatelem jsou šifrovány. Pokud telefon ztratíte, můžete službu zablokovat. Blokace bývá zdarma, pouze u České spořitelna zaplatíte 300 Kč.

Chcete otestovat své znalosti přímého bankovnictví? Klikněte ZDE!

Jednou z hlavních předností GSM Bankingu je čtyřiadvacetihodinová dostupnost služby pro ty, kteří mobilní telefon vlastní. Pokud ovšem potřebujete poslat platbu opravdu rychle, je dobré přečíst si všeobecné podmínky používání služby a zjistit, do kolika hodin musíte platbu poslat, aby byla zpracována ještě týž den. Podmínky se liší podle banky a případně i druhu prováděné operace. Dále mají některé banky nastaveny standardní limity pro součet operací provedených během jednoho dne, popř. i týdne. Limity lze kvůli bezpečnosti snížit, v některých případech i zvýšit. Většina bank však toto omezení nemá.

Obecně se banky snaží klienty motivovat k využívání přímého bankovnictví s cílem vyhnat je z poboček, a proto jsou ceny operací zvýhodněné oproti těm, které by klient provedl na přepážce. Ke všem operacím je však nutno připočítat cenu sms zpráv dle tarifu a operátora. Tedy zejména pokud využíváte přístup k internetu z práce, vyjde vás levněji internetbanking. Ten se vám více vyplatí zřejmě i v případech, kdy za připojení platíte sami - ceny operací bývají stejné jako u ovládání účtu mobilem a měsíční poplatky za službu spíše nižší. Rozšířenost i funkčnost internetového bankovnictví bývá větší než u GSM Bankingu. GSM Banking potom můžete používat jako doplněk pro případy, kdy se nenacházíte v blízkosti počítače. Musíte ovšem zvážit, zda se vám to s ohledem na celkové náklady vyplatí, a to i v případě, že GSM Banking používáte aktivně. Záležet bude zejména na cenách služby i jednotlivých operací a na frekvenci používání.

Používáte GSM Banking? Jak jste s touto službou spokojeni? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.