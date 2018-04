Jak nejvýhodněji komunikovat s bankou?

Existují dva základní způsoby, jakými můžete dát bance najevo, že si s vašimi penězi přejete provést nějakou operaci: přímo na pobočce banky, nebo na dálku některým z kanálů přímého bankovnictví. Zmíněných kanálů přímého bankovnictví je přitom v současné době šest: Phonebanking, GSM banking, WAP banking, Internetbanking, Homebanking a PDA banking. Jednotlivé kanály přímého bankovnictví pak mohou podléhat ještě dalšímu rozdělení, a to na aktivní či pasivní (což signalizuje, zda vám příslušná cesta umožňuje provádět operace nebo jen sledovat stav, případně pohyby vašich finančních prostředků).

Kdybychom chtěli být důslední, museli bychom mezi kanály přímého bankovnictví zařadit ještě bankomat, který vám v podstatě také umožňuje nakládat s vašimi penězi na dálku, ačkoli pouze ve velice úzké formě. Jaké jsou kvality jednotlivých přístupů do banky a po kterém sáhnout?

P řepážka: drahá a nepohodlná

Zvýšení minimální mzdy – důvod k radosti? Čtěte ZDE

Za prapůvodní přístup do banky lze bezpochyby považovat osobní kontakt s pracovníkem banky. Tento přístup do banky ovšem nijak neupadl v zapomnění – ba právě naopak. I v současné době mají bankovní přepážky velkou skupinu příznivců, a to i za předpokladu, že je tento přístup do banky krajně nepohodlný, klade významné nároky na čas klienta a především je velice drahý (i více než trojnásobně v porovnání s kanály přímého bankovnictví). Smysl poměrně vysokých cen operací provedených na přepážce přitom není žádným tajemstvím. Banky se již několik let snaží vytlačit klienty ze svých kamenných poboček a snížit tak vysoké náklady na obsluhu na přepážkách. Ačkoli je v některých případech návštěva banky nevyhnutelná (podpis žádostí, smluv apod.), vše, co můžete s bankou řešit na dálku, řešte právě tímto způsobem. Milá tvář zaměstnance banky za starosti, čas a stovky až tisíce korun ročně navíc rozhodně nestojí.

T elefon: pohodlná, avšak nediskrétní cesta

Telefonní bankovnictví (též phonebanking nebo telebanking) je v současné době nejen nejjednodušším, ale také nejrozšířenějším kanálem přímého bankovnictví. Do karet hraje tomuto kanálu předpoklad, že mobilní telefon má dnes více než 80 % Čechů (lze jej ovšem ovládat i pomocí pevné telefonní linky). To znamená, že stejný počet obyvatel má do banky přístup prakticky odkudkoli (pochopitelně v případě, že se momentálně nenachází mimo signál svého mobilního operátora). Banky nabízejí službu telefonního bankovnictví ve dvou formách. První z nich umožňuje kontakt s automatickým hlasovým systémem, který umí nejen podávat základní informace o stavu finančních prostředků na vašem účtu, ale často též provádět libovolné operace ve spojení s účtem.

Jak řešit chybně zaúčtovanou transakci kartou? Jak reklamovat v bance? Čtěte ZDE .

Druhou variantou je hlasový kontakt s telefonním bankéřem, který na základě vaší identifikace (zákaznické číslo, heslo apod.) provede vámi požadované informace, často i z oblasti jiných finančních oblastí (obsluha stavebního spoření, penzijního připojištění apod.).

Telefonní bankovnictví patří k nejsnáze a rovněž k nejrychleji ovladatelným kanálům přímého bankovnictví, což jej také činí jedním z nejoblíbenějších. Nepatří však k nejbezpečnějším. Při vaší komunikaci s bankou na veřejnosti totiž někdo může zaslechnout některou z informací, kterou bance právě sdělujete, což znamená, že byste se při hovoru s telefonním bankéřem měli raději uchýlit někam do soukromí.

G SM banking: často nekompletní služba

Zatímco telefonní bankovnictví umožňuje ovládání účtu prostřednictvím pevné telefonní linky i mobilního telefonu, GSM banking je služba, v jejímž případě se bez mobilu neobejdete. Komunikace s bankou v tomto případě probíhá na bázi klasických, ovšem šifrovaných, SMS zpráv nebo díky speciální bankovní aplikaci, která je vám nahrána na vaši SIM kartu. Druhá varianta je při tom uživatelsky přívětivější, neboť vám umožňuje přehlednější menu, které je konzistentní s menu vašeho telefonu. Nevýhodou GSM bankingu je fakt, že se můžete setkat s několika operacemi, které vám banka neumožní provést (bývají to například operace spojené s trvalými příkazy) a v případě některých bank navíc i skutečnost, že jejich GSM banking nepodporují všichni mobilní operátoři (Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank).

W AP banking: propadák přímého bankovnictví

Vlastníte-li telefon, který podporuje technologii WAP, můžete svůj účet ovládat také prostřednictvím WAP bankingu (pokud vám jej právě vaše banka nabídne). Jedná se o službu, která je v podstatě velice podobná výše popsanému GSM bankingu, ovšem s tím rozdílem, že WAP banking klientovi nabízí širší spektrum informací, jež může využít. Klient tak může díky svému telefonu zjistit umístění nejbližšího bankomatu, otevírací dobu konkrétní pobočky, aktuální úrokové sazby či aktuální kurzy měn.

Tato služba je mezi bankami velice málo rozšířená (např. eBanka a Živnostenská banka) a není divu, je o ni totiž pramalý zájem. GSM banking ji už dávno porazil. Zdaleka ne každému se chce kvůli jednomu příkazu do banky připojovat na internet, když tak může učinit okamžitě během jediné SMSky.

Internetbanking: právem stále více oblíbený

Začnou se banky konečně starat o blaho svých klientů? Vyplatí se vám klíč k penězům?

Více ZDE.

Další z odrůd přímého bankovnictví je ideální pro toho, kdo má snadný přístup k internetu. Internetové bankovnictví, které je velice přehledné a snadno ovladatelné, si získává stále více příznivců. To je dáno nejen kvalitami této služby, ale také stále více se rozšiřujícím internetem v zaměstnání i domácnostech.

Pro využívání této služby není třeba žádné instalace speciálního softwaru a klientovi postačí obyčejný internetový prohlížeč. Klient se tak ke svému účtu dostane z jakéhokoli místa na světě díky běžnému internetovému rozhraní. Internetbanking je považován za jeden z nejbezpečnějších kanálů přímého bankovnictví a nabízí ovládání maximální šíře služeb, které je na dálku vůbec možné ovládat (stavební spoření, hypotéka, spotřebitelský úvěr, podílové fondy atd.), přičemž jeho zkvalitňování ze strany bank stále narůstá.

Rozdíly mezi internetbankingy jednotlivých bank lze nalézt v autorizaci klienta při přístupu do systému a následně i při autorizaci jednotlivých operací. Můžete se setkat s tím, že vám banka k tomuto účelu poskytne autentizační kalkulátor (např. eBanka, HVB Bank), čipovou čtečku se speciální čipovou kartou (ČSOB), mobilní klíč (možnost zasílání hesel a kódu na mobilní telefon – např. eBanka, ČSOB) nebo speciální autentizační certifikát (např. KB, Živnostenská banka).

H omebanking: nepohodlný a drahý

Hledáte informace o kreditních kartách? Navštivte naši speciální přílohu .

Homebanking je služba, která opět umožňuje ovládat finance prostřednictvím počítače, ovšem s tím rozdílem, že v případě Homebankingu je na příslušný počítač nutné nainstalovat speciální software, který klientovi banka poskytne. Tento kanál však není ani tak zajímavý pro reatilové klienty jako pro podniky, které jej mohou propojit například se svými účetními programy. Spojení s bankou je pak nejen omezeno na počítač, který je vybaven bankovním softwarem, ale je také podstatně dražší než internetbanking.

P DA banking: zajímavá novinka

eBanka přišla s novinkou, která umožňuje ovládat běžný účet pomocí kapesního počítače, jehož mobilita je díky možnosti připojení k internetovému rozhraní přes mobilní telefon maximální. Ovládání účtu pak probíhá obdobně jako v případě klasického internetbankingu s tím, že se do systému banky přihlašujete buď za pomoci autentizačního kalkulátoru, nebo mobilního klíče.

K udy tedy do banky

Stále ještě nevíte, kterou cestu do banky zvolit? Pojďme si naznačit obecně platná pravidla:

1/ Nikdy si v bance nezřizujte balíčky produktů, které nabízejí vícero kanálů přímého bankovnictví, pokud si nejste jisti, že skutečně všechny využijete. Zbytečně byste vyhazovali peníze za nevyužité služby.

2/ Máte-li volně k dispozici internet, určitě zauvažujte o internetbankingu, který má celou řadu podstatných kvalit.

3/ Nemáte-li běžně k dispozici internet, zvolte mezi telebankingem či GSM bankingem, podle toho, o kterém z těchto kanálů si myslíte, že vám bude vyhovovat více. Nikdy nezůstávejte u varianty „Návštěva pobočky“.

4/ Stejně jako je internetbanking mnohem pružnější než homebanking, pak je i GSM banking (navzdory svým drobným nedostatkům) cenově a časově přívětivější než WAP banking.

Zdroj: Banky

Pozn.: Graf charakterizuje, jak velká část klientů jednotlivých bank využívá uvedené kanály přímého bankovnictví (Phonebanking, Internetbanking a GSM banking). V případě Citibank a eBanky je zřejmé, že velká skupina klientů používá vícero kanálů současně. Podobně, ovšem v menším měřítku, je tomu také u Phonebanikgu a Internetbankingu České spořitelny (Servis 24).

Myslíte si, že kanál přímého bankovnictví, který jste si pro komunikaci s vaší bankou zřídili, je pro vás ten nejvhodnější? Neplatíte zbytečně za něco, co ve skutečnosti nepoužíváte? Těšíme se na vaše názory.