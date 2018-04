Ignoroval varovné signály a naletěl finančnímu podvodníkovi

Naletět a stát se obětí je snadné. Dokládá to příklad pana Petra, který svěřil peníze podnikateli Alexandru Dostálovi. Podepsal smlouvu, která mu měla zajistit výnos osm procent každých 70 dní. To je úctyhodných 49 procent ročně.

Když někdo něco říká, nemusí to být nutně pravda

Petrovi na tom nebylo nic podezřelého. Podnikatel, kterému důvěřoval, totiž údajně uměl peníze zhodnocovat zcela bezpečně, prý půjčoval evropským bankám s ratingem AAA, podnikání měl pojištěné u londýnské pojišťovny Lloyd's a Česká národní banka u něj prý dělá přísné kontroly, kdy ho popotahují i kvůli desetníkům. Tak proč se bát.

Tady udělal Petr první chybu: Nechal se uchlácholit tím, co mu řekl pan Dostál a vůbec nepřemýšlel o tom, že když někdo něco říká, neznamená to, že musí mluvit pravdu.

A druhá chyba následovala vzápětí: když se pochlubil známému, jaká skvělá budoucnost ho čeká, přišlo varování. Dozvěděl se, že velké evropské banky nedělají miliardové obchody s neznámými podnikateli z východní Evropy, a že slibovaný výnos není v žádném případě reálný. Měl by tedy své peníze hodně rychle z obchodu vytáhnout. Petr však varování nedbal a podnikateli věřil dál.

Aby toho nebylo málo, Petr udělal ještě chybu třetí: Protože chtěl na této "výhodné" nabídce vydělat ještě více, vzal si spotřebitelský úvěr a investoval i tyto peníze. Klasický způsob, jak se připravit nejen o to, co má, ale i o to, co ještě nemá.

Nevydělá a o vložené peníze asi přijde

A konec? Zatím není. Petr své peníze zachránit nestihl, protože společnost přestala vyplácet vklady a na začátku roku 2013 podnikatele Alexandra Dostála zatkla policie. Aktuálně je ve vazbě a stále tvrdí, že je nevinný. Kde jsou peníze, nikdo neví, a police vyslýchá svědky. Za jeho společností Aldona, později transformovanou na Germael SE, zůstává několik tisíc ožebračených klientů a škody v řádu miliard korun.

Šokující je navíc Petrovo přesvědčení, že pan Dostál je naopak v celé kauze oběť. Někdo v "horních vrstvách" se prý snažil zjistit, jak peníze zhodnocuje a ukrást mu je. Je stále přesvědčený o čistých úmyslech tohoto podnikatele, který ho s největší pravděpodobností připravil o peníze. Ani konfrontace s realitou ho nepřesvědčila. A Petrův názor není ojedinělý. V diskuzích o společnosti Germael se i několik měsíců po zavření Dostála řada podvedených lidí tohoto člověka zastává.

Máte sklony stát se snadnou obětí? Otestujte se

Myslíte si, že vám se něco podobného v žádném případě stát nemůže? Projděte si následující charakteristiky a zjistíte, jestli máte sklon naletět podvodníkům:

Zajímají vás vysoké výnosy, ale nejste ochotni podstoupit žádné riziko. Věříte, že je možné takových výnosů dosahovat a garantovat je.

Věříte, že je normální, když ten, kdo to umí, se o své výnosy podělí s obyčejnými lidmi.

Když vám někdo garantuje zisk 30 procent ročně a vy si můžete vzít spotřebitelský úvěr se sazbou 15 procent, věříte, že je to příležitost, jak vydělat peníze navíc.

Nezajímá vás, jak to přesně funguje, důležité je, že vám někdo připisuje výnosy, které si můžete vybrat.

Rádi byste se stali součástí spolku těch vyvolených, co přišli na to, jak snadno vydělávat. Ostatní, především nejrůznější bankéři a finančníci, jsou podle vás jen hlupáci.

Už výnosně investujete a všichni ostatní vám výnosy závidí. Myslíte si o nich, že se neumí chopit šance jako vy, a proto kydají na společnost, kam jste dali peníze, hnůj. Je to proto, že sami tolik vydělávat neumí.

Neověřujete informace z více zdrojů. Spoléháte se na to, co vám řekl investiční mág, to on umí vydělávat a ostatní ne, tak proč je poslouchat.

Pokud jste se ztotožnili s více než jedním tvrzením, dejte si na své peníze dobrý pozor. Aby nakonec neskončily u někoho jiného. Hlavní nebezpečí totiž není v tom, že nebudete umět rozeznat podvod, ale to, že zaslepeni vidinou vysokých výnosů budete varovné znaky ignorovat.

Vždy je dobré se vzdělávat a mít oči otevřené. Při ověřování informací nezůstat jen u jednoho zdroje. Je-li něco až příliš dobrá nabídka, aby to mohla být pravda, většinou to pravda není. Vědět, co je možné a co už ne (vysoké zisky bez rizika), vám pomůže porovnávat investiční příležitosti střízlivě.