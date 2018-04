Jak nenaletět řemeslníkovi a nezůstat bez peněz i odvedené práce

„Prověřujte, lustrujte, dejte na doporučení přátel a hlavně sepište smlouvu,“ radí Kateřina Procházková, mluvčí portálu Poradna věřitele.cz a dodává, že se na právníky poradny touto dobou obrací řada nešťastných lidí, kteří složili nemalou zálohu a pak už neviděli ani řemeslníka, ani peníze.

Přišel si jen pro peníze

Podobně dopadl i pan Radek z Ústí nad Labem, známý mu doporučil dobrého truhláře, který mu měl zhotovit nábytek na míru. Truhlář přišel, přeměřil pokoj, vyinkasoval zálohu třicet tisíc a už se nikdy víc neobjevil. „Jsem bez peněz, naštvaný na známého, na truhláře a bez nábytku v pracovně,“ stěžuje si pan Radek, a přesto váhá, jestli má smysl se obrátit na soud. Ukázalo se totiž, že proti řemeslníkovi je vedena řada exekucí a trvalé bydliště má na obecním úřadě. „Bojím se, že mě to jen bude stát další peníze a stejně tím ničeho nedosáhnu,“ obává se Radek.

Důvěřuj, ale prověřuj

Jak je vidět z předchozího případu, pouhé doporučení známého nemusí stačit. Abyste co nejvíce minimalizovali riziko, je dobré podniknout i další kroky, které by vám měly spolehlivě napovědět, zda se obracíte na solidního člověka i dobrého řemeslníka.

Začněte tím, že si dotyčného zkontrolujete v živnostenském rejstříku, zjistíte tu například, zda má na práci odpovídající živnostenské oprávnění. U firmy pak nahlédněte do obchodního rejstříku a při této příležitosti se podívejte i do insolvenčního rejstříku tamtéž. Zjistíte tak, zda firma nebo jednotlivec už náhodou nebojují s finančními problémy.

„Než cokoliv podepíšete, důrazně doporučujeme ještě nahlédnout do Centrální evidence exekucí, která vám prozradí, zda jsou na dotyčného vedeny nějaké exekuce a je-li potřeba se mít na pozoru,“ uvádí Kateřina Procházková.

Nezapomeňte na smlouvu

Když máte hotovo a nenarazili jste na problém, podívejte se pro jistotu ještě na reference dotyčné osoby nebo firmy. Může sice být bez finančních problémů, ale výsledky jejich řemeslné práce nejsou ty, které byste potřebovali mít doma. Poptejte se u známých, podívejte se na internet, nebo se zeptejte přímo řemeslníků, ať vám ukážou referenční zakázky. Bude-li čím, určitě se rádi pochlubí.

Dobrá smlouva o dílo by měla být absolutní samozřejmostí. „Nespoléhejte se jen na smlouvy z internetu, neodráží totiž specifika vaší zakázky, a to se vám může zle vymstít. Rozhodně do smlouvy nezapomeňte doplnit sankce za pozdě nebo špatně odvedenou práci, trvejte na odstranění nedostatků, specifikujte možnost odstoupení od smlouvy a upřesněte si platební podmínky,“ připomíná Kateřina Procházková.

Jestliže řemeslník požaduje zálohu, nikdy mu jí nedávejte jen takzvaně na dobré slovo. Řemeslník by vám měl vystavit fakturu, kterou mu proplatíte buď v hotovosti, nebo převodem na účet. Pokud ji budete proplácet v hotovosti, nechte si vystavit doklad, abyste měli případně jak prokázat, že dotyčný peníze opravdu převzal. Schovávejte si i další doklady, které by vám mohly při případném sporu pomoct.

Vše řešte písemně

Jestliže řemeslník neodvede svoji práci a ani nebude chtít vrátit poskytnutou zálohu, vyzvěte ho k tomu doporučeným dopisem. V upomínce mimo jiné uveďte přesnou částku, číslo účtu a termín, do kdy peníze na svém účtu očekáváte.

„Pokud dlužník ve vámi stanoveném přiměřeném termínu nezaplatí, žalujte ho. Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že není na co čekat. Čím dřív budete mít v rukou rozsudek, tím dřív vám peníze vrátí. Pokud ne, převezme si případ exekutor. A u exekucí až na výjimky platí, že se uspokojují v pořadí, ve kterém k exekutorům přicházejí. Být první je tedy výhodné,“ radí Kateřina Procházková.