SIPO: Rozpis není výpis. Víme, jak se doopravdy zbavit poplatku

"Využil jsem vaší rady, abych ušetřil, převedl si rozpis na elektronický, a pošta mi stále účtuje pět korun," napsal do redakce čtenář ze středních Čech a nebyl jediný. I v diskuzi se objevilo několik připomínek. Pátrali jsme přímo na poště a v ceníku a zjistili zajímavou informaci.

"Pokud vám byl Rozpis bezhotovostní platby SIPO zaslán e-mailem, nemohl vám být předepsán poplatek za doručení rozpisu e-mailem ani za zpracování rozpisu. E-mailové zasílání rozpisu bezhotovostní platby SIPO je bezplatné," ubezpečila čtenáře mluvčí pošty Marta Selicharová. V čem je tedy problém?

Zapamatujte si Rozpis je informativní doklad s rozpisem jednotlivých poplatků a celkové částky, kterou bude banka plátci inkasovat z účtu. Výpis slouží plátci jako potvrzení o skutečné úhradě platby SIPO, kde je uvedeno datum úhrady. Můžete si ho nechat zasílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně na adresu, nebo e-mailem. Služba je zpoplatněna.

Popletené pojmy

Když vyplňujete formulář "SIPO - žádost" svádí to na první pohled zaškrtnout políčko ANO u "Zasílání výpisu zaplacených služeb" ve spodním rámečku tiskopisu. To je však úplně jiná služba, než kterou většina lidí chce. To, co byste měli v takovém případně správně zaškrtnout, je políčko ANO u "Zasílání Rozpisu bezhotovostní platby SIPO prostřednictvím sítě internet na e-mail adresu" a pak tam také svou adresu doplnit. (viz obrázek).

Kdo si totiž zaškrtne (nebo nechá zaškrtnout pracovnicí na poště) na formuláři, že si chce nechat posílat Výpis, pětikorunovému poplatku se nevyhne (viz ceník).

Pak do e-mailové schránky dostanete výpis (viz obrázek), který třeba vůbec nepotřebujete.

Čtenář, který psal do redakce, dostával elektronicky "papíry" dva, výpis i rozpis. Měl totiž na formuláři zaškrtnuté obě možnosti, a proto mu bylo divné, že rozpis dostává elektronicky a přitom na něm stále figuruje pětikorunový poplatek (viz obrázek). Služba za samotný rozpis je zdarma a za výpis si pošta účtuje poplatek.

SIPO - Rozpis SIPO - Výpis

Na co byste si ještě měli dát pozor