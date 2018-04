Jak neplatit za volání z pevné linky příliš mnoho

Postup při výměně telefonního operátora by měl být následující: nejdříve je důležité prostudovat několik posledních výpisů telefonních poplatků a zjistit, jaká položka vás obvykle stojí nejvíce: zda jsou to hlavně místní hovory, dálkové, do mobilních sítí nebo do zahraničí. Jestliže jsou to totiž z velké většiny místní hovory, pak nemá volba jiného operátora příliš velký smysl, neboť úspora ani při větším počtu provolaných minut nebude nijak závratná. Cena místních hovorů od Českého Telecomu i od jiných operátorů je totiž velmi podobná, nejvýhodnější nabídky se od nejčastějšího tarifu Home Standard Českého Telecomu liší zpravidla jen v jednotlivých haléřích. Ani při volání do mobilních sítí z pevné linky nelze nijak výrazněji šetřit, ceny jsou u všech poměrně vysoké.

Někteří operátoři nabízejí jako doplňkovou službu volitelný balíček volných minut či zvýhodněných časových nebo územních pásem, do nichž se dá výhodněji telefonovat, například právě do mobilních sítí nebo do zahraničí. Příkladem takové nabídky může být balíček Ahoj XXL společnosti Emea Telecom, díky němuž je možné telefonovat po celé České republice za cenu místního hovoru, zhruba za 1,42 koruny za minutu. Před objednáním této služby je však třeba se důkladným posouzením a propočtem přesvědčit, že službu opravdu využijete. V tomto případě totiž operátor uvádí, že se služba „vyplatí zákazníkům, kteří průměrně provolají meziměstsky více než 1500 korun měsíčně“, což určitě není podstatná část domácností v Česku.

Dvakrát měřte, jednou podepište

Jaké změny prodělaly po zdražení tarify mobilních operátorů? Jaký tarif je vhodný právě pro vás? Čtěte ZDE. Jaký tarif je vhodný právě pro vás? Čtěte

V poslední době v Česku inzerovalo několik společností nabízejících levnější telefonování, mezi nimi například Tele2, Tiscali, Contactel nebo GTS. Počet alternativních operátorů je však daleko vyšší, na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu lze napočítat několik desítek firem poskytujících tyto služby. Ne vždy je však jejich nabídka přehledná a srozumitelná a na některá úskalí služby je třeba se cíleně zeptat.

Při výběru je rovněž třeba pečlivě prostudovat všechny podmínky využívání služby a rozhodně použít kalkulačku, protože i přesto, že služba vypadá výhodně, můžete nakonec ze telefon platit dokonce více než dosud. Někteří operátoři totiž vyžadují například minimální počet provolaných minut či minimální hovorné. „V závislosti na cenovém programu je třeba provolat buď 300, nebo 500 korun měsíčně. Jedná se nejčastěji o programy třídy Business call smart; v prvním případě jde o smlouvu na dva roky, ve druhém případě na dobu neomezenou,“ uvádí například operátor společnosti Aliatel. Tento systém tak zákazníka nutí linku využívat, i když volat bezprostředně nepotřebuje, protože jinak hovory „propadnou“, zatímco poplatek bude nutné uhradit. Proto se hodí spíše pro menší firmy nebo hodně telefonující domácnosti.

Kolik stojí volání s konkurencí Telecomu Společnost Aliatel* Contactel EMEA Telecom eTel GTS Tele2 Tiscali Volný Český Telecom název služby Business Call Smart Contactel Duo Max** AHOJ*** eTel Easy Call RELAX 230**** GTS Volba Doma Tele2 Telefonní služby Tiscali Call Volba 1020 Home Standard číslo předvolby 1012 1055 – 1010 1023 1002 1003 1020 místní volání špička 1,40 1,59 1,38 1,36 1,49 1,59 1,57 1,51 1,62 mimo špičku 0,73 0,79 0,79 0,69 0,89 0,79 0,79 0,79 0,81 dálkové volání špička 2,43 1,59 2,32 2,26 1,99 1,99 2,73 2,32 4,23 mimo špičku 1,59 0,79 1,34 0,99 0,89 0,99 1,15 1,16 1,96 mobilní sítě 5,55 5,61 5,49 5,56 5,72 6,39 5,81 6,27 7,55

Poznámka: *nutno provolat alespoň 500 korun za měsíc, při nevyčerpání limitu platí přesto zákazník paušální účet 500 korun;**aktivační poplatek 298,90 koruny; ***cena za zřízení služby 597,80 koruny; ****poplatek za zřízení pevné volby 427 korun, zákazník musí provolat alespoň 250 korun za měsíc; špička - všední dny 7-19 hodin

Za aktivaci se platí

Dalším problémem může být aktivační poplatek, který například v případě společnosti Emea Telecom činí bezmála 600 korun, u Contactelu zhruba 370 korun, u Tiscali 250 korun. Při podrobnější kalkulaci je také tento údaj třeba rozpočítat do celkových nákladů. Některé společnosti však umožňují za určitých podmínek tento aktivační poplatek vrátit. „Contactel aktivační poplatek 300 korun vrací v případě, že během prvního fakturačního období bylo provoláno 1500 a více korun,“ říká operátor této společnosti. Contactel však poplatek účtuje jen v případě, že si zákazník u společnosti zřídil takzvané CPS. To je ve stručnosti určité zjednodušení, díky němuž se před každým voláním nemusí vytáčet čtyřmístná předvolba operátora, ale hovor se rovnou uskuteční prostřednictvím Contactelu a jeho ceníku, protože je to tak přednastaveno na ústředně. Některé další společnosti, například Emea Telecom, pevné přednastavení operátora vyžadují.

Jak funguje daň z přidané hodnoty? Více ZDE .

Jestliže by zákazník použil druhý možný způsob, tedy vytáčení pomocí předvolby před volaným číslem, poplatek neplatí, tak jako například při využívání služeb společnosti Tele2. Třetím způsobem, jak volat přes jiného operátora, je zakoupení telefonního přístroje, který volajícímu usnadňuje práci a předvolbu vytáčí za něj. Za tento komfort je však třeba počítat s výdaji za přístroj navíc.