Jak neplatit zbytečně za kartu

Používání platební karty, jakož i záležitosti s ním související, jsou zpravidla upraveny v rámci obchodních podmínek či ve smlouvě o vydání karty. Proto je jim dobré věnovat pozornost. Podmínky se mohou lišit pro různé druhy karet.

Pokud jde o obnovu platební karty, je držiteli obvykle po skončení platnosti stávající karty vydavatelem automaticky vyrobena a doručena (nebo připravena k vyzvednutí) nová karta stejného typu. U některých bank jde o volbu klienta (vybral si tuto možnost v žádosti o platební kartu), u jiných neexistuje jiná alternativa.

Obnovené karty obdržíte v doporučené zásilce, nebo si je vyzvednete na pobočce (o možnosti vyzvednutí jste většinou informováni dopisem). Rozdíly mohou být mezi distribucí debetních a kreditních, případně elektronických a embosovaných karet. Číslo obnovené platební karty přitom zůstává totožné, stejně jako PIN.

Až potud je vše jednoduché. Pokud si však držitel karty s automatickou obnovou přeje před ukončením platnosti provést jakékoliv změny (zrušení automatické obnovy), je nutné je vydavatelské bance sdělit v předstihu, nejčastěji alespoň jeden měsíc před datem ukončení platnosti karty (viz tabulka). O zrušení automatické obnovy je nutno banku v drtivé většině případů nutné informovat písemně; pouze v některých případech postačí telefonické nahlášení či provedení úkonu přes internet. Pokud máte zájem o jinou kartu, je následně nutné o ni požádat.

Doba platnosti je vyznačena na přední straně platební karty – obvykle jsou to dva nebo tři roky. Karta platí od prvního dne měsíce vyznačeného na kartě jako začátek platnosti do posledního dne měsíce označujícícho konec platnosti karty (oboje samozřejmě v uvedených letech). Banka nemá povinnost klienta o automatickém vydání nové karty předem informovat. Většina z nich tak také nečiní. Pokud tedy chcete současnou kartu po ukončení platnosti odmítnout či „upgradovat“, musíte dávat pozor sami. Výjimkou je eBanka – jeden až dva měsíce před vypršením platnosti karty dostane klient upozornění do své e-mailové schránky a na vnitřní účet; a dále GE Capital Bank - měsíc před měsícem, kdy vám platnost karty vypší, dostanete ve svém měsíčním výpisu upozornění na tento fakt.. Česká spořitelna zobrazuje informaci určitou dobu před vypršením platnosti na obrazovce bankomatu při výběru, ovšem v době, kdy se již generuje nová karta.

Co se stane, pokud termín pro zrušení automatické obnovy zmeškáte? V podmínkách bank pro používání platebních karet zpravidla výslovně stojí, že v tomto případě je banka oprávněna účtovat roční poplatek, ať klient kartu převezme, či nikoliv. Doba, po kterou banka nevyzvednutou kartu uschová, je různá. Pohybuje se zpravidla v rozmezí několika týdnů, ale může jít i o rok. Případnou likvidaci karty bývá banka rovněž v souladu s obchodními podmínkami oprávněna účtovat na vrub účtu klienta.

Banka Nejpozdější termín pro zrušení aut. obnovy karty (před vypršením platnosti karty stávající) Česká spořitelna 2 měsíce Citibank 1 měsíc (u kreditních karet 3 měsíce) ČSOB 5 týdnů eBanka 1 měsíc GE Capital Bank* 1 měsíc HVB Bank 1 měsíc Komerční banka 1 měsíc Poštovní spořitelna 6 týdnů Raiffeisenbank* 6 týdnů Volksbank 1 měsíc Živnostenská banka 1 měsíc

Pozn.: * poplatek za kartu je účtován měsíčně

Zdroj: banky

Jak je to s volitelnými službami ke kartě (většinou s cestovním či jiným pojištěním)? Prakticky platí totéž, co pro automatickou obnovu karty. „Není-li stanoveno jinak, pojištění automaticky pokračuje i při obnově platební karty.“ Jak tomu zabránit? Termíny pro zrušení této služby opět vyplývají z obchodních podmínek banky. Obecně lze říct, že doplňkovou službu je nutné zrušit rovněž v předstihu, a to k termínu obnovy platební karty nebo k termínu automatické obnovy služby (obvykle ve stejné lhůtě před vypršením platnosti jako při zrušení automatické obnovy karty), případně v určitém období před datem zaúčtování poplatku za její užívání.

Z výše uvedeného vyplývá, že pozorně přečíst smlouvu spolu s obchodními podmínkami se opravdu vyplatí. Stejně tak je vhodné sledovat dobu platnosti karty včetně přidružených služeb. Jen tak vás zpráva o obnově vaší platební karty (nebo služby s ní spojené) nezaskočí.

V současné době se může stát, že vám přijde dopis vyzývající k výměně platební karty, přestože její platnost ještě neskončila, a to pokud jste klienty ČSOB. Tato banka totiž v rámci migrace na čipové (resp. hybridní) karty zahájila od června letošního roku proces zrychlené obměny stávajících karet Visa Electron. Kromě karet platných do srpna 2003 budou během srpna vyměněny i karty s platností do srpna 2004 a 2005. Takto bude výměna pokračovat měsíc po měsíci. Druhá banka vydávající v současnosti čipové karty, Komerční banka, ke zrychlené obměně nepřistoupila.

