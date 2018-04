Jak nepřijít na internetu o peníze: dodržujte bezpečnostní desatero

To, že internet rozhodně nepatří k bezpečnému prostředí, dokazují stále častější informace o tom, jak se někdo pod různými záminkami snaží z lidí vylákat důvěrné informace, zejména data o platebních kartách (PIN, číslo karty apod.) či přístupové kódy k internetovému bankovnictví. Zatím téměř vždy se našlo několik důvěřivců, kteří "naletěli" a vše potřebné ke zneužití svých účtů podvodníkům poskytli.

Možná tedy nastal ten správný okamžik zamyslet se už konečně nad tím, zda chráníte své peníze dostatečně. Případně co můžete sami udělat pro to, aby něco podobného příště nepotkalo právě vás.

Dodržujte desatero bezpečného používání internetu a internetového bankovnictví

Většina tuzemských bank na svých stránkách uvádí jakési bezpečnostní desatero správného používání internetového bankovnictví, na jehož znění se v zásadě shodují:

Chraňte své bezpečnostní a osobní údaje (hesla, kódy PIN, přístupové kódy, apod.), nikomu je nesdělujte, hesla pravidelně měňte. Používejte bezpečný počítač (raději se vyhýbejte internetovým kavárnám či klubům). Chraňte svůj počítač (včetně operačního systému a internetového prohlížeče), používejte antivirové a anti-spyware programy. Chraňte připojení přes internet prostřednictvím firewallu. Nestahujte z internetu neznámé soubory, příp. programy z neznámých zdrojů. Podpisový certifikát neukládejte na pevný disk ani na internet. Pozor na nedůvěryhodné e-maily (zprávy od neznámých odesílatelů, případně zprávy s podezřelým názvem či obsahem, neotvírejte a bez otevření mažte). Ověřte si certifikát stránky, na které se k účtu přihlašujete. Při ukončení práce s internetovým bankovnictvím se vždy odhlaste a zavřete okno prohlížeče. Získáte-li jakékoliv podezření na možnost zneužití svých přístupových údajů do internetbankingu, službu zablokujte.



Kde provést blokaci internetového bankovnictví Banka Kontakt Bawag Bank pobočka osobně,

faxová žádost Citibank 233 062 222 Česká spořitelna 800 207 207

844 111 144 ČSOB 800 300 300 eBanka 800 124 200 GE Money Bank 224 443 636 Komerční banka 800 152 152 mBank 844 777 000 Poštovní spořitelna 844 152 051

844 116 677 Raiffeisenbank 800 900 900 UniCredit Bank 800 122 221 Volksbank 800 133 444

Zdroj: banky



Investujte do vyššího zabezpečení internetbankingu

Pokud internetovému bankovnictví se základními prvky zabezpečení nedůvěřujete (obvykle vstupní kód a heslo), požádejte ve své bance o některý z nadstavbových (často nepovinných) prvků vyššího zabezpečení.

Tuzemské banky nabízejí tři druhy prvků vyšší ochrany internetbankingu (dále jen IB), a to SMS, kalkulátor a osobní certifikát. Případně se můžete setkat s jejich kombinací, ať už na povinné či dobrovolné bázi. Podívejme se nyní, co která banka nabízí a na kolik vás tato ochrana vyjde.

Bawag Bank

Banka na počátku letošního roku zásadně změnila bezpečnostní prvky svého IB. Od 8. ledna všichni její klienti = uživatelé IB, musí zadávat při vstupu do aplikace a pro každou transakci unikátní kód vygenerovaný pomocí jejich čipové karty a čtečky. Karta to může být buď "klasická" platební, nebo tzv. autorizační. Čtečka na čipové karty funguje bez nutnosti fyzického napojení na počítač a stejně jako autorizační kartu ji získáte zdarma.



Citibank

Každý klient Citibank, který chce využívat IB banky, musí mít tzv. bezpečnostní klíč (kalkulačku) pro generování jednorázových hesel. Ten je třeba využívat jak pro vstup do aplikace, tak pro každou transakci. Vydání bezpečnostního klíče je bankou v současnosti zpoplatněno jednorázovou částkou 450 korun.

Česká spořitelna

Klienti České spořitelny mají na výběr ze dvou variant vyššího zabezpečení. Buď se spolehnou na autorizační SMS, nebo si pořídí čipovou kartu s osobním certifikátem. Aktivní transakce klient povinně potvrzuje buď autorizačním SMS kódem, nebo zadáním kódu generovaným čipovou kartou s elektronickým podpisem. Využívání osobního certifikátu a tzv. grafické klávesnice (slouží pro zadání hesla při vstupu do aplikace) je dobrovolné.

Autorizační SMS a grafická klávesnice jsou poskytovány zdarma, za čipovou kartu, čtečku a certifikát zaplatíte celkem 990 korun (320 korun stojí čipová karta platná 4 roky, certifikát – 320 korun je nutné ročně obnovovat a na 350 korun přijde čtečka čipových karet).

ČSOB a Poštovní spořitelna

Podobně i ČSOB s Poštovní spořitelnou vsadily na SMS kódy a osobní certifikát uložený na čipové kartě. Jen na přání klienta záleží, zda bude využívat pro přihlašování do aplikace pouze základní identifikátory (identifikační číslo a PIN), nebo bude muset navíc přidat SMS kód, či zda se bude přihlašovat prostřednictvím certifikátu. Totéž však neplatí u aktivních transakcí, kdy je SMS kódu, případně certifikátu zapotřebí vždy.

SMS kódy ocenila ČSOB 1 korunou, čipová karta, čtečka a certifikát přijdou přinejmenším na 700 korun (tj. USB čtečka 500 korun, čipová karta pro IB 100 korun a certifikát s roční obnovou pořídíte za 100 korun).

V Poštovní spořitelně při pořízení čipové karty a certifikátu pak zaplatíte 1 400 korun, tj. 500 korun za čtečku a 900 korun vydáte za čipovou kartu a certifikát.



eBanka a Raiffeisenbank

Také u eBanky a Raiffeisenbank přihlášení do aplikace a veškeré aktivní transakce musí být potvrzovány některým z dalších prvků zabezpečení. V nabídce obou bank najdete jak šifrované SMS kódy (tzv. mobilní klíč), autentizační kalkulátor, tak osobní certifikát.

Vydání certifikátu je v Raiffeisenbank zdarma, v bance u eKonta přijde na 200 korun. Za bezpečnostní kalkulačku platíte 89 korun měsíčně.

Komerční banka

Komerční banka nabízí svým klientům, stejně jako jiné banky, osobní certifikát s možností uložit si jej na čipovou kartu (případně do souboru). Jestliže klient k autorizaci použije certifikát uložený v souboru, je pak nutná ještě dodatečná autorizace aktivních transakcí prostřednictvím tzv. autorizačního SMS kódu. Jestliže osobní certifikát využívat nechcete, nevyhnete se autorizaci pomocí SMS.

Za vydaný certifikát v souboru nezaplatíte v Komerční bance nic, vydání čipové karty přijde na 390 korun, čtečku pak pořídíte za 250 korun + DPH.

mBank

Přístup k IB mBank zajišťuje jméno uživatele (tj. náhodný číselný kód) a přístupové heslo, které si klient volí sám. Každá aktivní transakce je uskutečněna až po potvrzení SMS heslem zasílaným na zaregistrované mobilní číslo daného klienta. Služba zpoplatněna není.

UniCredit Bank

IB UniCredit Bank nemůžete využívat, pokud nevlastníte tzv. bezpečnostní klíč (token). Ten generuje pro každou operaci jedinečný bezpečnostní kód s platností v řádu sekund. Od dubna však nabídla banka svým klientům navíc službu vygenerování sady SMS pro mobilní bezpečnostní klíč. Za ten zaplatíte 90 korun (tj. sada 100 SMS), cena bezpečnostního klíče je nákladem jednorázovým a činí 490 korun.

Volksbank

Chcete-li v IB Volksbank provádět aktivní transakce (např. převody peněz), nevyhnete se povinnému potvrzování těchto operací tzv. digitálním certifikátem. Pro pasivní transakce jej nepotřebujete, vystačíte pouze s přístupovým jménem a heslem.

Certifikát samotný zpoplatňován není, pravděpodobně je jeho cena zohledněna již v měsíčním poplatku za užívání IB ve výši 30 korun.