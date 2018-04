Jak nepřijít o naspořené peníze v penzijním fondu

Potřebuji změnit smlouvu

Když jsem si sjednával penzijní připojištění, uvedl jsem, že v případě mé smrti dostane peníze manželka. Od té doby jsem se stačil rozvést a pořídit si novou rodinu a samozřejmě bych chtěl, aby peníze dostala má nová žena. Dá se to změnit? A kolik taková změna stojí?

Změna je možná a je zdarma. Stačí navštívit jakékoliv obchodní místo fondu a vyplnit jednoduchý formulář.

Dá se výsluhová penze sjednat dodatečně? A odkdy se v takovém případě počítá termín k výplatě? Od počátku smlouvy, nebo od data sjednání penze?

Výsluhovou penzi lze sjednat dodatečně. Termín k výplatě (pojištěná doba) však začíná běžet až od měsíce sjednání a trvá 180 měsíců. K výplatě je potom určena maximálně polovina naspořené částky.

Chci změnit penzijní fond. Prý se ale při přestupu platí nějaké poplatky.

Pokud u předchozího penzijního fondu spoříte alespoň pět let, je to bez poplatku. V opačném případě počítejte s tím, že budete muset zaplatit až 800 korun.

Nemám na platby peníze

Platím si penzijní připojištění 500 korun měsíčně. V posledním půlroce jsem měl finanční problémy a do fondu jsem nic neposílal. Když teď pošlu celkovou dlužnou částku najednou, připíší mi státní příspěvky zpětně?Státní příspěvky zpětně žádat nelze. Pokud jste však předem požádal o odklad placení, máte nárok na zpětné započtení pojištěné doby. To znamená, že nemusíte spořit déle o dobu, po kterou jste příspěvky neplatil.

Uzavřel jsem před půlrokem penzijní připojištění, protože zaměstnavatel nám nabídl, že bude měsíčně přispívat 500 korun. Sám jsem se zavázal, že si budu platit stejnou částku. Jenže pak se změnilo vedení firmy a příspěvek zrušilo. Za těchto podmínek nemám o připojištění zájem. Jak mám postupovat? Nepřijdu o nějaké peníze?

Je důležité, jak dlouho jste vy nebo zaměstnavatel příspěvky hradili. Během prvních dvanácti měsíců spoření totiž není možné získat peníze zpět výpovědí smlouvy se žádostí o výplatu odbytného.

Teprve po dvanácti měsících spoření můžete o odbytné požádat. Vyplaceny jsou potom vaše vlastní příspěvky, zdaněné příspěvky od zaměstnavatele a výnosy. Na státní příspěvky v případě odbytného nárok nemáte.

Končím s penzijním připojištěním

Je třeba peníze, které naspořím v penzijním fondu, užívat nějak účelově? Jako třeba u stavebního spoření?

Ne, peníze můžete použít, na co chcete.

Penzijní připojištění jsem si uzavřel, když mi bylo 54 let. Nyní po pěti letech bych ho chtěl vypovědět. Musím čekat do 60. narozenin? Slyšel jsem, že bych je mohl vybrat už v lednu v roce, kdy mi bude 60. Mám totiž narozeniny až v prosinci, tak by to pro mě znamenalo skoro rok čekání navíc.

V takovém případě musíte počkat až do šedesátých narozenin.

Jak si mohu vybrat peníze z penzijního připojištění, když už mi bylo 60 let a spořím si víc než 10 let? A jak dlouho na ně budu čekat, je tam výpovědní lhůta?

Můžete požádat o výplatu jednorázového vyrovnání nebo pravidelné penze (záleží na penzijním plánu k vaší smlouvě). Výpovědní doba na ukončení smlouvy není. V případě jednorázového vyrovnání ale platí lhůta na výplatu naspořených prostředků, která je u penzijních fondů různá, podle dosud platného zákona začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší než dva kalendářní měsíce.