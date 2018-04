Jak nepřijít o výplatu úrazové pojistky

Při uplatnění nároku na pojistné plnění z trvalé invalidity u úrazového pojištění platí podle platných předpisů pravidlo, že nárok je možné uplatňovat do tří let po uplynutí jednoho roku od pojistné události.

Znamená to tedy, že pojišťovna bude vždy přezkoumávat oprávněnost nároku, pokud se k němu přihlásíte ve lhůtě čtyř let od okamžiku, kdy k pojistné události došlo. Pokud však dojde k nahlášení události až po uplynutí čtyř let, nastává promlčení pojistné události a klientovi nelze vyhovět při uplatnění nároku.

Pojišťovna doporučuje hlásit úraz co nejdříve. Po nahlášení sama komunikuje s ošetřujícími lékaři o aktuální formě léčení a připravuje poskytnutí pojistného plnění.

Velké změny v odškodňování pracovních úrazů.

Základním smyslem pojištění je rychlá pomoc v nouzi - ve formě pojistného plnění za dobu nezbytného léčení i za odškodnění trvalých následků úrazu, kdy pojistné plnění může být výrazným finančním příspěvkem pro nákup zdravotních pomůcek.

Je však nutné zmínit, že právě riziko trvalých následků je možné obvykle objektivně posoudit až s určitým časovým odstupem, nejlépe po uplynutí doby jednoho roku, respektive dvou let. V té době je již zřejmé, jaký vliv zanechal úraz a jaké bude pojistné plnění pojišťovny. Tato lhůta bude zachována i podle nové právní úpravy zákona o pojistné smlouvě platné od 1. 1. 2005.

