Jak nepřijít v práci o nervy: šéfe, zamysli se dřív, než bude pozdě

Řada manažerů má dnes problémy se stresem a s nervy a teprve když už neví kudy kam a jejich problémy z práce se promítají do jejich soukromého života a jejich zdraví, teprve pak dojdou k názoru, že není jiného východiska než vyhledat odbornou pomoc psychologa. K tomu však vůbec nemusí dojít, pokud vědí, jak bojovat proti věcem, které je o nervy připravují. Pojďme si ukázat, jak nejlépe eliminovat negativní faktory, které nás mohou den co den deptat a pomalu nám ubírat na duševním a v konečném důsledku i tělesném zdraví.

Zbavte se neschopných hráčů

Možná i z vlastní zkušenosti víte, jak dokáže podkopat výsledky týmu jediný člověk, který je lajdácký, neschopný, který neumí fungovat jako týmový hráč, ovšem o kterého se z principu fungování týmu opírá práce jiných lidí. Pokud najdete ve svém týmu takového člověka (a třeba pouze cítíte, že v jeho fungování není všechno v pořádku), zaměřte se na něj. Sledujte intenzivně plnění jeho úkolů, ptejte se na něj jeho kolegů, ať vám povědí, jak se s ním pracuje, jaký je na něj spoleh.

Samozřejmě, že daný zaměstnanec může mít nějaký vlastní problém, proč nefunguje na 100 % (má problémy s jiným kolegou, chybí mu podpora ze strany vedení, je nedostatečně motivovaný, má špatně nastavené cíle), proto i s ním proberte stav věci. Ale když se ani po těchto krocích nedoberete k nápravě kvality jeho role v týmu, nebojte se přikročit k jeho odstranění z týmu a hledat za něj schopnější náhradu. Vaše firma přeci není žádná charita a nikdo není nenahraditelný. Problémové kolečko ve firemním strojku vám může přidělat pěknou řádku vrásek nejen při jeho vedení, ale také při sdělování výsledků vašeho týmu vyššímu vedení ve vaší firmě. A to přeci nemáte zapotřebí.

Jasně určete role, úkoly a cíle

Už jsme narazili na správné nastavení informací směrem k vašim podřízeným. Jejich špatná nebo zcela chybějící definice může jednoduše způsobit, že vaše ovečky nebudou vědět, co dělají, proč to dělají a kdo co má v rámci společného projektu na starosti. Pak vzniká chaos, lidé pracují pomalu, pořád dokola se ptají na detaily a tím vás připravují o drahocenný čas. Ne každý je ovšem natolik aktivní, aby sám zjišťoval, co má dělat, a tak se vyskytnou i tací, kteří samozřejmě raději nebudou dělat nic. Ruku v ruce s tím vám budou dávat najevo, že nemáte celou akci pevně v rukou, což rovněž není příjemné.

Z toho plyne, že byste měli nejdřív vy sami vědět, kam se daný projekt, na kterém bude tým vašich lidí pracovat, vyvíjet a jak, jaké jsou dílčí cíle a také cíl finální. Mimo to byste si ovšem měli stanovit, kdo bude mít které úkoly v rámci projektu na starosti. Jsou lidé, kteří mají více kvalit a zkušeností pro analýzy, jiní zas na komunikaci s jinými týmy (komunikační schopnosti, charisma, autoritu atd.) a tak bychom mohli pokračovat dále a dále. Dobře se tedy zamyslete nad konkrétními lidmi pro konkrétní role, dejte si s tím práci. Efektivní dosažení výsledků za to přeci stojí.

Naučte se říkat NE

Jeden z problémů některých manažerů je ten, že nedokáží člověka odmítnout. A tak jsou mezi svými podřízenými známí tím, že jim povolí jakékoli volno, byť způsobí zpomalení projektu, usnadňují jim plnění úkolů tím, že jich část přesunou po prosbě podřízeného na jiné lidi, povolí jim posunutí termínu splnění úkolu i po chabé výmluvě. Takhle to nejde. Ačkoli nechcete být třeba příliš tvrdým šéfem, naučte se říkat ne, jinak se vaši lidé naučí s vámi zametat. Nejen, že máte v takovém případě po autoritě, ale výsledky týmu půjdou samozřejmě dolů.

Najděte si ventil

Práce je prima, pokud je zajímavá, v kolektivu schopných a fajn lidí, navíc pokud za ni dostáváte opravdu dobrý plat, ale rozhodně není ve vašem životě všechno. Občas musíte vypnout, ulevit soustředění na plnění úkolů. Ale také ulevit nervům, které dostávají na mnoha pozicích v mnoha firmách zabrat. Najděte si nejlépe nějaký sport nebo hobby, v jehož případě cítíte, že na práci nemusíte myslet, že se cítíte volní.

Co se týče sportů, je ideální dynamický sport, u kterého se vybijete, jako kickbox, spinning, ale také obyčejný běh nebo třeba squash. Najděte si něco dostupného, třeba fitcentrum v blízkosti vašeho pracoviště, na které si můžete odběhnout třeba místo oběda nebo hned po práci cestou domů. Je důležité, abyste dali takovému ventilu pravidelný ráz. Pokud si zajdete zacvičit či zaběhat jednou za 14 dnů, bude efekt minimální.