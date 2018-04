Jak nepsat životopis

Uchazeči o práci nemají moc možností, jak zjistit, co v jejich životopise může udělat dobrý dojem nebo naopak odradit. Obecná pravidla hovoří o stručnosti, přehlednosti a výstižném vyjádření. K životopisu by měl uchazeč o práci připojit motivační dopis, zdůvodnění, proč má zájem právě o toto místo. Aby se pisatelé životopisu mohli lépe zorientovat, americký portál ResumeDoctor.com vyzpovídal 2500 náborových pracovníků a připravil na základě jejich odpovědí seznam nejčastějších stížností na nedostatky v curriculu vitae (CV).



Co personalistům vadilo nejvíce:



* Pravopisné a gramatické chyby: "Většina počítačových programů umožňuje kontrolu pravopisu, takže pro životopis s chybami neexistuje žádná omluva," říká jeden z nich.



* Romány: "Tímhle nás opravdu otravují," pomyslí si personalista, kterému je osud sestřenice uchazeče o práci opravdu lhostejný. Vadí i příliš popisné životopisy, ve kterých uchazeči vyjmenovávají své povinnosti spíše než pracovní úspěchy. Personalisté požadují jasné a měřitelné vyjádření pracovních výsledků.



* Chybějící údaje: "Snaží se tím snad skrýt mezery mezi zaměstnáními?" ptá se jeden z respondentů. V životopise by měla být chronologicky vyjmenována všechna minulá zaměstnání, jakož i úplné dosažené vzdělání.

Nejdříve si napište osnovu životopisu nanečisto, abyste si ujasnili pořadí údajů podle jejich důležitosti.

* Neúplné nebo chybějící informace o tom, kde lze uchazeče kontaktovat. Průvodní dopis a životopis se ne vždy dostávají personalistům do rukou společně, proto se doporučuje uvádět kontaktní údaje v obou dokumentech a nezapomenout na reference. "Reference dodám na požádání ­ to je už překonaná formulka," říká jeden z účastníků ankety.



* Odbytá nebo naopak překomplikovaná úprava dokumentu. Primitivní úprava vadí stejně jako příliš složité tabulky a záhlaví: personalisté zakládají životopisy do databází, které často neakceptují příliš složitě formátované texty. Velikost písma by neměla být menší než 10 (Ariel) nebo 12 (Times New Roman). Neposílejte formát pdf, zip ani životopisy v html. A nevkládejte CV přímo do těla mailu ­ příloha je vhodnější. Životopisy takzvané funkční, to jest koncipované jako shrnutí pracovních zkušeností, jsou méně oblíbené než klasický chronologický výčet ­ držte se tedy tradičního pojetí.



* Příliš dlouhé dokumenty. Nemusíte nutně vystačit jen s jednou stránkou, ale neměli byste překročit strany dvě. "Nebaví mě číst do detailu o všech báječných věcech, které uchazeč v životě uskutečnil," poznamenal jeden z personalistů.



* Nedostatek odpovídajících pracovních zkušeností. Personalisté si stěžují na "kandidáty, kteří žádají o práci, jež neodpovídá jejich dosavadním zkušenostem, aniž by vysvětlili proč."

Víte, jaká úskalí přináší hledání práce se speciální agenturou? Přečtěte si TENTO ČLÁNEK.

* Nadbytečné osobní údaje. "Nepotřebuji opravdu vědět, že je někdo vysoký tolik a tolik centimetrů a že má rád volejbal," říká jeden dotazovaný.



* Chybějící charakteristika minulého zaměstnavatele. "Stručná specifikace firmy v jedné větě mi ujasní, odkud uchazeč přichází," vysvětluje další respondent.



* Nepravdivé nebo zavádějící informace. Dokonce i pouhé přehánění či nadsazování je nebezpečné. Banality. "Kdo by nechtěl pracovat na pozici, která by jej stimulovala a kde by mohl uplatnit své schopnosti, že?" ironizuje jeden z účastníků ankety.



* Nedostatečně zdůrazněné hlavní kvality uchazeče. Umístěte to, čím se odlišujete, co je na vašem CV atraktivní, dostatečně do popředí.



* Výstřední grafika. Budou vás považovat za amatéra nebo excentrika. Jeden personalista k tomu poznamenává: "Životopisy s obrázky vyhazuji rovnou do koše."



Zdroj: www.lmc.cz