Jak nežádat o práci: historky z personálního podsvětí

Pravdivá a relevantní data jsou základ

Paní Jaroslava si (dle svého názoru) připravila k pracovnímu pohovoru krásný životopis. Byl dlouhý, plný ohromujících dat typu: kde absolvovala základní školu, povolání rodičů i výčet všech brigád. Zaměstnavatel sice v inzerátu požadoval plynulou znalost angličtiny, kterou paní Jaroslava příliš nevládla, ale uvedla, že její úroveň je pokročilá. Vždyť to stejně prověřovat nebudou… K její smůle byl konzultant personální agentury cizinec, který česky vůbec nehovořil. Rovnou se anglicky dotázal: "How are you?" (jak se máte). Následná odpověď "No, thank you" (ne, děkuji) ho ovšem o znalostech anglického jazyka uchazečky nijak nepřesvědčila.





. Náš tip, jak uspět Uchazeči o práci ve svém životopise často uvádějí nepodstatné informace, které tam rozhodně nepatří. Myslíte si, že fakty, jako jsou informace, že jste absolvoval základní školu v Pelhřimově nebo že váš otec je lékař, zaujmete? Pokud si nevíte rady se sestavením životopisu a jeho strukturou, využijte evropský formát EUROPASS (je ke stažení na www.europass.cz), rozhodně neposílejte CV ve formě románu. Podle personálních odborníků by celková délka měla být maximálně 2 stránky. Vzorový životopis najdete i na serveru jobdnes.cz.

Fotka: ano, či ne?

Pan Petr se hlásil na pozici obchodního zástupce, v inzerátu se uvádělo, že úspěšný kandidát má mít profesionální vystupování a příjemný vzhled. Petr nelenil a ze své e-mailové schránky rambo@seznam.cz zaslat svůj životopis společně se svojí obří fotografií z dovolené, kde pózoval v kraťasech odhalujících jeho tetování. K pohovoru nebyl pozván a nechápal proč vlastně.

. Náš tip, jak uspět Už při posílání životopisu si dejte pozor na formální prezentaci. Možná jste příznivcem akčních filmů, ale vězte, že zpráva zaslaná z e-mailové adresy brutalninikita@seznam.cz náborového pracovníka nijak neokouzlí. K odpovědi na konkrétní pozici přiložte také průvodní dopis, kde je vhodné uvést vaši motivaci, a proč odpovídáte právě na tento inzerát. Uchazeči o práci často řeší, zda mají také zaslat svoji fotografii. Zaměstnavatelé ji většinou nevyžadují, proto se raději včas informujte, zda je zapotřebí. Pokud ji firma vyžaduje, vložte fotografii rovnou do těla životopisu (rada pro mladé dívky – pokud se hlásíte na pozici asistentky právní kanceláře, odpusťte si snímek s tílkem odhalujícím váš piercing).

Obejděte se bez kritiky

Paní Jana byla pozvána na pohovor do velké mezinárodní společnosti. Protože dříve pracovala u konkurence, rozhodla se na ní při interview nenechat nit suchou. Zkritizovala všechno – plat, pracovní podmínky, a to chování nadřízených… no hrůza, to byste nevěřili! Překvapilo ji, že to personalistu příliš nezajímalo, ale naopak chtěl vědět, proč chce pracovat právě pro jeho firmu. Jana nevěděla…



Dostali jste pozvání k pohovoru? Gratulujeme, ale ještě jste nezvítězili. Přijímací pracovník si na osobní pohovor určitě nepozval jen vás, proto je tato část velmi důležitá. Čemu se vyhnout při osobním pohovoru? Kritizování předchozích zaměstnavatelů většinu budoucích zaměstnavatelů příliš nenadchne. Personalista si totiž logicky musí říci: "Jak mohl dotyčný pracovat v uvedené firmě, když podmínky v zaměstnání byly tak špatné?" Navíc dáváte signál, že pokud vás přijmou a vám se v dotyčné společnosti nebude líbit, pravděpodobně budete hovořit v podobném duchu i o nich.

Křištálová lupa Neomluvitelná je i neznalost základních informací o firmě, kam se hlásíte. Projděte si minimálně weby společnosti, denní tisk, zeptejte se kamarádů, kteří ve společnosti již třeba pracují. Zaměstnavatelé jsou často nepříjemně překvapeni, že uchazeči o práci neumí odpovědět na otázku "Jaká je vaše motivace pracovat pro naši společnost?" Vy přeci víte, proč chcete ve společnosti XY pracovat! Dobrá odpověď například absolventa je skutečnost, že vypracoval ve společnosti diplomovou práci nebo na zkrácený úvazek v podobném typu firmy pracoval.



Pozor na klišé

Pan Jiří se hlásil na post vedoucího pracovníka. Při pohovoru živě vykládal, jaké má manažerské schopnosti, že je týmový hráč a že má vyjednávací vlastnosti. Při konkrétnějších otázkách si nebyl již tak jist – no ano, mám manažerské schopnosti, protože jsem řídil svoji sekretářku, a týmový hráč jsem, protože jsem v kolektivu oblíbený. Po několika týdnech byl překvapen, že nebyl pozván do druhého kola pohovorů.

. Náš tip, jak uspět Personalistu nezaujmou všeobecné věty typu: Jsem řídící typ s velkými ambicemi. Při výčtu svých silných stránek buďte konkrétní, například v minulém zaměstnání jsem vedl tým o počtu 20 lidí, kteří měli za úkol řešit reklamace u 5 klíčových zákazníků firmy, v roce 2007 jsem zorganizoval 15 seminářů, měl jsem na starosti rozpočet ve výši XY korun podobně.

. Náš tip, jak uspět Ptejte se, ptejte se, ptejte se! Pokud uchazeč nepoloží na konci výběrového pohovoru vlastní otázky, firma může mít pocit, že nemáte o pracovní místo přílišný zájem. Dávejte však otázky, jejichž tématem je firma, náplň práce, pracovní prostředí, naopak nepitvejte výši každého benefitu!

Slečna Olga prošla úspěšně prvním kolem pohovoru, hlásila se na pozici účetní v auditorské firmě, kde jí nabízeli o 5 000 korun více než její předcházející zaměstnavatel. Olga s platem byla spokojena, ale přeci jen se jí něco nezdálo… Víte, já jsem v minulém zaměstnání měla stravenky na oběd ve výši 90 korun a u vás jsou jenom za 80 korun – nešlo by s tím něco udělat? Olga nakonec místo nezískala.