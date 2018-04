Jak obchodovat s českými akciemi?

Víte, jak můžete obchodovat s českými akciemi? Máte představu o tom, za jak dlouhou dobu po koupi se vám objeví na účtu? A kdo všechno může s akciemi obchodovat? Na tyto a další otázky přináší odpověď tento komentář.

Kdo a kde?

Pokud je vám alespoň 18 let, můžete vstoupit na kapitálový trh a obchodovat s cennými papíry dvěma základními způsoby:

a) prostřednictvím organizovaného trhu s cennými papíry, jež představují Burza cenných papírů Praha (BCPP) a RM-Systém (RM-S)

b) převody cenných papírů - ve Středisku cenných papírů (SCP)

S kým?

Pokud chcete obchodovat na burze, musíte svůj obchod uskutečnit prostřednictvím člena burzy (Seznam viz zde). Existují samozřejmě i obchodníci s cennými papíry (CP), kteří nejsou členy burzy. Tito obchodníci musí mít pro tuto činnost licenci ministerstva financí, k jejímuž získání je nutné mít makléře a splňovat další zákonné povinnosti. Přesto jsou však nuceni postoupit vaše pokyny některému z 44 členu burzy.

RM-S se nachází ve většině případů na místech bývalých registračních míst pro kupónovou privatizaci, jeho přístupnost je tedy velmi snadná. Při obchodování v rámci RM-S nepotřebujete žádného prostředníka, stačí vám zajít na podatelnu a podat příkaz. Nová služba RM-S vám dokonce umožní obchodovat online přes Internet z tepla vašeho domova.

Za kolik?

Poplatky, které v souvislosti s obchodováním cenných papírů platíte jsou v zásadě čtyři. První poplatek zaplatíte za podání pokynu bez ohledu na to, zdali se obchod nakonec uskutečnil nebo ne. Výše tohoto poplatku se různí a dosahuje v průměru výše od 0 do 100 Kč, a to v závislosti, jakým způsobem byl pokyn uskutečněn. Obecně platí, že elektronicky zadávané pokyny jsou mnohem levnější, než když pokyn podáte přímo na přepážce u obchodníka či přímo na podatelně RM-S.

Další dva poplatky se již odvíjejí v závislosti na objemu uskutečněných obchodů. Burza si účtuje 0,08% z každého uskutečněného obchodu (kompletní ceník naleznete ZDE), zatímco u RM-S jsou poplatky stanoveny degresivním způsobem (tj., čím vyšší objem, tím nižší poplatky). Pokud objem nepřekročí 10 000 Kč, zaplatíte 1,7% (minimálně 50 Kč), a obchody do 100 000 Kč jsou zpoplatněny sazbou 173 Kč+1,2% nad 10 000 Kč (kompletní ceník naleznete ZDE).

Poplatky si účtují pochopitelně i samotní obchodníci s CP. Pokud objem vašeho obchodu nepřekročí 100 000 Kč, zaplatíte za zprostředkování obchodu od 0,4% do 1%. I v tomto případě poplatky spolu se vzrůstajícím objemem obchodů klesají a tak kupříkladu za obchod ve výši 1 mil. Kč si budou obchodníci účtovat 0,15-0,5%. Přehled nejvýznamnějších brokerů a jejich ceníků naleznete ZDE).

V případě, že se rozhodnete své akcie prodat na jiném trhu, než na kterém jste je nakoupili, počítejte také s poplatky, které si účtuje Středisko cenných papírů. Tyto poplatky však dosahují řádově pouze několika desítek korun.

Pokud byste si tedy chtěli koupit akcie za 50 000 Kč na burze, na poplatcích byste celkem zaplatili 250-600 Kč (tj. 0,5-1,2%). U RM-Systému zaplatíte za obdobný obchod v rozmezí 1 000 – 1 350 Kč (tj. 2,2-2,7%).

Kdy probíhají obchody?

Na BCPP i v RM-S se obchoduje každý pracovní den. Podávání pokynů a obchodování je však rozdílné pro jednotlivé segmenty trhu. Na BCPP můžete uzavírat 3 typy obchodů:

a) obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD)

b) automatické obchody – aukční režim a kontinuální režim

c) blokové obchody (těmi se však zabývat nebudeme)

Ve SPADu probíhají obchody v tzv. otevřené fázi od 9:30 do 16:00 hod. V jejím průběhu tvůrci trhu zveřejňují své ceny nákupu a prodeje a vy tak máte možnost okamžitě zjistit, jaká prodejní nebo nákupní cena je v daný okamžik nejvýhodnější a rozhodnout se k nákupu či nikoli. Nezřídka se také stává, že obchod uzavřete nakonec výhodněji, než jak vám byl v první chvíli nabídnut. Tohoto systému využívají především institucionální investoři a ti, kteří obchodují ve velkých objemech (řádově mil. Kč)

Objednávky na cenné papíry neobchodované ve SPADu burza přijímá v tzv. uzavřené aukci, kdy nejsou zveřejňovány žádné informace o jiných objednávkách, a to od 7:30 do 11:30 hod. (pro cenné papíry nezařazené do kontinuálního režimu pouze do 10:45 hod.). Na závěr uzavřené aukce je stanovena cena CP tak, aby bylo zobchodováno co největší množství CP. Od 11:30 do 15:45 hod. pak probíhá kontinuální režim, ve kterém stále probíhá příjem objednávek, ale informace o jejich aktuálním stavu, převisu, atd. již účastníci obchodování vidí v reálném čase, tzn, že k jejich aktualizaci dochází průběžně po každé změně (Pro CP nezařazené do kontinuálního režimu probíhá otevřená aukční fáze od 10:45 do 11:15 hod.).

V 17:00 hod. je nakonec zveřejněn kurzovní lístek a až do 20:00 hod. pak pro CP obchodované v aukčním režimu probíhá příjem objednávek na další den.

Na RM-S lze pokyny podávat od 10:00 do 17:00 hod. (na vybraných místech dokonce již od 9:00 hod.) Online aukce, kde dochází ke střetu nabídky s poptávkou probíhá od 9:15 do 16:00 hod. Pokud zadáte svůj pokyn od 16:00 do 20:00 hod., zúčastníte se i tzv. noční aukce, jejíž výsledek se dozvíte ráno následující den.

Kdy dochází k vypořádání?

Velké rozdíly na jednotlivých trzích panují v tom, kdy dochází k samotnému vypořádání obchodů (tj., kdy budete moci disponovat s penězi, které získáte prodejem vašich akcií a naopak).

Zatímco na RM-S dochází k vypořádání ještě téhož dne, na burze je situace poněkud složitější. Ve SPADu dochází k vypořádání až za 5 dnů od uskutečnění obchodu (T+5), automatické obchody v rámci kontinuálního obchodování jsou vypořádány v čase T+3 a aukční obchody s vypořádají hned následující den po uskutečnění (tj. T+1).

Tento zjevný nesoulad vede na trhu poměrně často ke zmatkům. Snadno se tak stane, že ceny akcií ve SPADu jsou mnohem nižší než například v kontinuálním obchodování či v RM-S. V posledních týdnech jsme byli svědky tohoto úkazu hned ve dvou případech (České radiokomunikace a Philip Morris ČR). Pokud např. nějaký podnik vyplácí dividendu a vy o ní máte zájem, je nutné, aby byly jeho akcie zaregistrovány na vašem účtu v SCP v určitý, tzv. rozhodný den. Pokud akcie prodáte čtyři dny před tímto rozhodným dnem ve SPADu, neztrácíte na tuto dividendu nárok. Kdybyste stejný krok učinili na RM-S, dividendu byste nezískali. Z tohoto důvodu je jasné, že cena v RM-S bude vzhledem k ceně ve SPADu v tomto období zákonitě vyšší.

