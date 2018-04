Čtyři zásady, jak nepřijít v cizině o peníze

Nepište si PIN na kartu

Je to až k nevíře, ale někteří lidé svou zapomnětlivost skutečně řeší tím, že si PIN napíší přímo na kartu či na lísteček, který nosí v peněžence hned vedle karty. O moc bezpečnější není ani zapsat si číslo do diáře. Pokud si přidělený PIN nedokážete zapamatovat, nelitujte poplatku a změňte si jej na nějaké přijatelnější číslo. Mnohé banky to umožňují prostřednictvím internetového bankovnictví.

Nedávejte kartu z ruky

Při placení mějte kartu stále na očích a pokud možno i v rukou. Ofocení karty totiž není žádný problém, a pokud ji nemáte zablokovanou pro platby na internetu, stačí k objednání zboží jen údaje, které jsou na ní bez problémů čitelné. Kromě toho bezkontaktními kartami se dá zaplatit až do částky 500 korun bez použití PIN.

Karty a peníze noste na více místech

Jedna naditá peněženka se všemi potřebnými doklady a penězi je velmi praktická pro zloděje, vám však v případě ztráty či krádeže přinese jen víc problémů. Rozhodně se vyplatí mít dvě karty, každou na jiném místě, a ještě zcela jinde doklady a hotovost. Případně využijte k úschově části peněz hotelový trezor.

Ihned kartu zablokujte

Když nemůžete kartu najít, neváhejte příliš dlouho a zablokujte ji. Je to lepší než spoléhat na to, že ji najdete večer po návratu z výletu na pokoji. Nezapomeňte, že zákonné pojištění karet s sebou nese spoluúčast 150 eur a uplatnit ho lze, jen když ztrátu karty ohlásíte neprodleně.